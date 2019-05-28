Экономика

ЦБ модернизирует сторублевые купюрыBFM.ru 09:37

ЦБ РФ решил модернизировать сторублевые купюры, чтобы продлить их жизнь. Об этом «РГ» рассказал замглавы департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко.
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с чего всё началось

ЦБ применил на банкнотах новое покрытие

Банк России начал применять на сторублевых банкнотах лаковое покрытие, опробованное на недавно введенных купюрах номиналом 200 рублей, такую же технологию планирует использовать на банкнотах в 50 рублей.
Российская газета04:55

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Новости с купюрами

Российская газета11:58

ЦБ начал применять на сторублёвых банкнотах новое покрытие

RT на русском08:57

Центробанк модернизирует сторублевые купюры

РИА Новости07:34

ЦБ покроет лаком сторублевые купюры

Телеканал 360°07:54

Центробанк начнет выпуск лакированных сторублевых купюр

Известия08:41

Сторублевые купюры покроют защитным лаком

ТАСС06:37

ЦБ отлакирует треть сторублевых купюр

РБК06:28
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Происшествия

Суд отправил в СИЗО экс-главу Росграницы Безделова

Тверской суд Москвы заключил под стражу уже осуждённого экс-главу Росграницы Дмитрия Безделова по новому эпизоду о мошенничестве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Светлана Скачкова.
Обновлено в 13:31
Музыка

Лидер Rammstein признался в любви на русском в новом клипе

Обновлено в 14:29
Общество

Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду

Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Музыка

Литва требует признать ошибку в результатах полуфинала «Евровидения»

По данным литовской вещательной компании, представитель страны не прошел в финал конкурса из-за ошибки при подсчете голосов Общественный вещатель Литвы LRT обратился к организатору "Евровидения-2019", Европейскому вещательному союзу (ЕВС), с просьбой признать ошибку при подсчете голосов в полуфинале конкурса.
Обновлено в 14:04
Политика

Минфин США раскрыл основания для санкций против Дерипаски

В середине марта стало известно о том, что Дерипаска подал в суд на Минфин США и Управление по контролю за иностранными активами (OFAC), а также руководителей этих ведомств – Стивена Мнучина и Андреа Гаки.
Обновлено в 01:26
Политика

Серверы с секретной информацией пропали из СНБО Украины

Из ситуационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины пропали серверы с секретными данными.
Обновлено в 15:28
Общество

Тимати совместно с Минобороны представил коллекцию одежды

Рэпер Тимати представил коллекцию одежды, разработанную совместно с Министерством обороны.
Обновлено вчера в 16:38
Политика

Зеленский назвал МВФ надёжным партнёром Украины

Международный валютный фонд всегда являлся надёжным партнёром Украины во времена, когда мы нуждаемся в поддержке.
Обновлено в 14:41
Политика

В Крыму оценили намерение Киева изменить статус Керченского пролива

Ранее замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль объявила о намерении добиваться присвоения проливу международного статуса.
Обновлено в 04:51
Гаджеты

Xiaomi показал «убийцу флагманов»

Обновлено в 14:58
Наука

Нейросеть научили воссоздавать лицо по голосу

Ученые из Массачусетского технологического института в США разработали нейросеть Speech2Face, которая воссоздает примерное изображение лица человека по спектрограмме его речи.
Обновлено вчера в 08:03
Хоккей

Игорь Никитин признан лучшим тренером сезона в КХЛ

Игорь Никитин признан лучшим тренером КХЛ в сезоне 2018/19. Об этом сообщает корреспондент Sport24 Дарья Тубольцева с закрытия сезона КХЛ.
Обновлено в 13:25
Музыка

Макаревич призвал не искать «политический подтекст» в его выступлениях

В разговоре с журналистами радиостанции "Говорит Москва" Андрей Макаревич призвал слушать музыку, а не искать в выступлениях его группы "политический подтекст".
Обновлено в 13:38
Политика

Волкер обвинил Россию в невыполнении минских соглашений Украиной

По словам Волкера, выполнению минских соглашений украинской стороной мешает оккупация "восточной части Украины" Россией и продолжение там боевых действий .
Обновлено в 12:50
Происшествия

В Москве велосипедист попал в массовое ДТП

На юге Москвы велосипедист попал в массовую аварию, передает ТАСС.
Обновлено в 14:56
Здоровье

В России рак желудка выявляется в 40% случаев на поздней стадии

По словам специалиста, средняя продолжительность жизни человека, у которого диагностировали рак желудка на поздней стадии, составляет 12 месяцев.
Обновлено в 11:14
Происшествия

Авиакомпании попросили Минтранс проверить SSJ 100

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) просит министра транспорта Евгения Дитриха проверить самолёт Sukhoi Superjet 100 на пригодность.
Обновлено в 03:31
Шоу-бизнес

5-летняя дочь Аллы Пугачевой Лиза раскрыла секрет молодости

Лиза прислушивалась, а Примадонна возьми да и спроси у дочки, где же ей найти такое средство, чтобы снова вернуться в детство.
Обновлено в 09:43
Происшествия

Банкир подал в суд на «Коммерсантъ» из-за статьи о хищениях

Банкир Владимир Кваснюк, который, как утверждает «Коммерсантъ», является одним из акционеров Промсбербанка, подал иск о защите деловой репутации.
Обновлено в 14:45
Армия и оружие

В Горловке был ранен 6-летний ребенок: сейчас с ним работают психологи

Обновлено в 09:03
Происшествия

В Махачкале устроившую ДТП женщину попытались закидать камнями

Обновлено в 13:16
Экономика

США перестали быть самой конкурентоспособной экономикой мира

Ближний Восток наступает В десятке самых конкурентоспособных экономик впервые оказались две ближневосточные страны — Катар (десятое место) и ОАЭ (пятое место).
Обновлено в 14:13
Культура

Российская девочка на украинском «Голос. Дети» помирила две страны

Обновлено в 11:19
Хоккей

Финские хоккеисты сломали чемпионский кубок

Игроки сборной Финляндии сломали кубок, полученный за победу на чемпионате мира в Словакии.
Обновлено в 11:26
Культура

Режиссер Павел Лунгин госпитализирован

Обновлено в 11:52
Шоу-бизнес

Анастасия Цветаева стала мамой в третий раз

Сегодня днём в Тель-Авиве на одного «звёздного» малыша стало больше. Анастасия Цветаева стала мамой в третий раз.
Обновлено в 11:43
Здоровье

В России изменились правила медицинского страхования

В России вступил в силу приказ Минздрава о новых правилах обязательного медицинского страхования (ОМС), по которому для каждого жителя будет определена группа здоровья.
Обновлено в 01:38
Общество

РБК: крупные автоконцерны пожаловались в ФСБ на краснодарских судей

Обновлено в 09:59
Политика

Посла Испании вызвали в МИД России

«Послу указано на противоречие слов испанского политика, которые наносят ущерб отношениям между Россией и Испанией», — отметили в российском МИД.
Обновлено в 10:58
Гаджеты

Рассекречены новые опции iOS 13

В сети появились скриншоты обновлённой операционной системы от Apple iOS 13.
Обновлено в 13:09
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