Экономика
Центробанк научит кассиров определять подлинность банкнотРИА Новости 05:30
Банк России разработал курс, который научит кассиров российских магазинов определять подлинность банкнот, сообщается на сайте регулятора. Кассовые работники торговых организаций смогут пройти бесплатное дистанционное обучение по специальной программе с 30 июля.
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 15:29, Ашберн
Происшествия
Брата Си Цзиньпина обвинили в отмывании денег
Двоюродный брат главы Китая Си Цзиньпина Мин Чаи обвиняется в отмывании денег в Австралии.
Обновлено в 12:02
Политика
Кандидатов в депутаты Рады закидали яйцами
Кандидатов в депутаты Верховной рады - самовыдвиженца Андрея Аксенова и члена "Европейской солидарности" Сергея Кошукова - забросали яйцами.
Обновлено в 12:57
Здоровье
Врач-диетолог не рекомендует злоупотреблять активированным углем
Врач-диетолог рассказал об опасности активированного угля. Его слова передает Информинг.ру.
Обновлено в 06:08
Политика
Трамп пообещал изучить информацию о заболевании Навального
Президент США Дональд Трамп сказал, что изучит информацию о проблемах со здоровьем российского оппозиционера Алексея Навального, который был госпитализирован с острой аллергической реакции.
Обновлено в 14:59
Футбол
«Палмейрас» объявил о трансфере футболиста «Спартака» Адриано
Обновлено в 14:31
Музыка
Тимати высказался о сольной карьере Егора Крида
Рэпер и продюсер Тимати рассказал в эфире "Авторадио" о том, как начинал работать с Егором Кридом и поделился своим мнением о его сольной карьере.
Обновлено в 07:42
Происшествия
Московским полицейским приказали изменить данные в соцсетях
Руководство московской полиции приказало сотрудникам, работавшим на митинге 27 июля, изменить свои данные в социальных сетях.
Обновлено в 14:45
Политика
Россия отказалась от участия в конференции по Венесуэле
Россия не будет участвовать в конференции по Венесуэле в Лиме, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 14:10
Путешествия
Туроператоры объяснили гибель десятков российских туристов в Анталье
Заявление генерального консула России Олега Рогозы о десятках умерших в 2019 году в Анталье российских туристов «не должно удивлять», сказал РБК директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко.
Обновлено в 14:04
Происшествия
Задержан ректор Дагестанского госуниверситета
Сотрудники ФСБ проводят во вторник обыски в Дагестанском государственном университете, его ректор Муртзали Рабаданов задержан, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 07:31
Здоровье
Россиянам посоветовали не покупать антибиотики по каждому чиху
Что касается витаминов, то Добрецова выделила витамин D, который дают детям с самого рождения по несколько капель.
Обновлено в 12:44
Интернет
В России назвали альтернативу зарубежным приложениям
Исследование провел Институт развития интернета (ИРИ), специалисты которого нашли альтернативу зарубежным приложениям.
Обновлено в 14:09
Происшествия
В Белом море терпит бедствие частная яхта «Крейсер»
Обновлено в 14:38
Футбол
«Тоттенхэм» обыграл «Реал» в полуфинале Audi Cup
Обновлено в 13:59
Шоу-бизнес
Светлана Лобода была замечена на концерте группы «Rammstein»
29 июля группа дала концерт в Лужниках, и певица была здесь замечена.
Обновлено в 06:13
Общество
В Москве зафиксирована самая холодная ночь июля
«Прошедшая ночь стала самой холодной с начала этого июля в Москве», — говорится в сообщении.
Обновлено в 04:04
Экономика
Медведев утвердил правила расчета прожиточного минимума пенсионеров
Правительство утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено в 08:19
Финансы
Объем выданной в России за полгода ипотеки упал впервые с кризиса
Российский ипотечный рынок в первом полугодии 2019 года замедлился: банки выдали 575,5 тыс. ипотечных кредитов на 1,26 трлн руб. против 663 тыс. кредитов на 1,3 трлн руб. в первом полугодии 2018 года, свидетельствуют данные Центробанка.
Обновлено в 14:56
Общество
У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве
Королева Великобритании Елизавета II владеет элитной недвижимостью в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 07:40
Энергетика
Путин подписал закон о корректировке демпфера на топливо
Президент России Владимир Путин подписал закон, корректирующий с 1 июля 2019 года применяемый в настоящее время демпфирующий механизм, который позволит повысить размер компенсации нефтяникам недополученной прибыли при поставках топлива на внутренний рынок, если экспортные цены оказались выше условных внутренних.
Обновлено в 13:35
Авто
Посмотрите на автомобиль, который провел 70 лет в одних руках
Обновлено в 11:31
Экономика
Власти объяснили рост числа бедных россиян
Рост числа россиян, чей доход ниже прожиточного минимума, скорее всего, обусловлен новой методикой расчета.
Обновлено в 13:44
Политика
Конгресс требует от Трампа ввести новые санкции против РФ
Конгрессмены Элиот Энгел и Майкл Маккол высказали президенту США Дональду Трампу требование о необходимости ввести новые санкции в отношении РФ.
Обновлено вчера в 17:13
Технологии
Ростех: россияне смогут экономить на ЖКХ при помощи «умных» счетчиков
Холдинг "Росэлектроника" (входит в Ростех) в 2020 году запустит серийное производство "умных" приборов учета газа, воды и электроэнергии, способных подсказывать потребителю о возможностях экономии энергоресурсов, сообщили в пресс-службе Ростеха.
Обновлено в 05:46
Футбол
Вратарь «Ганновера» перешел в «Лейпциг»
Голкипер «Ганновера» Филипп Чаунер стал игроком «Лейпцига».
Обновлено в 14:27