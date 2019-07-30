Экономика
Банк России по-своему оценил рост ВВП во II кварталеРосбалт 07:44
Прирост ВВП России по итогам II квартала 2019 года составил 0,5-1% в годовом сопоставлении, при этом экономическая активность в стране повысилась в июне, однако «ее динамика остается нестабильной». Об этом говорится в комментарии Центробанка РФ.
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ЦБ: рост ВВП РФ в годовом выражении во II квартале составил 0,5 - 1%
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