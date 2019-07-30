Экономика
Центробанк научит кассиров определять подлинность банкнотРИА Новости 05:30
Банк России разработал курс, который научит кассиров российских магазинов определять подлинность банкнот, сообщается на сайте регулятора. Кассовые работники торговых организаций смогут пройти бесплатное дистанционное обучение по специальной программе с 30 июля.
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Общество
Названы признаки профессионального выгорания
Эксперты НИИ медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова назвали основные признаки, свидетельствующие о наличии у работников профессионального выгорания.
Обновлено в 05:58
Политика
Кандидатов в депутаты Верховной рады закидали яйцами
Кандидатов в депутаты Верховной рады Украины Андрея Аксенова и Сергея Кошукова закидали яйцами во время пресс-конференции в Киеве о возможных фальсификациях на выборах в парламент.
Обновлено в 11:07
Происшествия
Второго пострадавшего в аварии с участием Андрея Косилова ввели в кому
Напомним, в коме находится и Анастасия Вяткина, получившая в аварии открытую черепно-мозговую травму, и находящуюся после операции в реанимации одной из больниц Челябинска.
Обновлено в 12:21
Армия и оружие
Небензя обвинил ООН в замалчивании числа жертв террористов в Сирии
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обвинил во вторник заместителя генсека ООН по гуманитарным вопросам Марка Лоукока в намеренном замалчивании информации о жертвах террористов в Сирии.
Обновлено в 12:29
Шоу-бизнес
Откровенная переписка Глюкозы с мужчиной появилась в Сети
В Сеть попала откровенная переписка певицы Глюкозы с незнакомцем.
Обновлено вчера в 17:01
Футбол
«Зенит» может купить Малкома из «Барселоны» за €40 млн
Малком перешел в «Барселону» в прошлом году за €41 млн, сам трансфер получился скандальным.
Обновлено вчера в 08:25
Политика
Нидерланды отказались от новых доказательств по MH17
Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе сбитого над территорией Донбасса «Боинга» в 2014 году.
Обновлено в 07:34
Музыка
Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых диджеев мира
Самыми высокооплачиваемыми диджеями 2019 года по версии Forbes стали Эндрю Таггарт и Алекс Полл — дуэт The Chainsmokers, который заработал 46 млн долларов.
Обновлено в 11:56
Наука
В Японии одобрили создание гибридов человека и грызуна
Обновлено вчера в 22:49
Общество
Минсельхоз назвал возможные причины гибели пчел в российских регионах
В результате массовой гибели пчел летом 2019 года в 25 регионах России погибло 39,6 тыс. пчелосемей, что составляет 1,3% от их общей численности в стране (3,09 млн пчелосемей), говорится в сообщении Минсельхоза, поступившем в РБК.
Обновлено в 10:31
Происшествия
В Петербурге мужчина с топором напал на брокерскую контору
По предварительной информации, организация оказывала брокерские и кредитные услуги. Личность злоумышленника уже установлена.
Обновлено в 09:12
Политика
Суд на Украине арестовал российский танкер Neyma
Суд на Украине 29 июля наложил арест на российский танкер Nika Spirit, опознанный как Neyma.
Обновлено в 10:09
Политика
Аваков обвинил Порошенко в «бессовестной лжи»
Обновлено в 06:43
Гаджеты
Xiaomi экспериментирует со сдвоенной селфи-камерой
Во всех трех версиях показано, что фронтальных камер будет две. Пока неизвестно какой из смартфонов Xiaomi получит двойную селфи-камеру.
Обновлено в 11:21
Игры
Стало известно возможное название новой Need for Speed
В сети появилась информация о названии новой части гоночной игры Need for Speed.
Обновлено вчера в 10:26
Экономика
Медведев утвердил правила расчета прожиточного минимума пенсионеров
Правительство утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено в 08:19
Политика
Путин внес на ратификацию в Госдуму конвенцию о статусе Каспия
Президент России Владимир Путин внес на утверждение в Госдуму Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря.
Обновлено в 12:33
Футбол
ЦСКА объявил о переходе защитника Чернова в «Крылья Советов»
Обновлено в 11:45
Интернет
Эксперты ИРИ нашли альтернативу иностранным приложениям для смартфонов
Институт развития интернета представил список отечественных мобильных приложений, которые являются аналогами иностранных продуктов и могут войти в реестр обязательных для установки на продающихся в России цифровых платформах.
Обновлено в 12:42
Политика
Убийство российских журналистов в ЦАР отвечало планам Ходорковского
Российские журналисты Александр Расторгуев, Орхан Джемаль и Кирилл Радченко ровно год назад погибли в Центральноафриканской Республике.
Обновлено в 11:01
Политика
Мосгоризбирком пересмотрит отказ регистрировать Митрохина кандидатом
Мосгоризбирком удовлетворил жалобу Сергея Митрохина на отказ зарегистрировать его кандидатом в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 11:43
Футбол
«Кристал Пэлас» намерен предложить ЦСКА за Чалова €15 млн
Английский футбольный клуб «Кристал Пэлас» намерен предложить московскому ЦСКА сделку по форварду Фёдору Чалову.
Обновлено в 08:17
Футбол
«Спартак» объявил об уходе футболиста Фернандо в клуб из Китая
Московский футбольный клуб «Спартак» объявил о переходе бразильского полузащитника Фернандо в китайский «Бэйцзин Гоань».
Обновлено в 07:16
Политика
На Украине захотели отменить введенный Кучмой мораторий на продажу земли
Запрет на покупку и продажу земли сельхозназначения, которая находится в государственной и коммунальной собственности, введен на Украине в 2001 году во время правления президента Леонида Кучмы.
Обновлено в 12:27
Общество
Медведев подписал распоряжение об открытии нового аэропорта в Саратове
Премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение об открытии нового саратовского аэропорта.
Обновлено в 07:23
Общество
В России вступает в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью
Нотариальное удостоверение при заключении сделки с недвижимостью в общей долевой собственности станет в РФ необязательным.
Обновлено в 01:13
Здоровье
Названо самое бесполезное лекарство для лечения простуды
Врач общей практики Ирина Добрецова рассказала, какие препараты для лечения простуды и ОРВИ не обладают лечебными свойствами и даже могут представляют опасность для здоровья.
Обновлено в 09:20
Гаджеты
AMD решила проблему с запуском Destiny 2 на Ryzen 3000
Компания AMD решила-таки проблему с запуском кооперативного шутера Destiny 2 на системах с процессорами Ryzen серии 3000.
Обновлено в 06:42
Армия и оружие
На Украине призвали создать ракеты для удара по Москве
Обновлено в 09:53