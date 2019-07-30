Экономика

Центробанк научит кассиров определять подлинность банкнотРИА Новости 05:30

Банк России разработал курс, который научит кассиров российских магазинов определять подлинность банкнот, сообщается на сайте регулятора. Кассовые работники торговых организаций смогут пройти бесплатное дистанционное обучение по специальной программе с 30 июля.
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Особое обучение пройдут кассиры в России

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