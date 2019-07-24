Экономика
Центробанк назвал самые подделываемые банкноты в РоссииМоссовет 10:58
Mossovetinfo.ru – С апреля по июнь 2019 года Центробанк выявил 9178 поддельных банкнот различного достоинства, сообщается на официальном сайте ЦБ РФ. Чаще всего подделывают банкноты крупного достоинства.
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Космос
В Китае заявили о готовности исследовать Луну в интересах всего человечества
Китай намерен осваивать Луну и исследовать космическое пространство не только в собственных целях, но и в интересах всего человечества.
Обновлено в 05:21
Политика
Ляшко назвал Зеленского пародией на диктатора
Лидер украинской «Радикальной партии» Олег Ляшко назвал прошедшие выборы в Верховную раду «позорнейшими».
Обновлено в 04:54
Происшествия
За Шишкана вступились Газзаев и еще 40 друзей
За обвиняемого вступились в общей сложности около 40 человек, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на одного из адвокатов Шишканова Дарью Евменину.
Обновлено в 08:24
Общество
В столице начался прием заявок на участие в электронном голосовании
24 июля в Москве начался прием заявок на участие в электронном голосовании на выборах городской думы.
Обновлено в 09:55
Политика
Королева назначила Бориса Джонсона премьером Великобритании
Королева Великобритании Елизавета II в среду назначила консерватора Бориса Джонсона премьер-министром Великобритании, сообщает "Би-Би-Си".
Обновлено в 10:39
Футбол
Бывший хавбек «Сент-Этьена» Кабелла перешел в «Краснодар»
Хавбек «Сент-Этьена» Реми Кабелла перешел в «Краснодар».
Обновлено в 06:33
Недвижимость
Цены на однокомнатные квартиры в Москве установили абсолютный рекорд
По итогам июня 2019-го средняя стоимость «однушек» в столичных новостройках эконом- и комфорткласса составила 7,25 миллиона рублей, говорится в материалах компании «Метриум», поступивших в редакцию «Ленты.ру».
Обновлено в 05:33
Политика
Россия хотела получить выгоду от избрания Трампа, заявил Мюллер
Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", заявил о "планах" России получить выгоды от избрания американского лидера Дональда Трампа.
Обновлено в 10:06
Происшествия
Второй ребенок умер после пожара в детском лагере в Хабаровском крае
Обновлено вчера в 05:21
Шоу-бизнес
Звезда «Интернов» Александр Ильин изменил имидж
Обновлено в 11:03
Армия и оружие
Северный флот продолжает испытания новейших подводных лодок
«Личный состав Северного флота обеспечивает проведение программ испытаний новейших кораблей - в том числе стратегического ракетоносца проекта "Борей-А" "Князь Владимир" и атомного подводного ракетного крейсера проекта "Ясень-М" "Казань"», - рассказал командующий флотом вице-адмирал Александр Моисеев .
Обновлено в 07:30
Музыка
Гитарист «Кино» сыграл композицию группы Metallica
Гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян исполнил композицию Enter Sandman американской группы Metallica на концерте оркестра «Симфоническое КИНО».
Обновлено в 05:13
Экономика
Минстрой разработал правила выплаты компенсаций дольщикам
Минстрой России разработал правила выплаты компенсаций дольщикам вместо достройки проблемных домов, они опубликованы на портале проектов правовых актов.
Обновлено в 08:48
Общество
В работе Instagram и Facebook произошел сбой
В работе социальных сетей Facebook и Instagram произошли сбои, об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
Обновлено в 11:08
Политика
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» и ЕК консультации по транзиту газа
«Нафтогаз Украины» обратился к «Газпрому» и Еврокомиссии (ЕК) с предложением провести технические консультации до министерской встречи России, Украины и ЕК по будущему транзиту газа.
Обновлено в 07:30
Политика
Памфилова встретилась с незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму
Председатель ЦИК России Элла Памфилова встретилась с оппозиционными кандидатами в депутаты Мосгордумы, ранее получившими отказ в регистрации из-за превышения количества забракованных подписей избирателей.
Обновлено вчера в 08:53
Общество
Росприроднадзор: Приангарью грозит «экологический Чернобыль»
Обновлено в 02:10
Политика
Появились кадры с выступлений Вакарчука перед российскими олигархами
«Уважаемые друзья, публикую ссылку на выступление морального авторитета нации Вакарчука, который в сентябре 2015 года, когда украинские воины погибали на востоке страны, веселил на Лазурном побережье в Монако московских гостей на мероприятии у одного из российских водочных олигархов», — написал Портнов.
Обновлено в 06:51
Здоровье
В Краснодарском крае снизилась смертность трудоспособного населения
Снижения смертности людей в трудоспособном возрасте удалось добиться, в том числе благодаря переходу врачей на более удобный график приема.
Обновлено в 01:11
Экономика
Россияне начали экономить на стиральном порошке
Россияне стали экономить на стиральных порошках.
Обновлено в 07:37
Происшествия
В Анталье в ДТП с автобусом пострадали 25 туристов
Ранее в результате аварии с участием автобуса в итальянской Сиене пострадали 19 россиян, одна гражданка России погибла.
Обновлено в 03:29
Политика
В Киеве объявили о скором возвращении украинских моряков из России
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что украинские моряки, задержанные российскими пограничниками в ноябре прошлого года в результате конфликта в Керченском проливе, скоро вернутся на родину.
Обновлено в 08:57
Экономика
Госдума лишила пальмовое масло налоговых льгот
Согласно поправкам, продажа пальмового масла в России потеряла налоговые льготы — ставка изменилась с 10% до 20% НДС.
Обновлено в 10:06
Политика
Facebook оштрафовали в США на $5 млрд
Федеральная торговая комиссия (FTC) США оштрафовала Facebook на $5 млрд за передачу данных 87 млн пользователей третьим лицам, чем воспользовалась компания Cambridge Analytica.
Обновлено в 10:27
Финансы
Банки резко увеличили запасы валюты
Рост запасов валютной ликвидности произошел, несмотря на внушительный отток валютных средств со счетов юрлиц в размере $8 млрд.
Обновлено в 09:39
Политика
Зеленский потребовал уволить Кличко с поста мэра Киева
Обновлено в 09:06
Шоу-бизнес
Адвокат экс-короля Малайзии подтвердил факт развода с «Мисс Москва»
Информацию о расставании «Мисс Москва — 2015» Оксаны Воеводиной и бывшего короля Малайзии, султана Мухаммада V официально подтвердил личный адвокат бывшего возлюбленного россиянки Ко Тиен Хуа.
Обновлено в 07:11