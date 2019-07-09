Экономика
Центробанк назвал основные способы кражи денег с карт россиянРусская Планета вчера в 07:55
Россияне чаще всего лишаются средств на счетах из-за низкой киберграмотности (29%), потери смартфона (27%) или в результате непосредственной кражи денег с карты (11%). Об этом говорится в докладе Центробанка РФ. В основу топ-3 рисков от Центробанка легли глобальные исследования.
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с чего всё началось
Почти в каждом третьем случае граждане лишаются средств на счетах из-за собственной беспечности, заявили в Центробанке. Самые большие риски оказаться жертвой мошенников при использовании мобильных устройств несут в себе низкая киберграмотность и неосторожность.Известия08 июля в 17:02
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Армия и оружие
Адмирал США заявил, что в Венесуэле находятся сотни российских военных
Глава Южного командования вооруженных сил США адмирал Крейг Фоллер считает, что в Венесуэле находятся сотни российских военнослужащих и военных подрядчиков.
Обновлено вчера в 18:20
Авто
ГАЗ начал выпуск коммерческих автомобилей с ЭПТС
Обновлено вчера в 16:30
Общество
В России хотят ограничить врачебную тайну для наркозависимых
Органы уголовно-исполнительной системы России могут получить доступ к информации о прохождении наркозависимыми назначенного судом лечения, а также медицинской или социальной реабилитации; соответствующие поправки в федеральный закон разработало министерство юстиции.
Обновлено в 03:46
Футбол
СМИ анонсировали переход бывшего вратаря «Спартака» в ЦСКА
Сослан Джанаев может в среду, 10 июля, подписать контракт с ЦСКА, сообщает «Чемпионат».
Обновлено в 03:38
Общество
ФСИН предложила запретить заключать под стражу беременных
ФСИН и Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека предлагают запретить заключение под стражу беременных женщин, женщин с малолетними детьми, а также инвалидов I и II групп.
Обновлено в 02:06
Футбол
«В армии я был добрым дедушкой». В 30 лет он дебютировал в РПЛ, а до этого таксовал и служил
Вратарь в 30 лет дебютировал в премьер-лиге в бедном «Анжи» и сразу стал одним из открытий чемпионата.
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Футбол
РПЛ представила новый кубок за победу в чемпионате
Представлен новый кубок, который будут вручать чемпиону Российской премьер-лиги (РПЛ) с нового сезона.
Обновлено вчера в 12:31
Политика
МИД Эстонии счел провокацией салют в честь освобождения Таллина
Проведенный в России салют в честь 75-летия освобождения Таллина от немецко-фашистских захватчиков счел провокацией глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу.
Обновлено вчера в 19:24
Происшествия
В Риме госпитализировали режиссера Тинто Брасса
Итальянский кинорежиссер Тинто Брасс попал в римскую больницу "Сант-Андреа" и находится в отделении интенсивной терапии, сообщает в среду итальянская газета Corriere della Sera.
Обновлено в 03:42
Политика
Жители Грузии приветствовали решение Путина по санкциям
Пользователи соцсетей из Грузии бурно отреагировали на заявление президента России Владимира Путина о том, что он против введения санкций в отношении Тбилиси, информирует РИА "Новости".
Обновлено вчера в 20:56
Политика
Украинцы назвали лидеров на выборах в парламент
Пройти в Верховную Раду на выборах 21 июля наибольшие шансы имеют 4 партии. Партия Дмитрия Разумкова "Слуга народа" может набрать 48,5%.
Обновлено в 03:07
Армия и оружие
Историк оценил призыв журналиста из Германии снести памятник Победы
Замдиректора института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал в беседе с RT слова немецкого журналиста Свена Феликса Келлерхоффа о том, что необходимо снести памятник Победы, возведённый в память о погибших в танковом сражении на Прохоровском поле в 1943 году.
Обновлено в 03:26
Общество
«Дикси» открыла в Москве магазин нового формата
Сеть "Дикси" открыла в Москве первый экспериментальный супермаркет с новым дизайном, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на пресс-службу ритейлера.
Обновлено в 03:04
Кино
Умер актер из «Людей в черном» Рип Торн
Американский актер Рип Торн, сыгравший агента Зед в фильме «Люди в черном», скончался на 89-м году жизни.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Два военных самолета Катара столкнулись в воздухе
Обновлено в 02:44
Происшествия
В Крыму в ДТП на трассе «Таврида» погибли женщина и двое детей
В Крыму, на 73-м километре автодороги "Таврида", в районе поселка Приморский, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля Hyundai и грузовика Man, в котором погибли три человека.
Обновлено в 03:10
Экономика
PPF Group продаст акции Polymetal на $267 млн
PPF берет на себя обязательство не продавать акции Polymetal в течение двух месяцев после этого размещения.
Обновлено вчера в 13:29
Наука
Ученые нашли новый способ эффективного похудения
Обновлено в 00:55
Политика
Путин напомнил о невыполненных Обамой договоренностях по Украине
Президент России Владимир Путин рассказал о договоренностях с занимавшим тогда пост главы США Бараком Обамой, касающихся Украины, которые не были исполнены американской стороной.
Обновлено вчера в 15:57
Происшествия
СМИ сообщили об упавшей под поезд в столичном метро женщине
Обновлено вчера в 15:40
Энергетика
Brent подорожала до $64,81 за баррель
К 8:08 по Москве утром 10 июля сентябрьские фьючерсы на Brent торговались на лондонской бирже ICE Futures на уровне $64,81 за баррель, это на $0,65 (на 1,01%) выше уровня закрытия вторника.
Обновлено в 01:42
Происшествия
Суд арестовал около €122 млн на счетах экс-министра Абызова
Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн (8,7 млрд рублей), находящихся на банковских счетах экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено вчера в 21:03
Политика
Эрдоган пообещал применить С-400 в случае нападения на Турцию
Турция будет использовать российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400, если на страну нападут.
Обновлено в 03:05
Кино
Джордж Р. Р. Мартин рассказал о приквеле «Игры престолов»
Белые ходоки, мамонты и Старки — в беседе с Entertainment Weekly Джордж Р. Р. Мартин в общих чертах раскрыл, что ждет зрителей в сериале «Долгая ночь», приквеле «Игры престолов».
Обновлено в 03:10
Армия и оружие
Самолет-разведчик Великобритании приблизился к границе России
Самолет Bombardier Global Express Sentinel R.1 радиоэлектронной разведки ВВС Великобритании пролетел вдоль российского побережья Черного моря.
Обновлено в 02:35
Музыка
Группа Little Big запустила новый танцевальный флешмоб
Обновлено в 02:42
Наука
Моляры с тремя корнями достались жителям Азии от денисовцев
Обновлено вчера в 05:50
Шоу-бизнес
«Не знаю, сколько мне осталось»: Хлебникова рассказала о своей болезни
Марина Хлебникова откровенно рассказала о своей жизни и планах на ближайшее будущее.
Обновлено вчера в 14:00