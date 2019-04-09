Экономика
Центробанк назвал текущую ситуацию в экономике РФ близкой к равновесиюРеальное время 06:37
Центробанк назвал текущую ситуацию в российской экономике близкой к равновесию. "К сожалению, у нас равновесие такое, с достаточно небольшими темпами экономического роста", — сообщила первый зампред Банка России Ксения Юдаева.
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Здесь уже если не обсуждалось, то намекалось, у нас темп роста оказывает достаточно сдержанное влияние на инфляцию. В принципе мы оцениваем сейчас ситуацию в экономике как находящуюся, близкую к равновесию. К сожалению, у нас равновесие такое, с достаточно небольшими темпами экономического роста.
— Ксения Юдаева, российский экономистИнтерфакс 05:26
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