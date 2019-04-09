Центробанк хочет запретить кредиты на первоначальный взнос по ипотекеБанки Сегодня 02:57

Центральный Банк намерен ограничить использование потребительских кредитов на оплату первоначального взноса по кредитам ипотечным.

Центробанк хочет запретить кредиты на первоначальный взнос по ипотеке

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