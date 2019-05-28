Экономика

Центробанк модернизирует сторублевые купюрыРИА Новости 07:34

Банк России начал модернизировать сторублевые купюры, чтобы продлить их жизнь, рассказал "Российской газете" заместитель главы департамента наличного денежного обращения ЦБ Владимир Демиденко.
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с чего всё началось

ЦБ применил на банкнотах новое покрытие

Банк России начал применять на сторублевых банкнотах лаковое покрытие, опробованное на недавно введенных купюрах номиналом 200 рублей, такую же технологию планирует использовать на банкнотах в 50 рублей.
Российская газета04:55

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Новости с купюрами

Российская газета11:58

ЦБ начал применять на сторублёвых банкнотах новое покрытие

RT на русском08:57

ЦБ отлакирует треть сторублевых купюр

РБК06:28

ЦБ покроет лаком сторублевые купюры

Телеканал 360°07:54

Центробанк модернизирует сторублевые купюры

РИА Новости07:34

Сторублевые купюры покроют защитным лаком

ТАСС06:37

Центробанк начнет выпуск лакированных сторублевых купюр

Известия08:41
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Армия и оружие

Шойгу проинспектировал 201-ю военную базу в Таджикистане

Обновлено в 08:58
Экономика

В Петербурге из-за убытков прекращает работу завод электроники для боевых ракет

«Убыток сложился из-за того, что цена на изделия для гособоронзаказа в 2018 году была установлена заказчиком ниже уровня рентабельности», – говорится в официальном отчете за подписью гендиректора Ольги Грасмик.
Обновлено в 12:22
Политика

Армия Сербии приведена в боевую готовность из-за ситуации в Косово

Вооруженные силы Сербии приведены в полную боевую готовность из-за ситуации на севере автономного сербского края Косово и Метохия.
Обновлено в 04:37
Наука

Рост биомассы хвойного леса отследили по свечению хлорофилла

Ученые использовали слабую флуоресценцию фотосинтезирующего пигмента растений хлорофилла для определения прироста массы хвойного леса, который трудно определить другими методами.
Обновлено в 11:13
Политика

Посла Испании вызвали в МИД России

Посол Испании в Москве Фернандо Вальдеррам Пареха вызван во вторник в министерство иностранных дел России в связи с антироссийскими высказываниями и.о главы МИД Испании Жозепа Борреля.
Обновлено в 11:01
Армия и оружие

Пенсионерка была ранена в результате обстрела беспилотника ВСУ в ДНР

Обновлено вчера в 21:53
Здоровье

Руководство пензенской станции скорой помощи опровергло забастовку

Пензенская областная станция скорой помощи работает в штатном режиме. Об этом заявил главврач станции Владимир Атякшев.
Обновлено вчера в 08:30
Общество

РБК: крупные автоконцерны пожаловались в ФСБ на краснодарских судей

Обновлено в 09:59
Музыка

«Ленинград» выпустил клип про свадьбу Шнурова и опасное вождение

Группа «Ленинград» выпустила музыкальное видео на трек «Кабриолет». Клип опубликован на YouTube-канале коллектива во вторник, 28 мая.
Обновлено в 10:07
Политика

Зеленский нанесет первый зарубежный визит в Брюссель

Президент Украины Владимир Зеленский совершит свой первый зарубежный визит в Брюссель 4-5 июня.
Обновлено в 11:23
Общество

В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах

Как пояснили в департаменте образования горда Заречного, в единственной школе, где выпускники могут сдать ЕГЭ, в разгар экзаменов решили заменить сломанные двери в туалетах.
Обновлено в 09:33
Политика

Украина договорилась с МВФ о подготовке новой программы сотрудничества

«Договорились, что мы будем сейчас активно сотрудничать с МВФ, а также и с другими международными структурами, чтобы за летний период, за время выборов, подготовить новую программу, которая даст дополнительный толчок для развития нашей страны», — приводит его слова «112 Украина».
Обновлено в 13:52
Шоу-бизнес

40-летняя Ирина Слуцкая станет мамой в третий раз

В семье чемпионки мира по фигурному катанию Ирины Слуцкой ожидают пополнение. Вскоре спортсменка станет мамой в третий раз.
Обновлено в 06:38
Происшествия

В Махачкале устроившую ДТП женщину попытались закидать камнями

Обновлено в 13:16
Политика

Bloomberg: Меркель разочаровалась в своей преемнице

Канцлер ФРГ Ангела Меркель уже не считает, что ее предполагаемая преемница - глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр подходит для поста канцлера, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено в 09:03
Гаджеты

Apple представила новый плеер iPod Touch

Обновлено в 11:22
Политика

Саакашвили рассказал о возвращении на Украину

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил о намерении вернуться на Украину 29 мая.
Обновлено в 11:01
Шоу-бизнес

Юлия Снигирь показала свадебное платье

На снимках актриса позирует, кружась в платье невесты. По мнению подписчиков страницы звезды, наряд подчеркнул тонкий стан актрисы.
Обновлено в 12:00
Футбол

Цаллагов, Бабурин, Полоз и Байрамян покинули «Рубин»

Голкипер Бабурин, защитник Цаллагов и нападающий Полоз были арендованы казанским клубом у петербургского "Зенита", а полузащитник Байрамян - у "Ростова".
Обновлено в 13:10
Политика

Минфин США обнародовал документы для санкций против Дерипаски

Минфин США частично опубликовал список материалов и документов, которые изучались перед введением санкций против российского миллиардера Олега Дерипаски.
Обновлено в 03:23
Политика

Медведев не включил сооснователя «Диссернета» в обновленный состав ВАК

В соответствии с распоряжением премьер-министра, в новый состав ВАК включены 139 человек, из которых 94 (68%) в комиссию ранее не входили.
Обновлено в 11:06
Армия и оружие

В Киеве раскрыли тайну операции по «деоккупации» Крыма

Экс-начальник Генштаба ВС Украины Владимир Замана рассказал, что 1 марта 2014 года военные страны начали операцию, которая была нацелена на разблокирование Крымского полуострова, но она была прекращена.
Обновлено в 13:05
Шоу-бизнес

Вслед за тещей принца Гарри от Меган Маркл сбежала и няня

По информации СМИ, как и теперь няня Арчи, теща принца Гарри не выдержала давления со стороны Меган Маркл.
Обновлено в 11:00
Политика

Путин поблагодарил Назарбаева за вклад в интеграцию и создание ЕАЭС

Обновлено в 12:43
Наука

Яблони были «одомашнены» не человеком, а медведями и пчелами

Обновлено вчера в 07:19
Музыка

Егор Крид рассказал о причинах ухода из Black Star

Российский певец Егор Крид (Булаткин) рассказал, что покинул лейбл Тимати Black Star, потому что захотел самостоятельно себя продюсировать.
Обновлено в 13:38
Хоккей

Хоккеисты сборной Финляндии сломали кубок за победу на чемпионате мира

Хоккеисты сборной Финляндии сломали кубок, который они получили за победу на завершившимся в Словакии чемпионате мира.
Обновлено в 12:36
Футбол

Федор Чалов признан лучшим игроком 30-го тура РПЛ

Российская Премьер-Лига совместно с телеканалами «Матч ТВ» и «Матч Премьер» подвели итоги голосования болельщиков за лучшего игрока 30-го тура чемпионата страны по футболу.
Обновлено в 04:15
Происшествия

Погибшего под «Метеором» виндсерфера опознали по обломку доски

Обновлено в 06:12
Политика

В австрийском политическом скандале появилась студентка из Боснии

Студентка из Боснии выдала себя за племянницу российского миллиардера во время встречи с бывшим вице-канцлером Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе, пишет австрийское издание Kronen Zeitung со ссылкой на источники.
Обновлено в 12:30
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