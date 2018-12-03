с чего всё началось

Причина, по которой Центробанк хочет узнавать о крупных клиентских поручениях, – такие сделки могут значительно повлиять на курс рубля. Сейчас по общему правилу сделки между банком и клиентами не подлежат разглашению.

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