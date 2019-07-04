Экономика

Центробанк не исключает санации крупных региональных банковREGNUM 13:16

Банк России не исключает возникновения необходимости финансового оздоровления проблемных банков, системно значимых для регионов. Об этом 4 июля заявил зампредседателя регулятора Василий Поздышев в кулуарах Международного финансового конгресса.
Читать в источнике

Подробнее о событии

ЦБ России не исключает в будущем санацию крупных по региональным меркам банков

ТАСС12:46

ЦБ может провести санацию региональных банков

News.ru13:03

ЦБ РФ не исключает санацию банков, значимых для отдельных регионов

ПРАЙМ13:02

В ЦБ рассказали о возможной санации в будущем региональных банков

Известия12:52

ЦБ допустил санацию крупных региональных банков

Ведомости12:48

Центробанк не исключает санации крупных региональных банков

REGNUM13:16

ЦБ обсуждает создание специальных надзорных групп

Банки.ру09:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 16:54, Вашингтон
Армия и оружие

Военные США знают о назначении станции, на которой погибли моряки РФ

Атомная глубоководная станция АС-31 «Лошарик» используется для обоснования территориальных притязаний России на морское дно под Северным Ледовитым океаном, считают американские военные аналитики, 4 июля сообщает пресс-служба Военно-морского института США.
Обновлено в 14:11
Политика

Путин прокомментировал призывы к соблюдению Россией Минских соглашений

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте прокомментировал призывы европейских партнёров к Москве относительно необходимости соблюдения положений Минских соглашений.
Обновлено в 13:56
Транспорт

ИПЕМ рассчитал цену билета на Hyperloop Москва—Петербург

ИПЕМ рассчитал цену билета на Hyperloop Москва—Петербург По расчетам ИПЕМ, строительство системы Hyperloop от Москвы до Петербурга в минимальной конфигурации обойдется даже несколько дешевле высокоскоростной магистрали (ВСМ) — в 1,18 трлн руб. против оценочной стоимости ВСМ в 1,5 трлн руб.
Обновлено в 13:33
Происшествия

Трамп отреагировал на мощное землетрясение в Калифорнии

Президент США Дональд Трамп в твиттере прокомментировал землетрясение магнитудой 6,4, которое произошло в американском штате Калифорния.
Обновлено в 16:09
Спорт

Шахбазов принес России первое золото Универсиады в Неаполе

Дзюдоист Руслан Шахбазов первым среди российских спортсменов завоевал золото на летней Универсиаде, которая проходит в Неаполе.
Обновлено в 14:24
Политика

Соловьев предрек Ковтуну жизнь в канаве

Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что украинский политолог Вячеслав Ковтун "побирается" на российских телеканалах.
Обновлено в 13:19
Футбол

«Краснодар» стал победителем Кубка «Матч Премьер»

Обновлено в 14:19
Общество

За смартфоны без российского ПО могут штрафовать

Ранее сообщалось, что производителей смартфонов обяжут устанавливать российские приложения.
Обновлено в 10:14
Шоу-бизнес

Ксению Собчак осудили за публикацию фото голого сына в Инстаграме

Ксения опубликовала фото голого сына, сделанное на пляже. «Доехали до моря», — подписала снимок ведущая.
Обновлено в 05:15
Здоровье

Соцсети: как снижается число бедных в России

Рост естественной убыли населения (Голикова) 2.
Обновлено в 10:47
Происшествия

Двух человек задержали по делу о взрывах во время салюта в Минске

В Минске задержали представителей российской компании-поставщика фейерверков по делу о взрывах во время салюта в день независимости Белоруссии, сообщили в Следственном комитете страны в четверг.
Обновлено в 12:21
Происшествия

В Ингушетии девочка из опекунской семьи попала в больницу с травмами

"В одну из больниц сегодня была доставлена девочка из опекунской семьи с множественными ушибами и травмами, причины появления которых предстоит выяснить компетентным органам", - говорится в сообщении.
Обновлено в 16:22
Экономика

Власти Крыма подали в суд на производителя обуви Zenden

Министерство экономического развития Республики Крым подало иск в отношении компании группы Zenden «Крым Шуз», которая занималась строительством обувной фабрики в Крыму.
Обновлено в 08:32
Политика

На Украине арестовали похищенного «свидетеля» по делу о крушении МН17

В материале "Украинских новостей" утверждается, что мужчина может оказаться "ценным свидетелем" по делу о трагедии с рейсом MH17.
Обновлено в 16:22
Происшествия

Мамаева и Кокорина этапировали в колонию

Адвокат Мамаева Павел Бушманов позднее уточнил, что футболисты этапированы в колонию Белгорода.
Обновлено в 08:50
Шоу-бизнес

Тарасов пришел на свадьбу рэпера T-killah на костылях

Бывший полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов вместе со своей супругой Анастасией Костенко посетил свадьбу рэпера Александра Тарасова, более известного как T-killah, сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено в 14:10
Гаджеты

Видеокарты Radeon RX 5700 и RX 5700 XT протестировали в играх

В сети появились результаты тестирования видеокарт Radeon RX 5700 и RX 5700 XT, которые появятся в продаже 7 июля.
Обновлено в 15:38
Технологии

Британские власти подали в суд на сервис Viagogo

Управление по защите конкуренции и рынкам (CMA) Великобритании подало в суд на сервис перепродажи билетов Viagogo.
Обновлено в 15:43
Шоу-бизнес

Похудевшая до 43 кг актриса Ирина Темичева упала в голодный обморок

Обновлено в 03:41
Политика

Посла Венгрии вызвали в МИД Украины

Замглавы МИД Украины Егор Божок вызвал на беседу посла Венгрии Иштвана Ийдярто из-за заявлений главы венгерского внешнеполитического ведомства Петера Сийярто.
Обновлено в 16:17
Происшествия

В Казани задержали кассиршу из Салавата, сбежавшую с миллионами

Обновлено в 16:17
Политика

Tele2 прекратит работать в Абхазии

Абоненты Tele2 с 15 июля при нахождении в Абхазии не смогут воспользоваться услугами связи, говорится в сообщении на сайте оператора.
Обновлено в 16:47
Шоу-бизнес

Как изменилась младшая дочь Игоря Крутого

В отличие от сестры Виктории, младшая дочь Игоря Крутого ведет закрытый образ жизни, ее фото редко можно увидеть в Интернете.
Обновлено в 12:30
Культура

Репортер выяснил, как выглядит Бэнкси

О видео забыли и обнаружили спустя 16 лет, когда репортер Роберт Мерфи собирал информацию о художнике.
Обновлено в 15:39
Авто

LADA Granta в июне осталась самой популярной моделью в России

Как известно, рынок новых автомобилей в России просел на 3,3% и большинство моделей показали отрицательную динамику, но это не касается лидера рынка — LADA Granta.
Обновлено в 14:40
Наука

Инженеры создали полностью мягкий пневматический кольцевой генератор

В своей новой работе инженеры использовали этот клапан для создания пневматического кольцевого генератора, создающего циклическое движение и изменение давления.
Обновлено в 11:26
Футбол

Дуглас Сантос рассказал о своих планах в «Зените»

Обновлено в 16:38
Происшествия

ФСБ задержала врачей Росгвардии за взятку

Сотрудники ФСБ задержали врачей главного госпиталя Росгвардии за взятку при постановке диагноза.
Обновлено в 10:53
Авто

АвтоВАЗ возобновил производство машин

С 5 июля АвтоВАЗ возобновляет производство автомобилей на заводах в Тольятти и Ижевске.
Обновлено в 14:42
Наука

Минздрав оценил исследование о продуктах, препятствующих раку

В Минздраве прокомментировали исследование испанских ученых о продуктах, препятствующих развитию рака.
Обновлено в 06:35
Как работают Яндекс.Новости?
Главное