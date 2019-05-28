Экономика

Центробанк модернизирует сторублевые купюрыРИА Новости 07:34

Банк России начал модернизировать сторублевые купюры, чтобы продлить их жизнь, рассказал "Российской газете" заместитель главы департамента наличного денежного обращения ЦБ Владимир Демиденко.
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с чего всё началось

ЦБ применил на банкнотах новое покрытие

Банк России начал применять на сторублевых банкнотах лаковое покрытие, опробованное на недавно введенных купюрах номиналом 200 рублей, такую же технологию планирует использовать на банкнотах в 50 рублей.
Российская газета04:55

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Новости с купюрами

Российская газета11:58

ЦБ начал применять на сторублёвых банкнотах новое покрытие

RT на русском08:57

Сторублевые купюры покроют защитным лаком

ТАСС06:37

ЦБ покроет лаком сторублевые купюры

Телеканал 360°07:54

Центробанк модернизирует сторублевые купюры

РИА Новости07:34

Центробанк начнет выпуск лакированных сторублевых купюр

Известия08:41

ЦБ отлакирует треть сторублевых купюр

РБК06:28
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Хоккей

Финские хоккеисты сломали чемпионский кубок

Обновлено в 11:26
Происшествия

В Тамбове четырехлетний мальчик на машине сбил пенсионерку

В Тамбове четырехлетний ребенок, оставшийся в автомобиле один, завел машину и сбил 80-летнюю женщину, передает пресс-служба УМВД по региону.
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Армия и оружие

Миссия НАТО в Косово отреагировала на действия косовского спецназа

В KFOR заявили, что действия косовских силовиков не были направлены против сербов В Международной миссии под эгидой НАТО в Косово и Метохии (KFOR) считают, что действия косовского полицейского спецназа не направлены против сербов, передает агентство Tanjug, ссылаясь на пресс-секретаря KFOR Винченцо Грасо.
Обновлено в 07:04
Интернет

В Москве испытали первый квантовый телефон

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Общество

Россияне вернулись в режим экономии

Согласно исследованию «Ромир», население России вновь вернулось к режиму экономии на фоне подорожания большинства товаров, включая бензин и услуги ЖКХ, а также при почти не меняющихся доходах.
Обновлено в 03:53
Музыка

Макаревич призвал не искать «политический подтекст» в его выступлениях

В разговоре с журналистами радиостанции "Говорит Москва" Андрей Макаревич призвал слушать музыку, а не искать в выступлениях его группы "политический подтекст".
Обновлено в 13:38
Общество

В УФНС прокомментировали скандал с владельцем портала «Клерк.ру»

Представитель Управления Федеральной налоговой службы России по Краснодарскому краю Наталия Солонченко сообщила, что в УФНС внимательно изучат информацию об угрозах основателю портала для бухгалтеров «Клерк.ру» Борису Мальцеву и проведут служебную проверку.
Обновлено в 11:06
Общество

В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах

Обновлено в 09:33
Политика

На Украине рассказали о срочной отмене операции по «деоккупации» Крыма

Замана пояснил, что об отмене операции ему рассказывали должностные лица — официальных документов он не видел.
Обновлено в 12:39
Политика

Зеленский назвал МВФ надёжным партнёром Украины

Международный валютный фонд (МВФ) является надёжным партнёром Украины.
Обновлено в 14:41
Шоу-бизнес

Настя Каменских и Потап рассказали о своих отношениях до брака

Украинские артисты Настя Каменских и Потап рассказали о том, какие ссоры и скандалы были между ними на протяжении многих лет общения, сообщает издание «Лента.ру».
Обновлено в 07:20
Здоровье

Многопрофильную больницу с вертолетной площадкой построят в Назрани

Обновлено в 05:38
Политика

Шеф-редактор агентства Sputnik Литва попал в базу данных «Миротворца»

Шеф-редактор агентства Sputnik Литва Марат Касем, задержанный во вторник в аэропорту Вильнюса, попал в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец".
Обновлено в 12:58
Музыка

Литва требует пересмотреть итоги «Евровидения»

Литовский певец Юриюс Векленко, не сумевший пройти в финал "Евровидения", потребовал признать ошибку в подсчете голосов.
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Происшествия

В Махачкале устроившую ДТП женщину попытались закидать камнями

Обновлено в 13:16
Финансы

Индекс Мосбиржи упал ниже отметки 2600 пунктов

Индекс Мосбиржи в ходе внутридневных торгов упал ниже отметки 2600 пунктов, свидетельствуют данные биржи.
Обновлено в 12:20
Шоу-бизнес

Кирилл Плетнев переживает кризис после развода с Нино Нинидзе

Отечественный актер Кирилл Плетнев признался, что столкнулся с кризисом после развода с супругой Нино Нинидзе.
Обновлено в 08:57
Общество

В крупнейшей зеленой зоне Москвы собираются вырубить сотни тысяч деревьев

Проект затрагивает крупнейшую зеленую зону Москвы и самый большой в мире лес в черте города, национальный парк "Лосиный остров".
Обновлено в 14:00
Политика

Напавший на журналиста хакасский чиновник подал заявление в полицию

Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев, обвиняемый в нападении на съемочную группу "России 24", подал встречное заявление в полицию, сообщила РИА Новости официальный представитель СУ СК республики Юлия Арбузова.
Обновлено в 06:15
Гаджеты

Xiaomi представил «убийцу флагманов»

Китайская компания Xiaomi представила смартфон Redmi K20 Pro, который журналисты из-за сравнительно низкой стоимости окрестили "убийцей флагманов", сообщает портал Phone Arena.
Обновлено в 11:12
Происшествия

Бывший вице-премьер Дагестана получил условный срок за мошенничество

Омаров осужден на 4,4 года условно. Также ему запрещено в течение 1,5 лет занимать государственные должности.
Обновлено в 13:13
Общество

Роскачество рассказало, как выбрать мороженое

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Футбол

Федор Чалов признан лучшим игроком 30-го тура РПЛ

Российская Премьер-Лига совместно с телеканалами «Матч ТВ» и «Матч Премьер» подвели итоги голосования болельщиков за лучшего игрока 30-го тура чемпионата страны по футболу.
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Общество

Бывшая жена Безоса отдаст половину состояния на благотворительность

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Общество

Москвичей предупредили о торнадо после жары

Обновлено в 09:58
Авто

Acura NSX Type R дебютирует в октябре

На автосалоне в Токио, который откроет свои двери в октябре 2019 года, японский автопроизводитель может показать экстремальный вариант суперкара NSX с шильдиком «Type R». Ожидается, что такой автомобиль станет мощнее и получит адаптированный для дорог общего пользования аэродинамический обвес от гоночного NSX GT3.
Обновлено в 08:28
Культура

«Первый канал» планирует запуск программы с Ксенией Собчак

Обновлено в 11:13
Политика

В австрийском политическом скандале появилась студентка из Боснии

Студентка из Боснии выдала себя за племянницу российского миллиардера во время встречи с бывшим вице-канцлером Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе, пишет австрийское издание Kronen Zeitung со ссылкой на источники.
Обновлено в 12:30
Общество

Россия направила Китаю ноту из-за проверки телефонов на границе

Генеральное консульство РФ в Гуанчжоу обратилось к Китаю с просьбой объяснить необходимость просмотра мобильных телефонов туристов и проверки их переписок в мессенджерах при пересечении границы.
Обновлено в 10:22
Футбол

Кононов остался на посту главного тренера «Спартака»

"Все остаются, все хорошо", - ответил Андрей Федун на вопрос, остаются ли на своих должностях Олег Кононов, Михаил Вартапетов (руководитель медицинского департамента клуба), Алексей Лунин (главный тренер молодежной команды "Спартака") и Виктор Булатов (главный тренер "Спартака-2").
Обновлено в 09:05
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