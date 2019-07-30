Экономика

Центробанк назвал инвестиционную активность в РФ «неустойчивой»REGNUM 08:47

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Центробанк РФ признал: темпы роста экономики России оказались ниже ожидаемых.
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Банк России по-своему оценил рост ВВП во II квартале

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Рост ВВП РФ в III квартале может составить 0.8-1.3%, ЦБ

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Будущее России. Национальные проекты06:58

Центробанк признал ошибки в оценке российской экономики

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ЦБ: неплохой для ритейла июнь не означает устойчивого ускорения роста в секторе

Финмаркет07:39
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Порошенко вместе с семьей покинул Украину

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ГАЗ разрабатывает беспилотную «ГАЗель»

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Собянин счел адекватным применение силы полицией на акции 27 июля

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В Петербурге мужчина с топором напал на брокерскую контору

По предварительной информации, организация оказывала брокерские и кредитные услуги. Личность злоумышленника уже установлена.
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С начала года на отдыхе в Анталье умерли десятки россиян

Из года в год фиксируется значительное число инфарктов, инсультов, сердечных приступов.
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Мосгорсуд признал законным арест Навального

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Общество

В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью

В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
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Армия и оружие

Демонстрация военной силы идет в русле христианской этики, заявили в РПЦ

Демонстрация военной силы со стороны России является способом предупредить возможную агрессию потенциальных противников, и подобное поведение идет в русле норм христианской этики, заявил председатель синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами епископ Клинский Стефан (Привалов).
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У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве

По его данным, Елизавете принадлежат четыре квартиры в доме №10 в 1-м Обыденском переулке (район «Золотой Мили»).
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Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых диджеев 2019 года

Журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых диджеев мира. Список был опубликован 30 июля на сайте издания.
Обновлено в 09:00
Происшествия

14 человек отравились газом в Подмосковье

В Подмосковье 14 рабочих отравились газом. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 05:53
Политика

Зеленский допустил переназначение Кличко мэром Киева

В администрации президента Украины Владимира Зеленского заявили, что он рассматривает несколько кандидатур на должность главы Киевской горадминистрации, среди которых есть и действующий мэр Виталий Кличко.
Обновлено в 06:03
Футбол

«Челси» запретил болельщику посещать матчи за расистские оскорбления

Английский футбольный клуб "Челси" наложил санкции на шестерых болельщиков, обвиняемым в расистских оскорблениях в адрес игрока "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга, сообщается на официальном сайте лондонского клуба.
Обновлено в 07:00
Общество

В Сочи появились пятисантиметровые летающие тараканы

Обновлено в 05:51
Происшествия

Разбивший машину Земфиры фанат объяснил свой поступок

Разбивший автомо,иль певицы Земфиры в Москве молодой человек, объяснил свой поступок, пишет Vesti.ru.
Обновлено в 09:15
Экономика

Медведев утвердил правила расчёта прожиточного минимума пенсионеров

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил порядок определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для расчёта социальной доплаты к пенсии.
Обновлено в 08:42
Авто

Renault с 1 августа поднимет цены на автомобили в России

Французская компания Renault планирует поднять рекомендованные розничные цены на весь модельный ряд в России на 1-2% с 1 августа 2019 года.
Обновлено вчера в 22:00
Политика

Мужа певицы Жасмин объявили в международный розыск

Министерство внутренних дел Молдавии объявило в международный розыск депутата Илана Шора, сообщила во вторник пресс-служба МВД республики.
Обновлено в 02:51
Технологии

Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт

Эксперты по кибербезопасности предупредили о новом способе хищения денег с банковских карт - злоумышленники заражают сайты специальной программой-скиммером с помощью JavaScript.
Обновлено в 08:42
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В Забайкалье вдову погибшего в Сирии военного лишили выплат

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Александр Самедов: «Вернул бы в „Спартак“ Карреру»

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Происшествия

В Москве третий за день пассажир упал на пути в метро

Еще один человек упал на пути московского метро во вторник. Инцидент произошел днем на Калужско-Рижской линии.
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Экономика

Греф попросил Путина помочь Антипинскому НПЗ

Предправления Сбербанка Герман Греф попросил президента России Владимира Путина помочь Антипинскому НПЗ, рассказали «Ведомостям» два чиновника и собеседник, близкий к банку.
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В интернете появилось фото необычного гибрида моделей ВАЗ. На снимке запечатлена версия 2106 в сборке 2107.
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Актёр Дмитрий Певцов приехал в Иркутск на съёмки фильма

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Сенаторы в США предложили предусмотреть в военном бюджете возможность расширения санкций в отношении энергетического, банковского и оборонного сектора России в случае нового «вмешательства» Москвы в американские выборы.
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Marca: «Барселона» продаст Малкома в «Зенит»

Нападающий "Барселоны" Малком продолжит карьеру в "Зените", утверждает Marca.
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Кинологи оценили перечень потенциально опасных пород собак

Кинологи прокомментировали список потенциально опасных пород собак, утвержденный правительством.
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Китай выступил против замены ДРСМД многосторонним соглашением

Ранее министр иностранных дел Японии Таро Коно заявил, что миру необходимо создание новой структуры взамен Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), куда бы вошли все ядерные державы - Россия, США, Китай, Великобритания и Франция.
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Общероссийское объединение пассажиров предложило запретить BlaBlaCar

Общероссийское объединение пассажиров направило предложение в Госдуму заблокировать сервис BlaBlaCar.
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