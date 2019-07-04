Банк России не исключает вероятности финансового оздоровления проблемных банков, системно-значимых для регионов. Об этом сообщил журналистам зампред регулятора Василий Поздышев в кулуарах Международного финансового конгресса.

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Банк России не исключает возникновения необходимости финансового оздоровления проблемных банков, системно значимых для регионов. Об этом 4 июля заявил зампредседателя регулятора Василий Поздышев в кулуарах Международного финансового конгресса.

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