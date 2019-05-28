Экономика

Центробанк модернизирует сторублевые купюрыРИА Новости 07:34

Банк России начал модернизировать сторублевые купюры, чтобы продлить их жизнь, рассказал "Российской газете" заместитель главы департамента наличного денежного обращения ЦБ Владимир Демиденко.
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с чего всё началось

ЦБ применил на банкнотах новое покрытие

Банк России начал применять на сторублевых банкнотах лаковое покрытие, опробованное на недавно введенных купюрах номиналом 200 рублей, такую же технологию планирует использовать на банкнотах в 50 рублей.
Российская газета04:55

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Новости с купюрами

Российская газета11:58

Сторублевые купюры покроют защитным лаком

ТАСС06:37

Центробанк начнет выпуск лакированных сторублевых купюр

Известия08:41

ЦБ покроет лаком сторублевые купюры

Телеканал 360°07:54

Центробанк модернизирует сторублевые купюры

РИА Новости07:34

ЦБ начал применять на сторублёвых банкнотах новое покрытие

RT на русском08:57

ЦБ отлакирует треть сторублевых купюр

РБК06:28
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Общество

В России предложили запретить псевдопивные напитки

«Опора России» предложила запретить пивные напитки со вкусом слабоалкогольных коктейлей — таких как ром-кола, джин-тоник, «отвертка».
Обновлено в 18:30
Общество

В приморской школе завершили проверку после скандального флешмоба

Управление образования администрации Владивостока завершило проверку в школе, где ученики сняли на видео скандальную вечеринку, с ними провели профилактические беседы, сообщил РИА Новости представитель мэрии.
Обновлено в 21:27
Общество

В России могут ввести «отцовский капитал»

Новый вид выплат — «отцовский капитал» — предложено выплачивать после рождения третьего ребенка, пишет 29 мая газета «Известия».
Обновлено в 21:18
Шоу-бизнес

Няня первенца принца Гарри и Меган Маркл уволилась через две недели

Няня, нанятая королевской семьёй сразу после рождения первого ребёнка принца Гарри и Меган Маркл, рассказала, что не выдержала испытательного срока и приняла решение об увольнении через 2 недели после трудоустройства.
Обновлено в 08:47
Политика

Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство

Обновлено в 09:47
Религия

Пресс-секретарь патриарха назвал спонсоров строительства храмов

Обновлено в 20:10
Происшествия

В Приморье возбудили дело по факту ДТП с туристическим автобусом

В Приморье возбудили уголовное дело по факту ДТП с туристическим автобусом, в котором погибли два человека.
Обновлено в 21:10
Армия и оружие

На Украине рассказали об отмене операции в Крыму в марте 2014 года

Бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана, которого подозревают в государственной измене, рассказал, что 1 марта 2014 года планировалась операция по "разблокированию" военных в Крыму, однако ее прекратили в тот же день.
Обновлено в 18:00
Экономика

Орешкин объяснил свои слова о снижении соцподдержки ради роста ВВП

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что у России нет необходимости ограничивать социальную поддержку граждан ради экономического роста, как это делали в Китае.
Обновлено в 21:14
Здоровье

В России изменились правила медицинского страхования

В России вступил в силу приказ Минздрава о новых правилах обязательного медицинского страхования (ОМС), по которому для каждого жителя будет определена группа здоровья.
Обновлено в 01:38
Общество

Названы самые востребованные в России профессии

Самой востребованной профессией среднего звена оказался продавец-кассир. Порядка 980 респондентов заявили о необходимости данных работников.
Обновлено в 20:50
Армия и оружие

Сирийская армия отбила атаку боевиков в провинции Хама

Обновлено в 15:20
Здоровье

Россельхознадзор выступил против полного запрета на ввоз мяса и молока

Россельхознадзор в целом поддерживает запрет на ввоз в Россию мясной и молочной продукции из-за границы для личных целей, однако он не должен быть тотальным, считает глава ведомства Сергей Данкверт.
Обновлено в 22:07
Общество

В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах

Как пояснили в департаменте образования города Заречного, в единственной школе, где выпускники могут сдать ЕГЭ, в разгар экзаменов решили заменить сломанные двери в туалетах.
Обновлено в 09:33
Происшествия

4,5 млн заплатит камчатская больница родителям за смерть ребенка

Суд принял решение удовлетворить иск родителей погибшего по вине врачей ребенка и взыскать со всех ответчиков, в зависимости от степени их вины, 4,5 млн рублей.
Обновлено в 22:44
Политика

Руководитель ВЦИОМа назвал причину падения рейтинга Путина

Что касается пенсионной реформы, сказал руководитель ВЦИОМа, то она «носила символический характер».
Обновлено в 15:41
Культура

Жириновский высказал мнение о финалистах шоу «Голос. Дети»

В спецвыпуске программы, который было решено провести после скандального финала шоу, награда досталась всем победителям, передаёт URA.RU.
Обновлено в 16:02
Экономика

Новые правила индексации пенсий вступили в силу

Приказ Министерства труда и соцзащиты, изменивший правила расчёта надбавки к пенсии, вступил в силу 26 мая.
Обновлено 26 мая в 07:40
Политика

Huawei подала иск в США из-за внесения в черный список

Китайская телекоммуникационная компания Huawei подала иск в США с требованием признать антиконституционным решение, предусматривающее внесение компании в черный список и запрет на покупку компонентов и технологий американских производителей.
Обновлено в 22:14
Энергетика

«Роснефть» получит налоговые льготы по Приобскому месторождению в ХМАО

Решение принято в связи с его высокой обводненностью Правительство РФ приняло решение предоставить НК "Роснефть" налоговый вычет по НДПИ для крупнейшего по добыче компании Приобского месторождения в ХМАО.
Обновлено в 23:04
Происшествия

Два человека погибли в результате крушения самолёта в Канаде

Два жителя американского штата Аляска погибли в результате крушения самолёта в канадском городе Уайтхорс.
Обновлено в 22:15
Происшествия

СК возбудил дело против главы крупнейшего в Забайкалье горнодобывающего предприятия

Согласно версии следствия, депутат дал взятку гендиректору предприятия в размере 500 тыс. рублей, чтобы получить за это возможность оказывать услуги по организации питания работников ППГХО.
Обновлено в 22:55
Футбол

Рибери не исключил возвращения в «Марсель»

Полузащитник «Баварии» Франк Рибери, покидающий клуб по окончании сезона, ответил на вопрос о возможном возвращении в «Марсель».
Обновлено в 21:17
Политика

Глава Генштаба ВСУ опозорился на передовой в Донбассе

Начальник Генштаба ВСУ Хомчак во время вчерашнего визита на передовую с президентом Украины Зеленским неправильно надел бронежилет, сообщает украинское издание "БезТабу".
Обновлено в 06:41
Экономика

Закон о компенсации ипотеки многодетным семьям принят в первом чтении

Госдума приняла в первом чтении законопроект о компенсации многодетным семьям ипотечных кредитов.
Обновлено в 08:01
Экономика

Мосбиржа с 3 июня приостановит торги акциями «Мегафона»

Московская биржа с 3 июня 2019 года приостанавливает торги обыкновенным акциями "Мегафона", сообщается в пресс-релизе торговой площадки.
Обновлено в 10:53
Авто

Грядущий BMW iNext похвастался большим изогнутым экраном

Сегодня компания сообщила, что паркетник получит Curved Display — ориентированный на водителя изогнутый экран по центру передней панели.
Обновлено в 10:24
Происшествия

Опубликованы показания свидетелей крушения самолета совладелицы S7

Немецкое федеральное бюро расследований авиапроисшествий (BFU) обнародовало предварительные результаты расследования катастрофы самолет Epic LT близ Франкфурта, в котором погибла совладелица S7 Наталия Филева.
Обновлено вчера в 21:28
Общество

Тельцам нужно больше общаться, а Девам перестать волноваться по пустякам. Гороскоп на 29 мая

Окружающие просто перестанут вас слышать и будут вести себя, как маленькие дети.
Обновлено в 11:03
Армия и оружие

Первый полет российского БПЛА «Охотник» состоится летом текущего года

Первый полет российского БПЛА «Охотник» состоится в будущем июле или в августе, сообщает 29 мая ТАСС со ссылкой на сообщение источников.
Обновлено в 22:29
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