Экономика

Центробанк модернизирует сторублевые купюрыРИА Новости 07:34

Банк России начал модернизировать сторублевые купюры, чтобы продлить их жизнь, рассказал "Российской газете" заместитель главы департамента наличного денежного обращения ЦБ Владимир Демиденко.
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с чего всё началось

ЦБ применил на банкнотах новое покрытие

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РБК06:28

ЦБ применил на банкнотах новое покрытие

Российская газета04:55
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В Вильнюсе задержали шеф-редактора агентства Sputnik Литва

Шеф-редактор новостного агентства Sputnik Литва Марат Касем во вторник был задержан в аэропорту Вильнюса.
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о возвращении бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили украинского гражданства.
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«Локомотив» интересуется форвардом аргентинского «Банфилда», пишут СМИ

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В марте были названы районы Москвы с самым грязным воздухом.
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Яна Рудковская построила замок для гостей, как у Аллы Пугачевой

Поклонники сравнивают новый дом с замком Аллы Пугачевой. Яна Рудковская часто делится с поклонниками снимками роскошной жизни.
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Стал известен состав групп ЧМ-2020 по хоккею

Определился состав участников групп на чемпионате мира по хоккею 2020 года, который пройдёт в Швейцарии.
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В Сети появились фото столкнувшейся с горой подлодки ВМС США

На просторах Сети опубликованы фото, демонстрирующие последствия столкновения подлодки, стоящей на вооружении ВМС США, с горой.
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Россия заплатит более миллиона евро родственникам исчезнувших в Чечне

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Intel представила 10-нанометровые процессоры Ice Lake

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