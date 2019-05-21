Экономика
ЦБ запретит банкноты «банка приколов»News.ru вчера в 05:10
Центробанк вернулся к идее о наказании за имитацию банкнот и монет. Регулятор планирует предложить ввести административную ответственность за незаконное изготовление предметов, которые похожи на билеты Банка России.
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ЦБ изучает возможность введения ответственности за использование имитаций банкнот
RT на русскомвчера в 05:33
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Происшествия
В Дагестане полицейские обнаружили майнинг-фермы
Сотрудники полиции совместно с УФСБ по РД обнаружили майнинг-фермы, незаконно подключенные к сетям электроэнергии.
Обновлено в 04:38
Политика
В Москве ответили на призыв НАТО к России покинуть Крым
НАТО не признаёт принадлежность Крыма к России и призывает Москву вывести войска с полуострова.
Обновлено в 06:21
Политика
Казахстан может заменить российскую нефть в Белоруссии
Посол Казахстана в Минске Ермухамет Ертысбаев заявил, что страна готова поставлять нефть в Белоруссию, сообщает РИА "Новости" По его словам, "вообще никаких проблем нет", так как нефти и нефтепродуктов в стране "предостаточно", однако сначала нужно обсудить этот вопрос с Россией.
Обновлено в 05:28
Происшествия
На подмосковном оборонном заводе прогремел взрыв
Обновлено в 04:37
Политика
Кремль пообещал не вмешиваться в ситуацию с храмом в Екатеринбурге
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, будет ли Кремль продолжать свою «миротворческую миссию» в ситуации со строительством собора святой Екатерины в сквере у театра Драмы в Екатеринбурге.
Обновлено в 05:46
Общество
Кратковременные грозовые дожди и ветер прогнозируются в Москве
Ветер северо-западный, северный подует со скоростью до 10 метров в секунду, при грозе возможны порывы до 17 метров в секунду, — говорится в новости метеоспециалистов.
Обновлено в 01:52
Общество
Почти половина россиян выступила за равные права для геев
Какие социальные группы наиболее толерантны Почти 40% россиян нейтрально относятся к ЛГБТ, а чуть больше половины (56%) все же заявили о своем негативном отношении.
Обновлено в 00:00
Здоровье
Горбольница №11 в Хабаровске будет модернизирована
Обновлено в 02:31
Происшествия
Причиной ДТП с россиянами в Италии могла стать ошибка водителя
Полиция итальянской области Тоскана заявила, что причиной ДТП с автобусом, в котором погибла россиянка и около двух десятков граждан РФ пострадали, могла стать ошибка водителя.
Обновлено вчера в 14:03
Шоу-бизнес
На могиле Юлии Началовой заряжают воду и крема
Обновлено в 05:54
Наука
В России нейросеть оживила и научила говорить портрет Достоевского
Разработчики из России разработали приближенный к ИИ алгоритм, который при помощи сверточных нейронных сетей "оживляет" фотографии и картины.
Обновлено в 02:17
Спорт
Кентен Фильон-Майе: «Раздражает, когда ты пробегаешь классную гонку, а журналисты тебя спрашивают про чей-то допинг»
Французский биатлонист Кентен Фильон-Майе рассказал о том, какие вопросы от журналистов ему не нравятся.
Обновлено в 05:47
Музыка
Организаторы «Евровидения-2019» пересчитали итоги голосования
"Европейский вещательный союз подтверждает, что в ходе стандартной практики пересмотра баллов было обнаружено, что в результате человеческой ошибки был использован неправильный средний результат", - передает сообщение организаторов музыкального конкурса РИА Новости.
Обновлено вчера в 15:02
Авто
Названа цена нового кроссовера Renault Arkana
Стоимость нового кроссовера Renault Arkana в базовой комплектации Edition 1 на российском рынке составит 1 419 000 рублей.
Обновлено в 06:20
Политика
Радикалы обжаловали указ Зеленского о роспуске Рады в Верховном суде
Националистическая организация «Спільна справа» обжаловала в Верховном Суде указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.
Обновлено в 04:34
Происшествия
В Ярославле ночью разбили памятную доску Бориса Немцова
В ночь на 23 мая в Ярославле неизвестные разбили гранитную памятную табличку на доме, где жил депутат Ярославской областной думы Борис Немцов.
Обновлено в 02:45
Происшествия
В Москве мигранты держали детей в подвале и заставляли рыть котлован
Накануне телеканал РЕН-ТВ сообщил, что рабочие, которые проводили ремонтные работы в подвале дома в московском районе Голяново, якобы заманили в здание трех школьников в возрасте 12-14 лет и заставили рыть котлован.
Обновлено в 06:28
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских поженились
Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились 23 мая. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.
Обновлено в 05:10
Политика
Кремль отреагировал на запуск Би-би-си шоу с «Путиным» в роли ведущего
Дмитрий Песков прокомментировал решение британского развлекательного телеканала BBC Two выпустить в эфир новое ток-шоу «Вечер с Владимиром Путиным» (Tonight with Vladimir Putin), ведущим которого станет анимированная карикатурная копия российского президента.
Обновлено в 04:34
Происшествия
Житель Ростовской области сжёг заживо двух детей и беременную девушку
Следственными органами Следственного комитета РФ по Ростовской области завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего жителя станицы Егорлыкской, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «в», «г», «д», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 3 ст. 30, пп. «а», «д», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ч.2 ст. 167 УК РФ (уничтожение имущества).
Обновлено в 03:45
Здоровье
В детской больнице имени Башляевой сделали капремонт и открыли новые отделения
Обновлено в 04:33
Политика
Поставщика спецсвязи для Кремля объявили в международный розыск
Совладельца предприятия «Каскад», гражданина Израиля Чингиза Агаронова объявили в международный розыск по обвинению во взятках в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ).
Обновлено в 02:58
Политика
В команде Зеленского захотели сократить число депутатов Рады
Представитель президента Украины Владимира Зеленского Руслан Стефанчук в интервью газете «Левый берег» заявил, что число депутатов Верховной Рады необходимо пересмотреть.
Обновлено в 06:34
Здоровье
Диетолог рекомендовала заменить колбасу в окрошке нежирным мясом птицы
"Колбасу и ветчину, в которых содержится большое количество соли и насыщенных жиров, рекомендуется заменить нежирными диетическими сортами отварного мяса или птицы (цыпленок, индейка или кролик), в некоторых рецептах можно отдать предпочтение отварной рыбе (судак или горбуша)", – отметила Стародубова.
Обновлено в 02:39
Общество
Недостроенное метро в Омске зальют цементом
Участок недостроенного метро в Омске между станциями «Рабочая» и «Маршала Жукова» заполнят цементно-песчаным раствором.
Обновлено в 05:14