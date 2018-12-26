Совет директоров Центробанка принял решение назначить Виктора Климова финансовым уполномоченным по правам потребителей финансовых услуг в сфере страхования. Об этом сообщила пресс-служба регулятора. Климов приступит к работе в новой должности 9 января.

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны в присутствии Путина провело пуск ракеты «Авангард»

Происшествия Происшествия В компании «Красное и Белое» проходят обыски В сети магазинов компании "Красное и Белое" продаются алкогольные и безалкогольные напитки, а также продукты питания.

Политика Политика В Госдуме ответили на призыв депутата Рады ограничить обращение рубля Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал RT предложение депутата Верховной рады, лидера партии «Справедливость» Валентина Наливайченко об ограничении обращения рубля на Украине в ответ на санкции со стороны России.

Здоровье Здоровье Минздрав подтвердил планы запретить продажу табака после 2050 года Минздрав РФ подтвердил планы рассмотреть вопрос о возможности последовательного выведения табака с рынка после 2050 года, об этом рассказал заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай.

Общество Общество МВД предложило внести изменения в паспорта россиян В соответствии с документом, который опубликован на официальном интернет-портале проектов нормативных правовых актов, на последней странице паспорта, где размещено «Извлечение из положения о паспорте гражданина России», предлагается уточнить информацию о сроках обмена документа.

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Общество Общество В Петербурге строители метро объявили голодовку на строящейся станции

Армия и оружие Армия и оружие Сирийские ПВО отразили ракетный удар Израиля по Дамаску По информации агентства SANA, сирийские ПВО перехватили вражеские цели над западной частью столицы государства – Дамаска.

Политика Политика Глава совета директоров «Русала» Маттиас Варниг ушел в отставку Председатель совета директоров «Русала» Маттиас Варниг покинул свой пост. Его отставка — одно из условий снятия с компании санкций США.

Общество Общество Росздравнадзор пожаловался в СК на клинику из-за женского обрезания «В ходе надзорных мероприятий установлено, что на сайте ООО «Классикус», действительно, предлагалась услуга женского обрезания, выполняемого по религиозным и ритуальным мотивам, что является грубейшим нарушением российского законодательства», — сообщили в Росздравнадзоре.

Армия и оружие Армия и оружие The Times написала о воюющих в составе ВС Украины боевиках ИГИЛ Два батальона боевиков-исламистов воюют на стороне Украины, причем бойцы одного из них проходили обучение в лагерях ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ) в Ираке и Сирии, пишет британское издание The Times.

Политика Политика СНБО Украины утвердил решение о введении новых санкций против РФ Совет национальной безопасности и обороны Украины окончательно утвердил решение по введению новых санкций против нашей страны.

Энергетика Энергетика Сечин рассказал о консервативном сценарии цен на нефть в 2019 году Глава «Роснефти» Игорь Сечин рассказал о консервативном варианте прогноза цен на нефть в 2019 году.

Авто Авто Mitsubishi повысит цены на автомобили в России

Армия и оружие Армия и оружие Ливан пожалуется в Совбез ООН на вторжение самолетов ВВС Израиля Правительство Ливана обратится в Совет Безопасности ООН с жалобой на Израиль, ВВС которого зашли в ливанское воздушное пространство и нанесли оттуда воздушные удары по Сирии, заявил 26 декабря министр транспорта Ливана Юсеф Финянос на своей странице в Twitter .

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Футбол Футбол Роналду спас «Ювентус» от первого поражения в чемпионате Италии

Политика Политика Порошенко отменил военное положение на Украине Глава государства отметил, что уровень преступности в тех областях Украины, где было введено военное положение, снизился на 26% за время его действия.

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Финансы Финансы Рубль подешевел к доллару и евро на старте торгов среды Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте торгов среды в условиях сниженной активности участников рынка во второй день Рождественских праздников.

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Общество Общество К новому году в России удвоилось число усталых и грустных жителей К концу 2018 года в России удвоилась доля уставших и грустных жителей, в сравнение с декабрем прошлого года (с 8 до 19 и с 4 до 10 процентов — соответственно), а доля разочарованных — утроилась (с 3 до 10 процентов).

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Экономика Экономика Титов предложил увеличить налоговый вычет на лечение Межведомственная рабочая группа аналитического центра при правительстве РФ предлагает внести меру по увеличению налогового вычета на здравоохранение в проект дорожной карты по обеспечению устойчивого роста несырьевого сектора экономики, который готовится под руководством бизнес-омбудсмена Бориса Титова, следует из сообщения группы.

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Происшествия Происшествия Россиянин погиб на заводе автозапчастей в Южной Корее Гражданин России попал под станок на заводе автозапчастей в южнокорейской провинции Чхончхон-намдо,сообщает РИА "Новости".

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Политика Политика Путин проводит традиционную предновогоднюю встречу с правительством Президент России Владимир Путин проводит традиционную предновогоднюю встречу с кабмином в Доме правительства.