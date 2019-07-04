Экономика

Центробанк не исключает санации крупных региональных банковREGNUM вчера в 13:16

Банк России не исключает возникновения необходимости финансового оздоровления проблемных банков, системно значимых для регионов. Об этом 4 июля заявил зампредседателя регулятора Василий Поздышев в кулуарах Международного финансового конгресса.
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ЦБ России не исключает в будущем санацию крупных по региональным меркам банков

Банк России не исключает вероятности финансового оздоровления проблемных банков, системно-значимых для регионов. Об этом сообщил журналистам зампред регулятора Василий Поздышев в кулуарах Международного финансового конгресса.
ТАССвчера в 12:46

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ЦБ не исключает санацию значимых для регионов банков

Коммерсантъвчера в 19:54

Центробанк не исключает санации крупных региональных банков

REGNUMвчера в 13:16

ЦБ допустил санацию крупных региональных банков

Ведомостивчера в 12:48

В ЦБ рассказали о возможной санации в будущем региональных банков

Известиявчера в 12:52

ЦБ может провести санацию региональных банков

News.ruвчера в 13:03

ЦБ России не исключает в будущем санацию крупных по региональным меркам банков

ТАССвчера в 12:46

ЦБ обсуждает создание специальных надзорных групп

Банки.рувчера в 09:59
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 05:40, Вашингтон
Шоу-бизнес

Лолита объявила о расставании с мужем

Обновлено вчера в 10:35
Происшествия

Похитившую более 20 млн рублей кассиршу из Башкирии задержали в Казани

Сотрудники уголовного розыска задержали кассира из Башкирии, сбежавшую в Казань после кражи более 20 млн рублей из кассы одного из банков города Салавата, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Обновлено вчера в 19:03
Политика

Путин присвоил звание Героя России четырем погибшим подводникам

Обновлено в 05:15
Общество

Минсельхоз собирается регулировать сбор диких ягод и грибов

Минсельхоз может получить право регулировать сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод, орехов и березового сока.
Обновлено 03 июля в 11:51
Космос

Огромный астероид несется к Земле

Обновлено вчера в 14:27
Политика

В России с 1 октября повысят оклады военнослужащим и полицейским

В России с 1 октября 2019 года оклады военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов повысятся на 4,3%, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, документ опубликован на сайте правительства.
Обновлено в 04:53
Политика

Парубий призвал Зеленского подписать закон об импичменте

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий обратился с официальным письмом к президенту страны Владимиру Зеленскому с требованием подписать принятый парламентом закон о полномочиях временной следственной комиссии при подготовке импичмента главы государства.
Обновлено в 03:35
Кино

Disney выбрала на роль Русалочки темнокожую актрису Холли Бэйли

19-летняя Холли Бэйли стала новой Ариэль в игровом ремейке анимационного фильма «Русалочка» 1989 года.
Обновлено 03 июля в 18:10
Происшествия

В Петербурге пара выпала из окна во время секса

В Веселом Поселке Петербурга из окна девятого этажа выпала молодая пара.
Обновлено в 05:28
Общество

Мэрия Екатеринбурга утвердила план застройки правого берега ВИЗа

Обновлено в 02:31
Общество

В России разработали концепт плацкартного вагона без боковых мест

Компания «Вагонреммаш» разработала концепт нового плацкартного вагона без боковых полок и с более длинными местами.
Обновлено вчера в 12:56
Происшествия

В Ингушетии задержана тетя жестоко избитой девочки

По подозрению в истязаниях и избиении семилетней девочки в Ингушетии силовики задержали тетю ребенка.
Обновлено в 05:17
Политика

Родственники офицера ДНР подтвердили его похищение СБУ по делу MH17

Обновлено в 04:17
Авто

Опубликованы изображения модели Mitsubishi Lancer

По данным Autocar, компания Mitsubishi новый «Лансер» создаст на тележке нового Megane, а для Lancer Evolution будут использовать Megane R.S. Между тем, дизайнер портала «Колёса» решил показать, как может выглядеть модель.
Обновлено в 05:19
Авто

Российский авторынок в июне упал на 3,3%

Обновлено в 00:34
Политика

Путин рассказал о наставлении от папы Римского

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что папа Римский Франциск разрешил ему рассказать о данном наставлении. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:47
Экономика

Банк России обнаружил новый способ мошенничества через банкоматы

Банк России обнаружил новый способ мошенничества при переводе денег с карты на карту через банкомат.
Обновлено в 05:31
Политика

Путин отреагировал на призывы к соблюдению Россией минских соглашений

Президент России Владимир Путин заявил, что нельзя требовать от Москвы выполнения минских соглашений по урегулированию ситуации на Украине, особенно той части, которая не относится к ней.
Обновлено в 00:39
Шоу-бизнес

Юрия Шатунова экстренно прооперировали

Обновлено вчера в 22:27
Происшествия

Возбуждено уголовное дело после стрельбы в торговом центре Тюмени

Следственное управление СКР по Тюменской области возбудило уголовные дела в отношении 27-летнего мужчины, который днем, 3 июля, открыл стрельбу в ТЦ «Кристалл».
Обновлено в 04:49
Общество

Росстат объяснил резкий рост продолжительности жизни перед выборами

Рост перед выборами В 2018 году ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) при рождении в России выросла всего лишь на 0,2 года (до 72,9 года), сообщил в июне Росстат.
Обновлено в 00:00
Общество

Супруга вице-президента Дубая сбежала от него в Европу

В ОАЭ разразился большой скандал: шестая жена вице-президента и премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха ибн аль-Мактума, сбежала от него, сообщает портал Wday.
Обновлено вчера в 05:56
Происшествия

МВД сообщило о задержании банды подозреваемых киллеров из 90-х

МВД сообщило о задержании шести подозреваемых участников группировки, которая с 1995 по 1999 годы совершила девять заказных убийств ради расширения влияния на предпринимателей Москвы и Читинской области.
Обновлено в 03:18
Происшествия

ФСБ сообщила о задержании подозреваемого в госизмене

«4 июля в рамках возбуждённого уголовного дела задержан гражданин Российской Федерации Александр Воробьёв, подозреваемый в совершении государственной измены», — приводит РИА Новости сообщение.
Обновлено в 04:10
Армия и оружие

Секреты военной лаборатории в Портон-Дауне оказались на помойке

Секретные документы военной химической лаборатории в Портон-Дауне обнаружили в мусорном баке на севере Лондона.
Обновлено в 05:04
Происшествия

Погибших в Баренцевом море подводников похоронят в Санкт-Петербурге

Обновлено в 04:58
Политика

Единоросс посоветовал коллегам «затыкать фонтан»

Член высшего совета "Единой Росии" Дмитрий Орлов заявил, что его коллегам по партии следует быть более осмотрительными в публичных высказываниях.
Обновлено в 04:29
Шоу-бизнес

Карина Мишулина рассказала об обмане Тимура Еремеева

Актер Тимур Еремеев, известный по сериалам «Кухня» и «Отель Элеон», получил еще большую популярность после того, как заявил, что является внебрачным сыном народного артиста Спартака Мишулина.
Обновлено в 04:10
Политика

Захарова оценила главный принцип Британии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала признание министра иностранных дел Великобритании Джереми Ханта, раскрывшего принцип внешней политики Лондона.
Обновлено в 05:10
Авто

На фестивале в Гудвуде презентовали суперкар De Tomaso P72

Эксперты не исключают, что модель De Tomaso P72 получит механическую КПП и атмосферный двигатель.
Обновлено в 00:13
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