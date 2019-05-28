Экономика

Центробанк модернизирует сторублевые купюрыРИА Новости 07:34

Банк России начал модернизировать сторублевые купюры, чтобы продлить их жизнь, рассказал "Российской газете" заместитель главы департамента наличного денежного обращения ЦБ Владимир Демиденко.
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с чего всё началось

ЦБ применил на банкнотах новое покрытие

Банк России начал применять на сторублевых банкнотах лаковое покрытие, опробованное на недавно введенных купюрах номиналом 200 рублей, такую же технологию планирует использовать на банкнотах в 50 рублей.
Российская газета04:55

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Сторублевые купюры покроют защитным лаком

ТАСС06:37

Сторублевки изменятся

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Центробанк модернизирует сторублевые купюры

РИА Новости07:34

ЦБ начал применять на сторублёвых банкнотах новое покрытие

RT на русском08:57

ЦБ отлакирует треть сторублевых купюр

РБК06:28

ЦБ применил на банкнотах новое покрытие

Российская газета04:55
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Политика

Освобожден задержанный в Косово россиянин

В Косово освободили задержанного россиянина-сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:06
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В саратовской школе подросток ударил девочку ледорубом

В городе Вольске Саратовской области 15-летний подросток, по предварительным данным, пришел в школу с ледорубом и напал на ученицу.
Обновлено в 05:01
Общество

Мировые автоконцерны пожаловались в ФСБ на работу судов в России

Жалобы на работу судей направлены в Совет по противодействию коррупции при президенте России, ФСБ, генеральному прокурору Юрию Чайке и в Высшую квалификационную коллегию судей.
Обновлено в 07:10
Политика

Меркель разочаровалась в своей преемнице

Канцлер Германии Ангела Меркель начала сомневаться в том, что ее преемница на посту лидера Христианско-демократического союза (ХДС) и претендент на пост канцлера Аннегрет Крамп-Карренбауэр подойдет на эту должность, утверждают информагентства.
Обновлено в 08:57
Шоу-бизнес

Яна Рудковская построила замок для гостей, как у Аллы Пугачевой

Поклонники сравнивают новый дом с замком Аллы Пугачевой. Яна Рудковская часто делиться с поклонниками снимками роскошной жизни.
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Футбол

Федор Чалов признан лучшим игроком 30-го тура РПЛ

Российская Премьер-Лига совместно с телеканалами «Матч ТВ» и «Матч Премьер» подвели итоги голосования болельщиков за лучшего игрока 30-го тура чемпионата страны по футболу.
Обновлено в 04:15
Происшествия

В Японии неизвестный с ножом напал на школьников

Неизвестный напал с ножом на людей в японском городе Кавасаки. Среди пострадавших есть школьники.
Обновлено вчера в 19:44
Общество

Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду

Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
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«Ленинград» выпустил зажигательный клип «Кабриолет»

Обновлено в 09:11
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Аксенов отреагировал на планы Киева сменить статус Керченского пролива

Обновлено в 06:31
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В РПЦ недоумевают, почему строительство храмов вызывает возмущение

Обновлено в 07:17
Общество

Медведев запретил госучреждениям закупать импортное вино

Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому запрещается закупать вина зарубежного производства для нужд государственных и муниципальных учреждений.
Обновлено в 01:03
Общество

После жары на Москву может налететь торнадо

Обновлено в 05:44
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Владимир Спиваков стал самым богатым среди российских худруков

Владимир Спиваков стал самым богатым среди российских худруков.
Обновлено в 08:40
Политика

Медведев отменил национальный роуминг в России

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, согласно которому на территории всей страны отменяется национальный роуминг.
Обновлено вчера в 08:29
Спорт

Чешская биатлонистка Коукалова объявила о завершении карьеры

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр биатлонистка Габриэла Коукалова объявила о завершении карьеры.
Обновлено в 06:34
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Новый образ: Филипп Киркоров предстал в образе бандита с автоматом

Киркоров заинтриговал поклонников, что скоро их ждет что-то новое и интересное.
Обновлено вчера в 16:01
Здоровье

Основатель системы ОМС оценил изменение правил страхования

Основатель системы ОМС Владимир Гришин прокомментировал в разговоре с RT изменение правил обязательного медицинского страхования (ОМС) в России.
Обновлено в 05:34
Хоккей

Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком

Обновлено вчера в 20:32
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Германия опубликовала отчет о крушении самолета совладельца S7 Филевой

Обновлено вчера в 20:24
Политика

Губернатор Севастополя опроверг слухи о своей отставке

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников отреагировал на слухи в телеграм-каналах о его грядущей отставке.
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Xiaomi представила два новых смартфона из линейки Redmi

Обновлено в 08:53
Хоккей

Стал известен состав групп ЧМ-2020 по хоккею

Определился состав участников групп на чемпионате мира по хоккею 2020 года, который пройдёт в Швейцарии.
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Столкновение серфингиста с «Метеором» в Петербурге попало на видео

Обновлено в 08:56
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Нейросеть научили воссоздавать лицо по голосу

Ученые из Массачусетского технологического института в США разработали нейросеть Speech2Face, которая воссоздает примерное изображение лица человека по спектрограмме его речи.
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Авто

Электрокроссовер BMW iNEXT получит большой изогнутый дисплей

BMW не является первым автопроизводителем, внедрившим сверхширокий дисплей, поскольку у будущего электрического ситикара Honda E также будет гигантский экран, почти такой же широкий, как приборная панель.
Обновлено в 05:18
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Трансгендера избрали мэром в Италии

В Италии избрали первого мэра-трансгендера в ходе частичных административных выборов в Апеннинах.
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В поездах РЖД появится «детское купе»

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На Украине свиное сало за два года подорожало на 70%

Популярный на Украине продукт - свиное сало - за два года подорожал на 70%.
Обновлено в 08:13
Энергетика

Прибыль от продажи бензина на АЗС упала почти до нуля

Прибыльность от продажи бензина на АЗС снизилась в 10 раз с начала 2019 года, почти до нуля.
Обновлено в 09:13
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