Mossovetinfo.ru – С апреля по июнь 2019 года Центробанк выявил 9178 поддельных банкнот различного достоинства, сообщается на официальном сайте ЦБ РФ. Чаще всего подделывают банкноты крупного достоинства.

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Политика Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17 Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.

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