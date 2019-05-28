Экономика

Центробанк модернизирует сторублевые купюрыРИА Новости вчера в 07:34

Банк России начал модернизировать сторублевые купюры, чтобы продлить их жизнь, рассказал "Российской газете" заместитель главы департамента наличного денежного обращения ЦБ Владимир Демиденко.
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с чего всё началось

ЦБ применил на банкнотах новое покрытие

Банк России начал применять на сторублевых банкнотах лаковое покрытие, опробованное на недавно введенных купюрах номиналом 200 рублей, такую же технологию планирует использовать на банкнотах в 50 рублей.
Российская газетавчера в 04:55

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Новости с купюрами

Российская газетавчера в 11:58

ЦБ отлакирует треть сторублевых купюр

РБКвчера в 06:28

Центробанк начнет выпуск лакированных сторублевых купюр

Известиявчера в 08:41

ЦБ покроет лаком сторублевые купюры

Телеканал 360°вчера в 07:54

Центробанк модернизирует сторублевые купюры

РИА Новостивчера в 07:34

Сторублевые купюры покроют защитным лаком

ТАССвчера в 06:37

ЦБ начал применять на сторублёвых банкнотах новое покрытие

RT на русскомвчера в 08:57
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Здоровье

Россельхознадзор выступил против полного запрета на ввоз мяса и молока

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что не считает нужным вводить полный запрет на ввоз молочной и мясной продукции в Россию физическими лицами.
Обновлено вчера в 22:30
Политика

Серверы с секретной информацией пропали из здания Совбеза Украины

Мониторы, которые были подключены к серверам с секретной информацией, исчезли из ситуационной комнаты администрации президента в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, сообщил новый секретарь СНБО Александр Данилюк в видеообращении в Facebook.
Обновлено вчера в 15:13
Шоу-бизнес

Обколотая Федосеева-Шукшина около года жила затворницей

Напомним, советский кинорежиссер, актер, сценарист и писатель Василий Макарович Шукшин скоропостижно скончался 2 октября 1974 года, в период съемок фильма "Они сражались за Родину".
Обновлено вчера в 10:29
Политика

Макрон пообещал организовать встречу по Украине при должных условиях

Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал организовать встречу по Украине в "нормандском формате", как только сложатся политические условия.
Обновлено вчера в 20:08
Армия и оружие

Китайцы назвали «технологическим чудом» проект российского авианосца-катамарана

Китайские журналисты пришли в восторг от российского двухкорпусного авианосца, назвав его «технологическим чудом».
Обновлено в 01:09
Экономика

США утратили лидерство в рейтинге конкурентоспособности стран

Сингапур занял первое место в рейтинге конкурентоспособности стран в 2019 году, который составляет Международный институт управленческого развития (International Institute for Management Development, IMD), в то время как США опустились с первой на третью строчку.
Обновлено вчера в 18:15
Футбол

Вальверде останется тренером «Барселоны»

Обновлено вчера в 17:10
Общество

РБК: крупные автоконцерны пожаловались в ФСБ на краснодарских судей

Обновлено вчера в 09:59
Экономика

Экономисты предсказали падение реальных доходов россиян в 2019 году

В начале 2019 года реальные доходы резко ушли в минус — по итогам первого квартала показатель сократился на 2,3%, сообщил Росстат.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия

Директора горнодобывающего предприятия Забайкалья задержали за взятку

В краевом УМВД уточнили, что договор доверительного управления имуществом предприятия и участия в тендере на оказания возмездных услуг был заключен между депутатом и гендиректором горнодобывающего предприятия в 2017 году.
Обновлено в 00:39
Политика

Huawei подала иск в суд США после внесения компании в черный список

Представители компании Huawei подали иск в американский суд с требованием отменить решение о внесении компании в черный список.
Обновлено вчера в 23:29
Здоровье

Роскачество обнаружило в фарше патогенные бактерии и антибиотики

«В фарше торговых марок "Мясницкий ряд" (Московская область) и "Мясновъ" (Московская область) обнаружены листерии (L.monocytogenes) – патогенный для человека вид бактерий, вызывает у людей пищевое заболевание – листериоз», – сообщают эксперты.
Обновлено в 01:05
Музыка

Егор Крид рассказал о разрыве с лейблом Black Star

Российский рэпер Егор Крид (Егор Булаткин) прервал семилетнее сотрудничество с лейблом Тимати Black Star.
Обновлено вчера в 13:42
Путешествия

В Турцию за 7 млн. Самые дорогие туры этого лета

Аналитики туроператора Tez Tour проанализировали, куда были проданы самые дорогие путёвки.
Обновлено в 01:05
Политика

Кравчук объяснил решение Зеленского вернуть гражданство Саакашвили

Бывший президент Украины Леонид Кравчук заявил, что действующий глава государства Владимир Зеленский вернул украинское гражданство экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили, так как это был вопрос «справедливости и достоинства».
Обновлено в 00:52
Здоровье

В России изменились правила медицинского страхования

В России вступил в силу приказ Минздрава о новых правилах обязательного медицинского страхования (ОМС), по которому для каждого жителя будет определена группа здоровья.
Обновлено вчера в 01:38
Политика

Два политолога устроили скандал в эфире «России 1»

По данным агентства, два политолога разругались во время обсуждения вопроса о возвращении экс-главы Одесской области Михаила Саакашвили на Украину.
Обновлено в 01:04
Политика

Зеленский не будет просить Раду отправить в отставку Луценко

По словам Разумкова, Зеленский не подаёт представления в Раду об увольнении Луценко из-за отсутствия поддержки данного решения среди большинства парламентариев.
Обновлено вчера в 16:46
Политика

Миссия ООН в Косово подтвердила задержание россиянина

Напомним, что ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил, что в Косово полиция задержала 23 человека, включая россиянина.
Обновлено вчера в 06:32
Политика

Руководитель ВЦИОМа назвал причину падения рейтинга Путина

Что касается пенсионной реформы, сказал руководитель ВЦИОМа, то она «носила символический характер».
Обновлено вчера в 15:41
Происшествия

Дезодорант вывел подростка из комы

В английском графстве Камбрия подросток вышел из комы после того, как мать принесла ему любимый дезодорант.
Обновлено вчера в 19:01
Политика

Киев хочет добиться международного статуса Керченского пролива

Обновлено 27 мая в 16:16
Футбол

Сарри ушел с тренировки «Челси» из-за ссоры игроков

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри ушел с тренировки команды из-за ссоры двух футболистов - защитника Давида Луиса и форварда Гонсало Игуаина, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 15:26
Финансы

Силуанов выступил против выделения «Транснефти» компенсации за загрязнение нефтепровода

Силуанов заявил, что он против выделения "Транснефти" компенсации из бюджета за загрязнение нефтепровода "Дружба".
Обновлено в 00:55
Кино

Известна дата выхода финальной серии сериала «Чернобыль» от HBO: кадры нового трейлера

Обновлено в 01:05
Футбол

СМИ узнали о подписании «Спартаком» нового контракта с Мелкадзе

Московский «Спартак» продлил контракт с нападающим Георгием Мелкадзе, сообщает «Чемпионат».
Обновлено вчера в 15:04
Шоу-бизнес

Няня первенца принца Гарри и Меган Маркл уволилась через две недели

Няня, нанятая королевской семьёй сразу после рождения первого ребёнка принца Гарри и Меган Маркл, рассказала, что не выдержала испытательного срока и приняла решение об увольнении через 2 недели после трудоустройства.
Обновлено вчера в 08:47
Армия и оружие

Вдовы погибших в Сирии военных через суд добились выплат наградных

Читинский гарнизонный военный суд удовлетворил требования родственников трех погибших в Сирии военнослужащих о выплате поощрений за награждение их орденами.
Обновлено вчера в 20:40
Политика

Посла Испании вызвали в МИД России

«Послу указано на противоречие слов испанского политика, которые наносят ущерб отношениям между Россией и Испанией», — отметили в российском МИД.
Обновлено вчера в 10:58
Происшествия

Экстренно севший в Иркутске Boeing вылетел в Москву

Самолет Boeing авиакомпании "Северный ветер", который во вторник совершил экстренную посадку в аэропорту Иркутска из-за подозрения на неисправность, в ночь на среду вылетел в Москву.
Обновлено вчера в 21:05
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