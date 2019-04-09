Финансы

Регулятор считает кредиты на ипотечные кредиты рискованнымиКоммерсантъ вчера в 17:58

Регулятор считает кредиты на ипотечные кредиты рискованными ЦБ намерен ограничить возможности использования потребительского кредита для покрытия первого взноса по ипотечному, хотя ожидания регулятора о резком росте распространения схемы не оправдались.
Читать в источнике

Подробнее о событии

ЦБ планирует запретить использование потребительского кредита для первого взноса по ипотеке

Snob.ruвчера в 22:48

ЦБ намерен ограничить возможность использования потребительского кредита для покрытия первого взноса по ипотеке

Эхо Москвы01:02

В России запретят использовать потребкредиты на оплату ипотеки

URA.Ruвчера в 23:37

Центробанк намерен ограничить использование кредитов для первого взноса по ипотеке

Znak.com00:00

Заголовки утра. 9 апреля

Полит.ру02:00

ЦБ планирует запретить использование потребкредита для первого взноса по ипотеке

Говорит Москва00:56

Регулятор считает кредиты на ипотечные кредиты рискованными

Коммерсантъвчера в 17:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 03:05, Ашберн
Интернет

Microsoft Edge на основе Chromium доступен для скачивания

Новая версия Microsoft Edge базируется на движке Chromium, что позволяет ему использовать расширения для Chrome.
Обновлено вчера в 15:02
Гаджеты

Графическое подразделение Intel пополнилось двумя новыми перебежчиками из AMD и NVIDIA

Компания Intel продолжает пополнять ряды фирменного графического подразделения новыми опытными сотрудниками за счёт перебежчиков из стана конкурентов.
Обновлено в 02:00
Политика

Климкин возмущен позицией главы Совета Европы по России

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем Twitter раскритиковал заявление генерального секретаря Советы Европы Турбьерна Ягланда о восстановлении права голоса России в организации.
Обновлено вчера в 22:08
Политика

В США намекнули на санкции против Египта после закупки Су-35

Напомним, 18 марта газета "Коммерсант" сообщила, что Египет подписал с Россией соглашение на покупку "более 20 штук" российских истребителей Су-35.
Обновлено в 02:27
Культура

НТВ запустил автомобильное шоу для международной продажи

Российский канал НТВ и израильский Keshet запускают совместное шоу талантов Drive Master, сообщили компании.
Обновлено вчера в 16:10
Армия и оружие

Индия подтвердила закупку у России более 400 танков Т-90МС

Индийские власти подтвердили намерение приобрести у России 464 танка Т-90МС на сумму $1,93 млрд.
Обновлено в 02:32
Происшествия

После обнаружения четырех детей среди хлама в Мытищах возбуждено дело

Обновлено вчера в 15:44
Политика

Генпрокуратура заявила о нарушениях в летном отряде «Россия»

Инспекция показала и наличие нарушений «при подтверждении летной годности и продлении срока службы самолетов».
Обновлено в 02:06
Шоу-бизнес

Лидера Rammstein напрямую спросили о романе с Лободой

Журналисты решили перестать гадать о возможном романе певицы Светланы Лободы и лидера Rammstein Тилля Линдеманна и «в лоб» спросили певца об этом.
Обновлено в 01:37
Хоккей

«Авангард» обыграл «Салавата Юлаева» и вышел в финал Кубка Гагарина

Обновлено вчера в 14:48
Армия и оружие

Группа террористов уничтожена на севере сирийской провинции Хама

Группу боевиков «Джебхат Ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уничтожило подразделение сирийской армии 6 апреля в поселке Аль-Хувейз на севере провинции Хама, передает сирийское агентство SANA.
Обновлено 06 апреля в 05:02
Армия и оружие

Игиловцы опубликовали кадры с «пленными» российскими военными

После трагического инцидента с попаданием российских военных в засаду российская разведка выявила места скопления террористов ИГИЛ на востоке Сирии.
Обновлено в 02:49
Авто

В УАЗе рассказали об оригинальном «растянутом» пикапе

Ульяновский автозавод напомнил читателям своей группы «ВКонтакте» об уникальной версии внедорожника УАЗ-31514 («козлик»), созданной в 1994 году братьями Александром и Михаилом Лариными на первом частном автозаводе России.
Обновлено вчера в 09:09
Политика

Украина решила выдать России обвиняемого в убийстве Пола Хлебникова

Украина в 2018 году приняла решение выдать России 22 человек, среди которых — фигурант дела об убийстве главного редактора российского Forbes Пола Хлебникова Магомед Дукузов.
Обновлено в 02:22
Экономика

Число мигрантов в России достигло исторического минимума

За 2018 г. в страну прибыло всего 124 900 иностранцев, при этом в каждом квартале, не считая первого, их приток был почти вдвое ниже, чем годом ранее, указывают они.
Обновлено вчера в 16:01
Энергетика

Мировые цены на нефть по итогам торгов пятницы повысились

Котировки майских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке повысились по итогам торгов на 0,98 доллара и составили 63,08 доллара за баррель.
Обновлено 06 апреля в 03:05
Транспорт

«Автодор» объявил о повышении стоимости проезда по платным дорогам

В компании сообщили также, что на трассе М-3 «Украина» с 15 апреля 2019 года для легковых машин вводятся тарифы выходного дня, которые будут на 10 руб. выше, чем тарифы в будни.
Обновлено вчера в 06:44
Происшествия

Суд оставил без изменения приговор экс-губернатору Сахалина Хорошавину

Обновлено в 01:53
Кино

В США скончался актер Сеймур Кэссел

По словам сына актера Мэтта Кэссела, его отец ушел из жизни в воскресенье из-за осложнений, вызванных болезнью Альцгеймера.
Обновлено вчера в 23:25
Политика

Путин не договорился с Эрдоганом о цене на российский газ

Анкара и Москва пока не пришли к соглашению по ценам на российский газ, заявил Владимир Путин после переговоров с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом.
Обновлено вчера в 17:36
Политика

Иран признал армию США террористической организацией

Обновлено вчера в 12:42
Экономика

МТС задумалась о покупке онлайн-кинотеатра ivi

ПАО "МТС" ведет переговоры о покупке онлайн-кинотеатра ivi.ru, сообщает РБК со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 02:41
Путешествия

Россиян выгнали из самолёта в Испании из-за ветрянки у детей

Семья туристов из Татарстана не смогла покинут Испанию на самолёте из-за ветрянки у детей. Россияне возвращались домой с острова Тенерифе.
Обновлено в 00:19
Наука

Компонент перца чили замедлил развитие рака легких

Обновлено вчера в 06:22
Политика

Счетная палата заявила о недостаточной охране объектов наследия

В Счетной палате считают, что власти в регионах недостаточно контролируют сохранность федеральных объектов культурного наследия.
Обновлено в 02:19
Музыка

Новосибирское струнное трио Silenzium выпустило новый клип

Новый клип новосибирского струнного трио Silenzium сегодня разместили на странице коллектива в видеохостинге YouTube.
Обновлено в 01:57
Политика

Порошенко рассказал, когда жена видела его пьяным

Действующий президент Украины Пётр Порошенко заявил о том, что жена видела его пьяным лишь один раз.
Обновлено вчера в 19:18
Происшествия

Самолет задымился на взлете в аэропорту Саратова

Обновлено в 02:21
Происшествия

Дело Кокорина и Мамаева начинают рассматривать по существу

Обновлено вчера в 21:07
Транспорт

Частные перевозчики отменяют льготу для пенсионеров из-за стресса

Руководитель новокузнецкого некоммерческого партнёрства частных перевозчиков «Автолайн» Евгения Корюкова сообщила, что с 11 апреля 2019 года отменяются льготы для пенсионеров по старости, «которые могли проехать в автобусах за 11 рублей».
Обновлено вчера в 04:42
Как работают Яндекс.Новости?
Главное