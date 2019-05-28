Центробанк модернизирует сторублевые купюрыРИА Новости вчера в 07:34

Банк России начал применять на сторублевых банкнотах лаковое покрытие, опробованное на недавно введенных купюрах номиналом 200 рублей, такую же технологию планирует использовать на банкнотах в 50 рублей.

с чего всё началось

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