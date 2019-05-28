Центробанк модернизирует сторублевые купюрыРИА Новости 07:34

Банк России начал применять на сторублевых банкнотах лаковое покрытие, опробованное на недавно введенных купюрах номиналом 200 рублей, такую же технологию планирует использовать на банкнотах в 50 рублей.

с чего всё началось

Банк России начал модернизировать сторублевые купюры, чтобы продлить их жизнь, рассказал "Российской газете" заместитель главы департамента наличного денежного обращения ЦБ Владимир Демиденко.

Общество В России предложили запретить псевдопивные напитки «Опора России» предложила запретить пивные напитки со вкусом слабоалкогольных коктейлей — таких как ром-кола, джин-тоник, «отвертка».

Общество В приморской школе завершили проверку после скандального флешмоба Управление образования администрации Владивостока завершило проверку в школе, где ученики сняли на видео скандальную вечеринку, с ними провели профилактические беседы, сообщил РИА Новости представитель мэрии.

Общество В России могут ввести «отцовский капитал» Новый вид выплат — «отцовский капитал» — предложено выплачивать после рождения третьего ребенка, пишет 29 мая газета «Известия».

Шоу-бизнес Няня первенца принца Гарри и Меган Маркл уволилась через две недели Няня, нанятая королевской семьёй сразу после рождения первого ребёнка принца Гарри и Меган Маркл, рассказала, что не выдержала испытательного срока и приняла решение об увольнении через 2 недели после трудоустройства.

Происшествия В Приморье возбудили дело по факту ДТП с туристическим автобусом В Приморье возбудили уголовное дело по факту ДТП с туристическим автобусом, в котором погибли два человека.

Армия и оружие На Украине рассказали об отмене операции в Крыму в марте 2014 года Бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана, которого подозревают в государственной измене, рассказал, что 1 марта 2014 года планировалась операция по "разблокированию" военных в Крыму, однако ее прекратили в тот же день.

Экономика Орешкин объяснил свои слова о снижении соцподдержки ради роста ВВП Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что у России нет необходимости ограничивать социальную поддержку граждан ради экономического роста, как это делали в Китае.

Здоровье В России изменились правила медицинского страхования В России вступил в силу приказ Минздрава о новых правилах обязательного медицинского страхования (ОМС), по которому для каждого жителя будет определена группа здоровья.

Общество Названы самые востребованные в России профессии Самой востребованной профессией среднего звена оказался продавец-кассир. Порядка 980 респондентов заявили о необходимости данных работников.

Здоровье Россельхознадзор выступил против полного запрета на ввоз мяса и молока Россельхознадзор в целом поддерживает запрет на ввоз в Россию мясной и молочной продукции из-за границы для личных целей, однако он не должен быть тотальным, считает глава ведомства Сергей Данкверт.

Общество В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах Как пояснили в департаменте образования города Заречного, в единственной школе, где выпускники могут сдать ЕГЭ, в разгар экзаменов решили заменить сломанные двери в туалетах.

Происшествия 4,5 млн заплатит камчатская больница родителям за смерть ребенка Суд принял решение удовлетворить иск родителей погибшего по вине врачей ребенка и взыскать со всех ответчиков, в зависимости от степени их вины, 4,5 млн рублей.

Политика Руководитель ВЦИОМа назвал причину падения рейтинга Путина Что касается пенсионной реформы, сказал руководитель ВЦИОМа, то она «носила символический характер».

Культура Жириновский высказал мнение о финалистах шоу «Голос. Дети» В спецвыпуске программы, который было решено провести после скандального финала шоу, награда досталась всем победителям, передаёт URA.RU.

Экономика Новые правила индексации пенсий вступили в силу Приказ Министерства труда и соцзащиты, изменивший правила расчёта надбавки к пенсии, вступил в силу 26 мая.

Политика Huawei подала иск в США из-за внесения в черный список Китайская телекоммуникационная компания Huawei подала иск в США с требованием признать антиконституционным решение, предусматривающее внесение компании в черный список и запрет на покупку компонентов и технологий американских производителей.

Энергетика «Роснефть» получит налоговые льготы по Приобскому месторождению в ХМАО Решение принято в связи с его высокой обводненностью Правительство РФ приняло решение предоставить НК "Роснефть" налоговый вычет по НДПИ для крупнейшего по добыче компании Приобского месторождения в ХМАО.

Происшествия Два человека погибли в результате крушения самолёта в Канаде Два жителя американского штата Аляска погибли в результате крушения самолёта в канадском городе Уайтхорс.

Происшествия СК возбудил дело против главы крупнейшего в Забайкалье горнодобывающего предприятия Согласно версии следствия, депутат дал взятку гендиректору предприятия в размере 500 тыс. рублей, чтобы получить за это возможность оказывать услуги по организации питания работников ППГХО.

Футбол Рибери не исключил возвращения в «Марсель» Полузащитник «Баварии» Франк Рибери, покидающий клуб по окончании сезона, ответил на вопрос о возможном возвращении в «Марсель».

Политика Глава Генштаба ВСУ опозорился на передовой в Донбассе Начальник Генштаба ВСУ Хомчак во время вчерашнего визита на передовую с президентом Украины Зеленским неправильно надел бронежилет, сообщает украинское издание "БезТабу".

Экономика Закон о компенсации ипотеки многодетным семьям принят в первом чтении Госдума приняла в первом чтении законопроект о компенсации многодетным семьям ипотечных кредитов.

Экономика Мосбиржа с 3 июня приостановит торги акциями «Мегафона» Московская биржа с 3 июня 2019 года приостанавливает торги обыкновенным акциями "Мегафона", сообщается в пресс-релизе торговой площадки.

Авто Грядущий BMW iNext похвастался большим изогнутым экраном Сегодня компания сообщила, что паркетник получит Curved Display — ориентированный на водителя изогнутый экран по центру передней панели.

Происшествия Опубликованы показания свидетелей крушения самолета совладелицы S7 Немецкое федеральное бюро расследований авиапроисшествий (BFU) обнародовало предварительные результаты расследования катастрофы самолет Epic LT близ Франкфурта, в котором погибла совладелица S7 Наталия Филева.