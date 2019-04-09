Финансы
Центробанк хочет запретить кредиты на первоначальный взнос по ипотекеБанки Сегодня 02:57
Центральный Банк намерен ограничить использование потребительских кредитов на оплату первоначального взноса по кредитам ипотечным.
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Авто
В Сети появились первые «живые» фотографии самого доступного BMW
Обновлено вчера в 08:11
Происшествия
Кокорин и Мамаев прибыли в суд с вещами
Дело Кокорина и Мамаева В начале октября 2018 года произошли две потасовки с участием полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, нападающего "Зенита" Александра Кокорина, его брата Кирилла и игрока любительской лиги Александра Протасовицкого.
Обновлено в 06:00
Армия и оружие
Укрепление обороны: Индия решила купить еще 464 танка Т-90МС
В течение длительного времени предпринимались попытки создавать свой основной боевой танк, но выпущенная в количестве более сотни штук национальная машина, получившее название Arjun, не оправдала возлагавшихся на нее надежд, и ее будущее туманно.
Обновлено в 05:33
Общество
Брянская область и Росавтодор заключили соглашение
82 российских региона, в числе которых и Брянская область, ставшие участниками нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», заключили «денежные» соглашения с Росавтодором на предоставление межбюджетных трансфертов, предусматривающих финансирование дорожной деятельности субъектов РФ из федерального бюджета.
Обновлено в 04:55
Экономика
Создатель Twitter в 2018 году получил зарплату в размере $1,4
Зарплата генерального директора компании Twitter Джека Дорси в 2018 году составила $1 и 40 центов. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
Обновлено вчера в 20:04
Авто
Названы самые дешевые автомобили с «автоматом» в России
Замыкает тройку лидеров еще одна отечественная модель – LADA Vesta, которая в комплектации с «автоматом» доступна сейчас минимум за 665 000 рублей.
Обновлено в 05:15
Политика
Зеленский отказался повторно сдавать анализы
Обновлено в 03:50
Экономика
Приток мигрантов в Россию достиг исторического минимума
Приток мигрантов, остающихся в России надолго, в 2018 г. оказался минимальным за всю постсоветскую историю, пишут эксперты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.
Обновлено вчера в 16:01
Гаджеты
Опубликованы рендеры смартфона Honor 20 Lite
Сетевые источники опубликовали качественные рендеры смартфона Honor 20 Lite, который будет представлен 17 апреля.
Обновлено в 02:31
Экономика
Китай хочет запретить майнинг биткоина
В Китае могут запретить майнинг криптовалют и продажу соответствующего оборудования.
Обновлено в 03:10
Происшествия
В Югре нашли склад детского питания в подвале инфекционного отделения
В городской больнице Югорска нашли склад детского питания в подвале инфекционного отделения.
Обновлено в 05:30
Общество
WWF: россияне назвали Калмыкию самым неэкологичным регионом
Согласно исследованию Всемирного фонда дикой природы (WWF), на которое ссылается «РИА Новости», жители Калмыкии хуже всего оценили экологическую обстановку в своем регионе.
Обновлено в 02:48
Политика
Украина решила выдать России обвиняемого в убийстве Пола Хлебникова
Украина в 2018 году приняла решение выдать России 22 человека, среди которых фигурант дела об убийстве главного редактора российского Forbes Пола Хлебникова Магомед Дукузов.
Обновлено в 02:22
Происшествия
В Иркутской области мужчина убил жену и инсценировал ее поиски
Следователями в Иркутской области задержан мужчина, который признался в убийстве жены после того, как инсценировал ее пропажу и участвовал в поисках, сообщает СУСК РФ по региону.
Обновлено в 03:45
Политика
Дочь Назарбаева отказалась идти на выборы президента Казахстана
Ранее сообщалось, что исполняющий обязанности президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил дату досрочных президентских выборов в республике.
Обновлено в 05:49
Кино
Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище
Народного артиста РФ Алексея Булдакова похоронили на "Аллее актеров" на 21-м участке Троекуровского кладбища, рядом с заслуженными артистами России Натальей Крачковской и Дмитрием Брусникиным.
Обновлено вчера в 08:31
Шоу-бизнес
По стопам мамы: 14-летняя дочь Моники Беллуччи стала моделью
Главной звездой предстоящего видео стала 14-летняя дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя Дева.
Обновлено в 04:37
Происшествия
В Мытищах четверых детей обнаружили в захламленной квартире
Четверых детей, обнаруженных в квартире в антисанитарных условиях в подмосковных Мытищах, забрали органы опеки, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
Обновлено вчера в 15:14
Армия и оружие
Стало известно о возвращении Су-57 в Сирию
Обновлено в 05:37
Происшествия
Криминального авторитета Таро освободили из колонии
Обновлено в 03:55
Политика
Путин прибыл в Петербург для участия в Арктическом форуме
Обновлено в 05:53
Транспорт
Участок Таганско-Краснопресненской линии метро откроют на день раньше
Участок Таганско-Краснопресненской линии московского метро от станции «Волгоградский проспект» до «Котельники» откроют на сутки раньше.
Обновлено в 05:52
Здоровье
Челябинских врачей признали лучшими на всероссийском конкурсе
В Москве вручили дипломы победителям всероссийского конкурса врачей.
Обновлено в 01:35
Политика
Путин не договорился с Эрдоганом о цене на российский газ
Президент Российской Федерации Владимир Путин подвел итоги своих переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которые состоялись сегодня, 8 апреля, в Москве.
Обновлено вчера в 13:57
Политика
В Генпрокуратуре поддержали отмену клеток и «аквариумов» в судах
В Генпрокуратуре России во вторник назвали "совершенно ненормальным", что подследственных в судах содержат в клетках или "аквариумах".
Обновлено в 05:34
Экономика
Суд признал недействительной сделку «Сухого» со Сбербанком по опционам
Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск столичной прокуратуры о признании недействительными сделок барьерного валютного опциона, заключенными авиаконцерном "Сухой" и Сбербанком на сумму около 13,5 млрд руб. "Иск удовлетворить полностью", — говорится в судебной картотеке, на которую ссылается "РИА Новости".
Обновлено в 04:37
Происшествия
Конор Макгрегор напал на болельщика в пабе
Обновлено в 05:32
Общество
В Росгвардии прокомментировали обращение ветеранов ОМОНа к Путину
Бывшие сотрудники ОМОНа, которые выложили видеообращение к Владимиру Путину, ранее были предупреждены, что жилье, которое их просят освободить, является служебным, и с соответствующими документами они ознакомились под личную подпись, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
Обновлено вчера в 21:13
Наука
Неинвазивная стимуляция мозга улучшила рабочую память пожилых
Исследователи из Бостонского университета провели эксперименты с участием молодых и пожилых людей и показали, что ТЭС-терапия может временно улучшить рабочую память после 60 лет.
Обновлено в 03:26