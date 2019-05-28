Экономика
Центробанк модернизирует сторублевые купюрыРИА Новости вчера в 07:34
Банк России начал модернизировать сторублевые купюры, чтобы продлить их жизнь, рассказал "Российской газете" заместитель главы департамента наличного денежного обращения ЦБ Владимир Демиденко.
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с чего всё началось
Банк России начал применять на сторублевых банкнотах лаковое покрытие, опробованное на недавно введенных купюрах номиналом 200 рублей, такую же технологию планирует использовать на банкнотах в 50 рублей.Российская газетавчера в 04:55
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Здоровье
Россельхознадзор выступил против полного запрета на ввоз мяса и молока
Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что не считает нужным вводить полный запрет на ввоз молочной и мясной продукции в Россию физическими лицами.
Обновлено вчера в 22:30
Политика
Серверы с секретной информацией пропали из здания Совбеза Украины
Мониторы, которые были подключены к серверам с секретной информацией, исчезли из ситуационной комнаты администрации президента в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, сообщил новый секретарь СНБО Александр Данилюк в видеообращении в Facebook.
Обновлено вчера в 15:13
Шоу-бизнес
Обколотая Федосеева-Шукшина около года жила затворницей
Напомним, советский кинорежиссер, актер, сценарист и писатель Василий Макарович Шукшин скоропостижно скончался 2 октября 1974 года, в период съемок фильма "Они сражались за Родину".
Обновлено вчера в 10:29
Политика
Макрон пообещал организовать встречу по Украине при должных условиях
Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал организовать встречу по Украине в "нормандском формате", как только сложатся политические условия.
Обновлено вчера в 20:08
Армия и оружие
Китайцы назвали «технологическим чудом» проект российского авианосца-катамарана
Китайские журналисты пришли в восторг от российского двухкорпусного авианосца, назвав его «технологическим чудом».
Обновлено в 01:09
Экономика
США утратили лидерство в рейтинге конкурентоспособности стран
Сингапур занял первое место в рейтинге конкурентоспособности стран в 2019 году, который составляет Международный институт управленческого развития (International Institute for Management Development, IMD), в то время как США опустились с первой на третью строчку.
Обновлено вчера в 18:15
Футбол
Вальверде останется тренером «Барселоны»
Обновлено вчера в 17:10
Общество
РБК: крупные автоконцерны пожаловались в ФСБ на краснодарских судей
Обновлено вчера в 09:59
Экономика
Экономисты предсказали падение реальных доходов россиян в 2019 году
В начале 2019 года реальные доходы резко ушли в минус — по итогам первого квартала показатель сократился на 2,3%, сообщил Росстат.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
Директора горнодобывающего предприятия Забайкалья задержали за взятку
В краевом УМВД уточнили, что договор доверительного управления имуществом предприятия и участия в тендере на оказания возмездных услуг был заключен между депутатом и гендиректором горнодобывающего предприятия в 2017 году.
Обновлено в 00:39
Политика
Huawei подала иск в суд США после внесения компании в черный список
Представители компании Huawei подали иск в американский суд с требованием отменить решение о внесении компании в черный список.
Обновлено вчера в 23:29
Здоровье
Роскачество обнаружило в фарше патогенные бактерии и антибиотики
«В фарше торговых марок "Мясницкий ряд" (Московская область) и "Мясновъ" (Московская область) обнаружены листерии (L.monocytogenes) – патогенный для человека вид бактерий, вызывает у людей пищевое заболевание – листериоз», – сообщают эксперты.
Обновлено в 01:05
Музыка
Егор Крид рассказал о разрыве с лейблом Black Star
Российский рэпер Егор Крид (Егор Булаткин) прервал семилетнее сотрудничество с лейблом Тимати Black Star.
Обновлено вчера в 13:42
Путешествия
В Турцию за 7 млн. Самые дорогие туры этого лета
Аналитики туроператора Tez Tour проанализировали, куда были проданы самые дорогие путёвки.
Обновлено в 01:05
Политика
Кравчук объяснил решение Зеленского вернуть гражданство Саакашвили
Бывший президент Украины Леонид Кравчук заявил, что действующий глава государства Владимир Зеленский вернул украинское гражданство экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили, так как это был вопрос «справедливости и достоинства».
Обновлено в 00:52
Здоровье
В России изменились правила медицинского страхования
В России вступил в силу приказ Минздрава о новых правилах обязательного медицинского страхования (ОМС), по которому для каждого жителя будет определена группа здоровья.
Обновлено вчера в 01:38
Политика
Два политолога устроили скандал в эфире «России 1»
По данным агентства, два политолога разругались во время обсуждения вопроса о возвращении экс-главы Одесской области Михаила Саакашвили на Украину.
Обновлено в 01:04
Политика
Зеленский не будет просить Раду отправить в отставку Луценко
По словам Разумкова, Зеленский не подаёт представления в Раду об увольнении Луценко из-за отсутствия поддержки данного решения среди большинства парламентариев.
Обновлено вчера в 16:46
Политика
Миссия ООН в Косово подтвердила задержание россиянина
Напомним, что ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил, что в Косово полиция задержала 23 человека, включая россиянина.
Обновлено вчера в 06:32
Политика
Руководитель ВЦИОМа назвал причину падения рейтинга Путина
Что касается пенсионной реформы, сказал руководитель ВЦИОМа, то она «носила символический характер».
Обновлено вчера в 15:41
Происшествия
Дезодорант вывел подростка из комы
В английском графстве Камбрия подросток вышел из комы после того, как мать принесла ему любимый дезодорант.
Обновлено вчера в 19:01
Политика
Киев хочет добиться международного статуса Керченского пролива
Обновлено 27 мая в 16:16
Футбол
Сарри ушел с тренировки «Челси» из-за ссоры игроков
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри ушел с тренировки команды из-за ссоры двух футболистов - защитника Давида Луиса и форварда Гонсало Игуаина, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 15:26
Финансы
Силуанов выступил против выделения «Транснефти» компенсации за загрязнение нефтепровода
Силуанов заявил, что он против выделения "Транснефти" компенсации из бюджета за загрязнение нефтепровода "Дружба".
Обновлено в 00:55
Кино
Известна дата выхода финальной серии сериала «Чернобыль» от HBO: кадры нового трейлера
Обновлено в 01:05
Футбол
СМИ узнали о подписании «Спартаком» нового контракта с Мелкадзе
Московский «Спартак» продлил контракт с нападающим Георгием Мелкадзе, сообщает «Чемпионат».
Обновлено вчера в 15:04
Шоу-бизнес
Няня первенца принца Гарри и Меган Маркл уволилась через две недели
Няня, нанятая королевской семьёй сразу после рождения первого ребёнка принца Гарри и Меган Маркл, рассказала, что не выдержала испытательного срока и приняла решение об увольнении через 2 недели после трудоустройства.
Обновлено вчера в 08:47
Армия и оружие
Вдовы погибших в Сирии военных через суд добились выплат наградных
Читинский гарнизонный военный суд удовлетворил требования родственников трех погибших в Сирии военнослужащих о выплате поощрений за награждение их орденами.
Обновлено вчера в 20:40
Политика
Посла Испании вызвали в МИД России
«Послу указано на противоречие слов испанского политика, которые наносят ущерб отношениям между Россией и Испанией», — отметили в российском МИД.
Обновлено вчера в 10:58
Происшествия
Экстренно севший в Иркутске Boeing вылетел в Москву
Самолет Boeing авиакомпании "Северный ветер", который во вторник совершил экстренную посадку в аэропорту Иркутска из-за подозрения на неисправность, в ночь на среду вылетел в Москву.
Обновлено вчера в 21:05