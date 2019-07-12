Экономика

ЦБ: риска ухода Visa и Mastercard из России нетРеальное время вчера в 08:25

Банк России не видит поводов для ухода Visa и Mastercard из России из-за принятия новых поправок о платежных системах.
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Анатолий Аксаков
Запретить любым платежным системам прописывать в своих правилах возможность отключения российских банков от проведения расчетов по картам. Мы не должны поощрять такие отключения и терпеть дискриминационные правила.
— Анатолий Аксаков, российский политикДеловой квартал (Екатеринбург) вчера в 03:24
с чего всё началось

Новый законопроект может оставить россиян с невыездными картами

Новый законопроект может оставить россиян с невыездными картами Новые положения закона «О национальной платежной системе» могут привести к уходу международных платежных систем (МПС) из России.
Коммерсантъ11 июля в 18:31

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Что произошло за день: пятница, 12 июля

Интерфаксвчера в 13:20

ЦБ и Минфин не видят причин для ухода Visa и Mastercard из России

Коммерсантъвчера в 09:55

В Минфине прокомментировали поправки в закон о национальной платежной системе

ТАССвчера в 10:48

Центробанк не увидел риска ухода международных платежных систем из России после поправок Госдумы

Эхо Москвывчера в 12:30

ЦБ отреагировал на угрозы в адрес Visa и Mastercard

Lenta.ruвчера в 08:48

«Ъ» сообщил о возможном уходе Visa и MasterCard из России

РИА Новостивчера в 05:18

СМИ: Visa и MasterCard могут уйти из России из-за требований нового законопроекта

URA.Ruвчера в 00:23
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 05:22, Вашингтон
Общество

В Иркутской области очистили от завалов около 70% участка в районе ЧС

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Недавно была обнародован отчет американской компании «Kroll», которая, в рамках расследования данного преступления, смогла отследить путь более чем 30 миллионов долларов.
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Правительство России одобрило проект федерального закона, расширяющего список получателей страховых выплат.
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Происшествия

В Киеве обстреляли из гранатомета здание телеканала «112. Украина»

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Происшествия

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Американский самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry загорелся во время полета.
Обновлено в 01:47
Футбол

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Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов отреагировал на сравнения легендарного полузащитника команды Егора Титова с молодым хавбеком красно-белых Михаилом Игнатовым.
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Армия и оружие

Турция проводит военную операцию на севере Ирака

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Армия и оружие

В России создадут новую версию истребителя Су-30СМ

В России разрабатывают новую модификацию многоцелевого истребителя Су-30СМ, сообщил "Интерфаксу" в субботу источник в авиапроме.
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Происшествия

В Уфе напали на полицейского и отобрали у него табельное оружие

Драка между посетителями одного из развлекательных заведений в Уфе произошла в ночь на субботу, сотрудник полиции, пытавшийся ее остановить, получил телесные повреждения, похищено его табельное оружие.
Обновлено в 02:38
Происшествия

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Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео, на котором пассажирка оголилась в московском метро. Женщина задрала юбку и сняла трусы.
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Происшествия

Полиция вытеснила мигрантов из парижского Пантеона

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Впервые обнаружен лунообразующий диск вокруг далекой планеты

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Политика

На дом Габунии повесили позорную табличку

В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".
Обновлено в 00:09
Политика

Виноделы Кахетии требуют выдать им гендиректора «Рустави 2»

Виноделы Кахетии провели митинг у здания телекомпании "Рустави 2". Они требовали отправить в отставку генерального директора Ники Гварамия за его высказывания о том, что он собирается мочиться в вино, отправляемое в Россию.
Обновлено вчера в 16:50
Политика

Ярош призвал к захвату итальянцев на Украине

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Баскетбол

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Американский центровой баскетбольного санкт-петербургского клуба «Зенит» Джален Рейнольдс покинул команду, сообщает 13 июля пресс-служба «Зенита».
Обновлено в 05:13
Происшествия

Самолет Belavia выкатился за пределы полосы в аэропорту Киева

Самолет белорусской авиакомпании Belavia, выполнявший рейс Минск - Киев, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при приземлении в киевском аэропорту Жуляны.
Обновлено в 04:55
Происшествия

В ДТП с микроавтобусом в Карелии погибли два человека

Два человека погибли и девять получили травмы при столкновении легкового автомобиля с пассажирским микроавтобусом в Карелии, сообщается на сайте республиканского МВД.
Обновлено вчера в 20:19
Здоровье

Роспотребнадзор дал рекомендации по сбору и приготовлению грибов

Обновлено в 04:32
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Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России

Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.
Обновлено вчера в 14:45
Футбол

«Барселона» решила не платить за Неймара

Каталонский клуб не желает платить за бразильца, поэтому руководство предложило парижанам выбрать трех футболистов для обмена.
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Наталья Фриске трогательно поздравила отца с днем рождения

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Шоу-бизнес

Леди Гага переехала к актеру Брэдли Куперу

Ранее Леди Гагу заподозрили в беременности. Как утверждали западные СМИ, отцом ребенка является актер Купер.
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Анюков возобновил карьеру футболиста и перешел в «Крылья Советов»

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Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян

Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
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Лобода устроила скандал из-за гримерки

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Дым от лесных пожаров накрыл Красноярск, угрозы населенным пунктам нет, сообщили в субботу журналистам в пресс-службе краевого ГУ МЧС.
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Bloomberg: после 2024 года Путин может стать премьером

Президент России Владимир Путин может остаться у власти после выборов 2024 года как премьер с «расширенными конституционными полномочиями», пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 11:31
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