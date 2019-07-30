Экономика
Центробанк назвал инвестиционную активность в РФ «неустойчивой»REGNUM 08:47
Ранее ИА REGNUM сообщало, что Центробанк РФ признал: темпы роста экономики России оказались ниже ожидаемых.
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ЦБ: рост ВВП РФ в годовом выражении во II квартале составил 0,5 - 1%
Будущее России. Национальные проекты06:58
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Политика
Порошенко вместе с семьей покинул Украину
Обновлено вчера в 11:46
Авто
ГАЗ разрабатывает беспилотную «ГАЗель»
Обновлено в 01:50
Происшествия
В Петербурге мужчина с топором напал на брокерскую контору
По предварительной информации, организация оказывала брокерские и кредитные услуги. Личность злоумышленника уже установлена.
Обновлено в 09:12
Путешествия
С начала года на отдыхе в Анталье умерли десятки россиян
Из года в год фиксируется значительное число инфарктов, инсультов, сердечных приступов.
Обновлено в 02:57
Происшествия
Мосгорсуд признал законным арест Навального
Обновлено в 09:00
Общество
В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью
В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
Демонстрация военной силы идет в русле христианской этики, заявили в РПЦ
Демонстрация военной силы со стороны России является способом предупредить возможную агрессию потенциальных противников, и подобное поведение идет в русле норм христианской этики, заявил председатель синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами епископ Клинский Стефан (Привалов).
Обновлено в 06:51
Общество
У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве
По его данным, Елизавете принадлежат четыре квартиры в доме №10 в 1-м Обыденском переулке (район «Золотой Мили»).
Обновлено в 07:40
Музыка
Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых диджеев 2019 года
Журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых диджеев мира. Список был опубликован 30 июля на сайте издания.
Обновлено в 09:00
Происшествия
14 человек отравились газом в Подмосковье
В Подмосковье 14 рабочих отравились газом. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 05:53
Политика
Зеленский допустил переназначение Кличко мэром Киева
В администрации президента Украины Владимира Зеленского заявили, что он рассматривает несколько кандидатур на должность главы Киевской горадминистрации, среди которых есть и действующий мэр Виталий Кличко.
Обновлено в 06:03
Футбол
«Челси» запретил болельщику посещать матчи за расистские оскорбления
Английский футбольный клуб "Челси" наложил санкции на шестерых болельщиков, обвиняемым в расистских оскорблениях в адрес игрока "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга, сообщается на официальном сайте лондонского клуба.
Обновлено в 07:00
Общество
В Сочи появились пятисантиметровые летающие тараканы
Обновлено в 05:51
Происшествия
Разбивший машину Земфиры фанат объяснил свой поступок
Разбивший автомо,иль певицы Земфиры в Москве молодой человек, объяснил свой поступок, пишет Vesti.ru.
Обновлено в 09:15
Экономика
Медведев утвердил правила расчёта прожиточного минимума пенсионеров
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил порядок определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для расчёта социальной доплаты к пенсии.
Обновлено в 08:42
Авто
Renault с 1 августа поднимет цены на автомобили в России
Французская компания Renault планирует поднять рекомендованные розничные цены на весь модельный ряд в России на 1-2% с 1 августа 2019 года.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Мужа певицы Жасмин объявили в международный розыск
Министерство внутренних дел Молдавии объявило в международный розыск депутата Илана Шора, сообщила во вторник пресс-служба МВД республики.
Обновлено в 02:51
Технологии
Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт
Эксперты по кибербезопасности предупредили о новом способе хищения денег с банковских карт - злоумышленники заражают сайты специальной программой-скиммером с помощью JavaScript.
Обновлено в 08:42
Футбол
Александр Самедов: «Вернул бы в „Спартак“ Карреру»
Обновлено в 07:17
Происшествия
В Москве третий за день пассажир упал на пути в метро
Еще один человек упал на пути московского метро во вторник. Инцидент произошел днем на Калужско-Рижской линии.
Обновлено в 06:58
Экономика
Греф попросил Путина помочь Антипинскому НПЗ
Предправления Сбербанка Герман Греф попросил президента России Владимира Путина помочь Антипинскому НПЗ, рассказали «Ведомостям» два чиновника и собеседник, близкий к банку.
Обновлено в 07:55
Авто
В интернете показали уникальный гибрид ВАЗ-2106 и 2107
В интернете появилось фото необычного гибрида моделей ВАЗ. На снимке запечатлена версия 2106 в сборке 2107.
Обновлено в 09:09
Кино
Актёр Дмитрий Певцов приехал в Иркутск на съёмки фильма
Российский актёр Дмитрий Певцов приехал в Иркутск на съёмки короткометражки «Даю посадку». Об этом написал 30 июля в своём Instagram.
Обновлено в 07:18
Политика
В США предложили предусмотреть в бюджете новые санкции против России
Сенаторы в США предложили предусмотреть в военном бюджете возможность расширения санкций в отношении энергетического, банковского и оборонного сектора России в случае нового «вмешательства» Москвы в американские выборы.
Обновлено в 02:36
Футбол
Marca: «Барселона» продаст Малкома в «Зенит»
Нападающий "Барселоны" Малком продолжит карьеру в "Зените", утверждает Marca.
Обновлено вчера в 07:44
Общество
Кинологи оценили перечень потенциально опасных пород собак
Кинологи прокомментировали список потенциально опасных пород собак, утвержденный правительством.
Обновлено в 09:19
Политика
Китай выступил против замены ДРСМД многосторонним соглашением
Ранее министр иностранных дел Японии Таро Коно заявил, что миру необходимо создание новой структуры взамен Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), куда бы вошли все ядерные державы - Россия, США, Китай, Великобритания и Франция.
Обновлено в 03:42
Общество
Общероссийское объединение пассажиров предложило запретить BlaBlaCar
Общероссийское объединение пассажиров направило предложение в Госдуму заблокировать сервис BlaBlaCar.
Обновлено вчера в 23:03