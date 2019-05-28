Экономика
Центробанк модернизирует сторублевые купюрыРИА Новости 07:34
Банк России начал модернизировать сторублевые купюры, чтобы продлить их жизнь, рассказал "Российской газете" заместитель главы департамента наличного денежного обращения ЦБ Владимир Демиденко.
Читать в источнике
Оценить133
с чего всё началось
Банк России начал применять на сторублевых банкнотах лаковое покрытие, опробованное на недавно введенных купюрах номиналом 200 рублей, такую же технологию планирует использовать на банкнотах в 50 рублей.Российская газета04:55
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 14:01, Ашберн
Экономика
В Петербурге из-за убытков прекращает работу завод электроники для боевых ракет
«Убыток сложился из-за того, что цена на изделия для гособоронзаказа в 2018 году была установлена заказчиком ниже уровня рентабельности», – говорится в официальном отчете за подписью гендиректора Ольги Грасмик.
Обновлено в 12:22
Политика
Армия Сербии приведена в боевую готовность из-за ситуации в Косово
Вооруженные силы Сербии приведены в полную боевую готовность из-за ситуации на севере автономного сербского края Косово и Метохия.
Обновлено в 04:37
Наука
Рост биомассы хвойного леса отследили по свечению хлорофилла
Ученые использовали слабую флуоресценцию фотосинтезирующего пигмента растений хлорофилла для определения прироста массы хвойного леса, который трудно определить другими методами.
Обновлено в 11:13
Политика
Посла Испании вызвали в МИД России
Посол Испании в Москве Фернандо Вальдеррам Пареха вызван во вторник в министерство иностранных дел России в связи с антироссийскими высказываниями и.о главы МИД Испании Жозепа Борреля.
Обновлено в 11:01
Армия и оружие
Пенсионерка была ранена в результате обстрела беспилотника ВСУ в ДНР
Обновлено вчера в 21:53
Здоровье
Руководство пензенской станции скорой помощи опровергло забастовку
Пензенская областная станция скорой помощи работает в штатном режиме. Об этом заявил главврач станции Владимир Атякшев.
Обновлено вчера в 08:30
Музыка
«Ленинград» выпустил клип про свадьбу Шнурова и опасное вождение
Группа «Ленинград» выпустила музыкальное видео на трек «Кабриолет». Клип опубликован на YouTube-канале коллектива во вторник, 28 мая.
Обновлено в 10:07
Политика
Зеленский нанесет первый зарубежный визит в Брюссель
Президент Украины Владимир Зеленский совершит свой первый зарубежный визит в Брюссель 4-5 июня.
Обновлено в 11:23
Общество
В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах
Как пояснили в департаменте образования горда Заречного, в единственной школе, где выпускники могут сдать ЕГЭ, в разгар экзаменов решили заменить сломанные двери в туалетах.
Обновлено в 09:33
Политика
Украина договорилась с МВФ о подготовке новой программы сотрудничества
«Договорились, что мы будем сейчас активно сотрудничать с МВФ, а также и с другими международными структурами, чтобы за летний период, за время выборов, подготовить новую программу, которая даст дополнительный толчок для развития нашей страны», — приводит его слова «112 Украина».
Обновлено в 13:52
Шоу-бизнес
40-летняя Ирина Слуцкая станет мамой в третий раз
В семье чемпионки мира по фигурному катанию Ирины Слуцкой ожидают пополнение. Вскоре спортсменка станет мамой в третий раз.
Обновлено в 06:38
Политика
Bloomberg: Меркель разочаровалась в своей преемнице
Канцлер ФРГ Ангела Меркель уже не считает, что ее предполагаемая преемница - глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр подходит для поста канцлера, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено в 09:03
Гаджеты
Apple представила новый плеер iPod Touch
Обновлено в 11:22
Политика
Саакашвили рассказал о возвращении на Украину
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил о намерении вернуться на Украину 29 мая.
Обновлено в 11:01
Шоу-бизнес
Юлия Снигирь показала свадебное платье
На снимках актриса позирует, кружась в платье невесты. По мнению подписчиков страницы звезды, наряд подчеркнул тонкий стан актрисы.
Обновлено в 12:00
Футбол
Цаллагов, Бабурин, Полоз и Байрамян покинули «Рубин»
Голкипер Бабурин, защитник Цаллагов и нападающий Полоз были арендованы казанским клубом у петербургского "Зенита", а полузащитник Байрамян - у "Ростова".
Обновлено в 13:10
Политика
Минфин США обнародовал документы для санкций против Дерипаски
Минфин США частично опубликовал список материалов и документов, которые изучались перед введением санкций против российского миллиардера Олега Дерипаски.
Обновлено в 03:23
Политика
Медведев не включил сооснователя «Диссернета» в обновленный состав ВАК
В соответствии с распоряжением премьер-министра, в новый состав ВАК включены 139 человек, из которых 94 (68%) в комиссию ранее не входили.
Обновлено в 11:06
Армия и оружие
В Киеве раскрыли тайну операции по «деоккупации» Крыма
Экс-начальник Генштаба ВС Украины Владимир Замана рассказал, что 1 марта 2014 года военные страны начали операцию, которая была нацелена на разблокирование Крымского полуострова, но она была прекращена.
Обновлено в 13:05
Шоу-бизнес
Вслед за тещей принца Гарри от Меган Маркл сбежала и няня
По информации СМИ, как и теперь няня Арчи, теща принца Гарри не выдержала давления со стороны Меган Маркл.
Обновлено в 11:00
Наука
Яблони были «одомашнены» не человеком, а медведями и пчелами
Обновлено вчера в 07:19
Музыка
Егор Крид рассказал о причинах ухода из Black Star
Российский певец Егор Крид (Булаткин) рассказал, что покинул лейбл Тимати Black Star, потому что захотел самостоятельно себя продюсировать.
Обновлено в 13:38
Хоккей
Хоккеисты сборной Финляндии сломали кубок за победу на чемпионате мира
Хоккеисты сборной Финляндии сломали кубок, который они получили за победу на завершившимся в Словакии чемпионате мира.
Обновлено в 12:36
Футбол
Федор Чалов признан лучшим игроком 30-го тура РПЛ
Российская Премьер-Лига совместно с телеканалами «Матч ТВ» и «Матч Премьер» подвели итоги голосования болельщиков за лучшего игрока 30-го тура чемпионата страны по футболу.
Обновлено в 04:15
Политика
В австрийском политическом скандале появилась студентка из Боснии
Студентка из Боснии выдала себя за племянницу российского миллиардера во время встречи с бывшим вице-канцлером Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе, пишет австрийское издание Kronen Zeitung со ссылкой на источники.
Обновлено в 12:30