Центробанк назвал текущую ситуацию в экономике РФ близкой к равновесиюРеальное время 06:37

Здесь уже если не обсуждалось, то намекалось, у нас темп роста оказывает достаточно сдержанное влияние на инфляцию. В принципе мы оцениваем сейчас ситуацию в экономике как находящуюся, близкую к равновесию. К сожалению, у нас равновесие такое, с достаточно небольшими темпами экономического роста.

Центробанк назвал текущую ситуацию в российской экономике близкой к равновесию. "К сожалению, у нас равновесие такое, с достаточно небольшими темпами экономического роста", — сообщила первый зампред Банка России Ксения Юдаева.

Центробанк назвал текущую ситуацию в экономике РФ близкой к равновесию

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