Почти в каждом третьем случае граждане лишаются средств на счетах из-за собственной беспечности, заявили в Центробанке. Самые большие риски оказаться жертвой мошенников при использовании мобильных устройств несут в себе низкая киберграмотность и неосторожность.

с чего всё началось

Россияне чаще всего лишаются средств на счетах из-за низкой киберграмотности (29%), потери смартфона (27%) или в результате непосредственной кражи денег с карты (11%). Об этом говорится в докладе Центробанка РФ. В основу топ-3 рисков от Центробанка легли глобальные исследования.

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