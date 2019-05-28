ЦБ покроет лаком сторублевые купюрыГазета.Ru 09:03

Банк России начал применять на сторублевых банкнотах лаковое покрытие, опробованное на недавно введенных купюрах номиналом 200 рублей, такую же технологию планирует использовать на банкнотах в 50 рублей.

с чего всё началось

В 2019 году треть сторублевых банкнот будет лакирована. "Экономия за счет увеличения времени жизни лакированных банкнот в три-четыре раза больше, чем затраты на эту технологическую операцию", - сказал Демиденко. Уточняется, что доля этих купюр в денежном обороте составляет около 19%.

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