Центробанк считает ситуацию в экономике России «близкой к равновесию»URA.Ru 08:56

Здесь уже если не обсуждалось, то намекалось, у нас темп роста оказывает достаточно сдержанное влияние на инфляцию. В принципе мы оцениваем сейчас ситуацию в экономике как находящуюся, близкую к равновесию. К сожалению, у нас равновесие такое, с достаточно небольшими темпами экономического роста.

Центробанк России считает, что экономическая ситуация в стране «близка к равновесию».

Центробанк считает ситуацию в экономике России «близкой к равновесию»

Интернет Bringly договорились о сотрудничестве с TikTok Платформа для трансграничной торговли Bringly и китайская социальная сеть TikTok заключили соглашение о сотрудничестве и запустили первую коллаборацию.

Происшествия Криминального авторитета Таро освободили из колонии Криминальный авторитет Тариэл Мулухов (Ониани) по прозвищу Таро освободился из колонии, сообщили РБК в пресс-службе УФСИН России по Оренбургской области.

Общество Генпрокуратура выявила нарушения контроля качества хлеба Россельхознадзор и Роспотребнадзор не обеспечивают действенный контроль за качеством и безопасностью зерна и продуктов его переработки, это может причинить вред здоровью и жизни граждан, следует из доклада генпрокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в РФ в 2018 году.

Общество Синоптики предупредили о грозе в Москве В Москве и Подмосковье 9 апреля ожидается гроза, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Происшествия В Мытищах мать найденных в квартире детей вернулась домой пьяной Найденные в захламленной квартире в Мытищах четверо детей были с бабушкой, пьяная мать пришла во время работы правоохранителей, сообщила журналистам начальник пресс-службы ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Экономика В России зафиксирован рекордный отток иностранных денег Прямые иностранные инвестиции в российские компании по итогам 2018 года сократились на 6,5 миллиарда долларов, следует из данных статистики, опубликованных на сайте Центробанка.

Общество Малышева показала упражнения «для потрясающего секса» Телеведущая Елена Малышева опубликовала в Instagram пост с 10 упражнениями «для потрясающего секса».

Транспорт Стоимость проезда по М-4 «Дон» вырастет с 15 апреля Стоимость проезда по платным участкам вырастет также и на трассах М-3 «Украина» и М-11 «Москва-Санкт-Петербург».

Происшествия Предъявлено обвинение женщине, сбившей двух девушек в Белоярском Управляя автомобилем Nissan, находясь в состоянии алкогольного опьянения, женщина сбила двух девушек 17 лет.

Здоровье Вредные выбросы замедляют развитие детей Американские исследователи доказали, что проживающие рядом с загруженными автотрассами дети имеют повышенный риск столкнуться задержками при развитии.

Политика На Украине появились билборды с изображением Порошенко и Путина Украинский лидер Петр Порошенко противопоставляет себя во втором туре выборов президенту России Владимиру Путину, об этом свидетельствует визуальная реклама, фото которой разместил на своей странице в Facebook аналитик общественного движения "Честно" Игорь Фещенко.

Шоу-бизнес Появились фото Эмилии Кларк из больницы после инсульта В Сети опубликованы фото Дейенерис из дома Таргариенов, именуемой первой, Неопалимой, королевой Миэрина, королевой андалов, ройнар и первых людей, кхалиси Дотракийского моря, разбивающей оковы, и матерью драконов, известной также как Эмилия Кларк, сделанные в 2011 году после перенесённого ею тяжёлого инсульта.

Политика Путин выступит на Арктическом форуме Президент России Владимир Путин прибудет в Санкт-Петербург и выступит на пленарной сессии Арктического форума.

Политика ФСБ задержала члена «Правого сектора» по фамилии Пирожок В Московском регионе сотрудники ФСБ совместно с МВД задержали члена украинской националистической организации «Правый сектор»* по фамилии Пирожок.

Политика ООН признала шельф Арктики территорией России ООН признала часть арктического шельфа территорией России, соответствующее решение приняла подкомиссия международной организации, сообщил спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов.

Шоу-бизнес Вдова Дмитрия Хворостовского показала их повзрослевшего сына В 2003 году родился сын Максим, а в 2007 году — дочь Нина. Дмитрий Хворостовский ушел из жизни в 2017 году.

Политика Президент Путин одобрил выдачу генетических паспортов россиянам Граждане РФ начнут получать паспорта, содержащие информацию об их геноме. Глава государства Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Происшествия В интернет выложили базу данных пациентов подмосковной скорой помощи В интернете в открытом доступе выложили базу данных пациентов скорой помощи пяти городов Московской области.

Финансы ЦБ назвал тормоз экономики России Первый зампред Банка России Ксения Юдаева заявила, что избыточная долговая нагрузка россиян и юридических лиц может стать тормозом для экономического роста страны.