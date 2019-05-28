Экономика
Центробанк модернизирует сторублевые купюрыРИА Новости 07:34
Банк России начал модернизировать сторублевые купюры, чтобы продлить их жизнь, рассказал "Российской газете" заместитель главы департамента наличного денежного обращения ЦБ Владимир Демиденко.
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с чего всё началось
Банк России начал применять на сторублевых банкнотах лаковое покрытие, опробованное на недавно введенных купюрах номиналом 200 рублей, такую же технологию планирует использовать на банкнотах в 50 рублей.Российская газета04:55
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Общество
В России предложили запретить псевдопивные напитки
«Опора России» предложила запретить пивные напитки со вкусом слабоалкогольных коктейлей — таких как ром-кола, джин-тоник, «отвертка».
Обновлено в 18:30
Общество
В приморской школе завершили проверку после скандального флешмоба
Управление образования администрации Владивостока завершило проверку в школе, где ученики сняли на видео скандальную вечеринку, с ними провели профилактические беседы, сообщил РИА Новости представитель мэрии.
Обновлено в 21:27
Общество
В России могут ввести «отцовский капитал»
Новый вид выплат — «отцовский капитал» — предложено выплачивать после рождения третьего ребенка, пишет 29 мая газета «Известия».
Обновлено в 21:18
Шоу-бизнес
Няня первенца принца Гарри и Меган Маркл уволилась через две недели
Няня, нанятая королевской семьёй сразу после рождения первого ребёнка принца Гарри и Меган Маркл, рассказала, что не выдержала испытательного срока и приняла решение об увольнении через 2 недели после трудоустройства.
Обновлено в 08:47
Политика
Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство
Обновлено в 09:47
Происшествия
В Приморье возбудили дело по факту ДТП с туристическим автобусом
В Приморье возбудили уголовное дело по факту ДТП с туристическим автобусом, в котором погибли два человека.
Обновлено в 21:10
Армия и оружие
На Украине рассказали об отмене операции в Крыму в марте 2014 года
Бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана, которого подозревают в государственной измене, рассказал, что 1 марта 2014 года планировалась операция по "разблокированию" военных в Крыму, однако ее прекратили в тот же день.
Обновлено в 18:00
Экономика
Орешкин объяснил свои слова о снижении соцподдержки ради роста ВВП
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что у России нет необходимости ограничивать социальную поддержку граждан ради экономического роста, как это делали в Китае.
Обновлено в 21:14
Здоровье
В России изменились правила медицинского страхования
В России вступил в силу приказ Минздрава о новых правилах обязательного медицинского страхования (ОМС), по которому для каждого жителя будет определена группа здоровья.
Обновлено в 01:38
Общество
Названы самые востребованные в России профессии
Самой востребованной профессией среднего звена оказался продавец-кассир. Порядка 980 респондентов заявили о необходимости данных работников.
Обновлено в 20:50
Армия и оружие
Сирийская армия отбила атаку боевиков в провинции Хама
Обновлено в 15:20
Здоровье
Россельхознадзор выступил против полного запрета на ввоз мяса и молока
Россельхознадзор в целом поддерживает запрет на ввоз в Россию мясной и молочной продукции из-за границы для личных целей, однако он не должен быть тотальным, считает глава ведомства Сергей Данкверт.
Обновлено в 22:07
Общество
В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах
Как пояснили в департаменте образования города Заречного, в единственной школе, где выпускники могут сдать ЕГЭ, в разгар экзаменов решили заменить сломанные двери в туалетах.
Обновлено в 09:33
Происшествия
4,5 млн заплатит камчатская больница родителям за смерть ребенка
Суд принял решение удовлетворить иск родителей погибшего по вине врачей ребенка и взыскать со всех ответчиков, в зависимости от степени их вины, 4,5 млн рублей.
Обновлено в 22:44
Политика
Руководитель ВЦИОМа назвал причину падения рейтинга Путина
Что касается пенсионной реформы, сказал руководитель ВЦИОМа, то она «носила символический характер».
Обновлено в 15:41
Культура
Жириновский высказал мнение о финалистах шоу «Голос. Дети»
В спецвыпуске программы, который было решено провести после скандального финала шоу, награда досталась всем победителям, передаёт URA.RU.
Обновлено в 16:02
Экономика
Новые правила индексации пенсий вступили в силу
Приказ Министерства труда и соцзащиты, изменивший правила расчёта надбавки к пенсии, вступил в силу 26 мая.
Обновлено 26 мая в 07:40
Политика
Huawei подала иск в США из-за внесения в черный список
Китайская телекоммуникационная компания Huawei подала иск в США с требованием признать антиконституционным решение, предусматривающее внесение компании в черный список и запрет на покупку компонентов и технологий американских производителей.
Обновлено в 22:14
Энергетика
«Роснефть» получит налоговые льготы по Приобскому месторождению в ХМАО
Решение принято в связи с его высокой обводненностью Правительство РФ приняло решение предоставить НК "Роснефть" налоговый вычет по НДПИ для крупнейшего по добыче компании Приобского месторождения в ХМАО.
Обновлено в 23:04
Происшествия
Два человека погибли в результате крушения самолёта в Канаде
Два жителя американского штата Аляска погибли в результате крушения самолёта в канадском городе Уайтхорс.
Обновлено в 22:15
Происшествия
СК возбудил дело против главы крупнейшего в Забайкалье горнодобывающего предприятия
Согласно версии следствия, депутат дал взятку гендиректору предприятия в размере 500 тыс. рублей, чтобы получить за это возможность оказывать услуги по организации питания работников ППГХО.
Обновлено в 22:55
Футбол
Рибери не исключил возвращения в «Марсель»
Полузащитник «Баварии» Франк Рибери, покидающий клуб по окончании сезона, ответил на вопрос о возможном возвращении в «Марсель».
Обновлено в 21:17
Политика
Глава Генштаба ВСУ опозорился на передовой в Донбассе
Начальник Генштаба ВСУ Хомчак во время вчерашнего визита на передовую с президентом Украины Зеленским неправильно надел бронежилет, сообщает украинское издание "БезТабу".
Обновлено в 06:41
Экономика
Закон о компенсации ипотеки многодетным семьям принят в первом чтении
Госдума приняла в первом чтении законопроект о компенсации многодетным семьям ипотечных кредитов.
Обновлено в 08:01
Экономика
Мосбиржа с 3 июня приостановит торги акциями «Мегафона»
Московская биржа с 3 июня 2019 года приостанавливает торги обыкновенным акциями "Мегафона", сообщается в пресс-релизе торговой площадки.
Обновлено в 10:53
Авто
Грядущий BMW iNext похвастался большим изогнутым экраном
Сегодня компания сообщила, что паркетник получит Curved Display — ориентированный на водителя изогнутый экран по центру передней панели.
Обновлено в 10:24
Происшествия
Опубликованы показания свидетелей крушения самолета совладелицы S7
Немецкое федеральное бюро расследований авиапроисшествий (BFU) обнародовало предварительные результаты расследования катастрофы самолет Epic LT близ Франкфурта, в котором погибла совладелица S7 Наталия Филева.
Обновлено вчера в 21:28
Общество
Тельцам нужно больше общаться, а Девам перестать волноваться по пустякам. Гороскоп на 29 мая
Окружающие просто перестанут вас слышать и будут вести себя, как маленькие дети.
Обновлено в 11:03
Армия и оружие
Первый полет российского БПЛА «Охотник» состоится летом текущего года
Первый полет российского БПЛА «Охотник» состоится в будущем июле или в августе, сообщает 29 мая ТАСС со ссылкой на сообщение источников.
Обновлено в 22:29