Финансы
Центробанк может ввести дополнительный контроль за крупными сделками
Центробанк может ввести дополнительный контроль за крупными сделкамиПраво.рувчера в 08:28
Причина, по которой Центробанк хочет узнавать о крупных клиентских поручениях, – такие сделки могут значительно повлиять на курс рубля. Сейчас по общему правилу сделки между банком и клиентами не подлежат разглашению.
Право.рувчера в 08:28
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с чего всё началось
Первый зампред ЦБ Сергей Швецов в ходе XIV Международного финансового форума NFA-2018 прокомментировал информацию агентства Reuters о создании «канала коммуникации» между регулятором и участниками валютного рынка для того, чтобы ЦБ своевременно информировался о значимых для курса рубля клиентских поручениях.Forbesвчера в 05:00
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ЦБ предупредил Сбербанк о возможном дополнительном контроле за крупными сделками
Коммерсантъвчера в 04:18
ЦБР рекомендует участникам рынка информировать его о нестандартных сделках с валютой
Financial Oneвчера в 04:14
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Финансы
Россияне достигли исторического максимума по долгам
В докладе Всемирного банка об экономике РФ говорится, что совокупный объем задолженности россиян по кредитам достиг исторического максимума.
Обновлено в 00:20
Финансы
Минфин: Доверие зарубежных инвесторов к госдолгу РФ сохраняется
"Результаты сделки свидетельствуют, что, не взирая на не самый благоприятный внешний фон, сопутствовавший размещению, у иностранных инвесторов сохраняется интерес к кредитному риску Российской Федерации и высокий уровень доверия к фундаментальным показателям российской экономики", - говорится в сообщении финансового российского ведомства.
Обновлено вчера в 20:17
Финансы
Объем торгов на Московской бирже в ноябре снизился на 1%
Общий объем торгов на всех рынках Московской биржи в ноябре снизился на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 69,7 триллиона рублей, следует из материалов торговой площадки.
Обновлено вчера в 11:14
Финансы
Аналитик подсчитал убытки российских банков на Украине
Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий заявил, что единственный банк, который в 2018 году сумел получить прибыль от «дочки» на Украине стал «Альфа-банк».
Обновлено вчера в 15:05
Финансы
Покупатели дорогих новостроек стали чаще привлекать ипотеку
Покупатели на рынке премиальных и элитных новостроек Москвы, по данным Urbanus.ru, стали в полтора раза чаще обращаться к заемным средствам, чем год назад.
Обновлено вчера в 17:18
Финансы
Курс доллара подстерегает неприятный сюрприз
По состоянию на 8.17 мск курс евро к доллару рос до 1,1378 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1355 доллара за евро, курс доллара к иене снижался до 113,09 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 113,67 иены за доллар, индекс доллара уменьшался на 0,32% до 96,73 пункта.
Обновлено вчера в 11:43
Финансы
Мэрия Воронежа нашла кредитора на половину желаемой суммы в 1 млрд
Администрация Воронежа нашла кредитора на 500 млн рублей, что является половиной от запрошенной двумя закупками суммы в 1 млрд рублей.
Обновлено вчера в 15:02
Финансы
Казначейство РФ вышло с первой сделкой «валютный своп» на 50 млрд р
Федеральное казначейство РФ в текущем году проведет две-три пробные сделки "валютный своп", предлагая банкам рубли под залог долларов, говорил замглавы ведомства Станислав Прокофьев .
Обновлено вчера в 09:52
Финансы
Убытки майнеров стали конкурировать с убытками спекулянтов
Убытки майнеров на этой неделе стали конкурировать с убытками спекулянтов, что снижает понимание в источниках поддержки и роста котировок биткойна.
Обновлено вчера в 07:30
Финансы
ВТБ ждет от миноритариев НКХП участия в оферте
ВТБ ждет от миноритариев НКХП участия в оферте: у компании сменилась стратегия, не исключен делистинг ВТБ, в этом году ставший акционером ПАО Новороссийский комбинат хлебопродуктов, в будущем не исключает делистинга компании, перепродавать свою долю пока не планирует, рассказал в кулуарах форума "Россия зовет!" первый заместитель президента-председателя правления банка Юрий Соловьев.
Обновлено вчера в 03:34
Финансы
Россия и Аргентина могут отказаться от доллара при взаимных расчетах
Россия и Аргентина могут отказаться от доллара в пользу евро для взаимных расчетов друг с другом.
Обновлено вчера в 04:04
Финансы
Нацбанк Казахстана сохранил базовую ставку на уровне 9,25%
"Следующие решения по базовой ставке будут приниматься с учетом задачи по достижению среднесрочной цели по инфляции ниже 4 процентов к концу 2020 года", - прокомментировал глава Национального Банка Казахстана.
Обновлено вчера в 06:12
Финансы
Валютные резервы Монголии достигли своего максимума с 2013 года
По данным Центробанка Монголии (ЦБ), по состоянию на октябрь, валютные резервы страны достигли своего максимума с апреля 2013 года, составив $3,413 млрд.
Обновлено вчера в 08:24
Финансы
Турецкие ювелиры жалуются на доступ к кредитам
Мустафа Атайык, глава Стамбульской ювелирной палаты (IKO) заявил, что турецкие производители ювелирных изделий и ритейлеры жалуются на высокие процентные ставки по банковским кредитам и ужесточение требований к получению кредитов.
Обновлено вчера в 02:49
Финансы
«И никаких долгов!»: все о кредитах и своевременных выплатах по ним
Например, если вы берете в кредит 100 тыс. рублей на пять лет, то со ставкой 19,9 % ежемесячный платеж составит 2828 рублей, по окончании срока выплат вас ждет бонус — 21 415 рублей.
Обновлено вчера в 17:00