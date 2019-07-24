Экономика

Центробанк назвал самые подделываемые банкноты в РоссииМоссовет 10:58

Mossovetinfo.ru – С апреля по июнь 2019 года Центробанк выявил 9178 поддельных банкнот различного достоинства, сообщается на официальном сайте ЦБ РФ. Чаще всего подделывают банкноты крупного достоинства.
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Россияне стали чаще подделывать евро

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ЦБ напомнил об изменениях в банковском регулировании за II квартал

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