Экономика

Центробанк хочет наказывать за банкноты «Банка приколов»Фонтанка.Ру вчера в 10:20

Банк России собирается закрепить в законодательстве ответственность за использование сувенирных банкнот, напоминающих по внешнему виду настоящие деньги.
Читать в источнике

Подробнее о событии

В Москве неизвестный ограбил банкомат с помощью купюр «банка сувениров»

Snob.ruвчера в 18:24

В Госдуме предложили запретить купюры «банка приколов»

Lenta.ruвчера в 16:55

«Дубли» и рубли

Коммерсантъвчера в 18:09

В Госдуме предложили наказывать за изготовление сувенирных банкнот

Эхо Москвывчера в 14:30

ЦБ прокомментировал возможность запрета билетов «банка приколов»

РБКвчера в 08:07

В Госдуме готовы проработать вопрос об ответственности за имитацию банкнот

РИА Новостивчера в 08:05

Деньги, почти как настоящие

Российская газета21 мая в 11:44
Показать все источники
Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 00:37, Ашберн
Музыка

Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса

Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено вчера в 14:14
Происшествия

За получение взятки двоих полицейских уволили со службы в Магадане

После проведения проверки, полицейских уволили со службы, сообщили MagadanMedia в пресс-службе СУ СК РФ по Магаданской области.
Обновлено вчера в 22:58
Политика

Первый приговор причастному к убийству Гиви вынесли в ДНР

Обновлено вчера в 22:35
Происшествия

В Китае казнят шизофреника, зарезавшего двух школьников

Суд средней ступени Шанхая приговорил к смерти страдающего от шизофрении 30-летнего мужчину, который в 2018 году убил ножом двух школьников.
Обновлено в 00:15
Политика

Зеленский прокомментировал отказ рады рассмотреть его законопроект

Президент Украины Владимир Зеленский высказался по поводу отказа Верховной рады рассмотреть предложенный им проект закона о выборах.
Обновлено вчера в 14:23
Общество

Владелец косаток и белух отказался выпускать их из «китовой тюрьмы»

Обновлено в 00:22
Политика

В НАТО призвали Россию покинуть Крым

«Просто, чтобы было понятно — Альянс не признаёт и не будет признавать незаконную и нелегитимную аннексию Крыма и мы продолжаем призывать Россию покинуть Крым и прекратить его поддержку боевиков на востоке Украины», — заявил Пич в ходе заседания глав генеральных штабов стран-членов НАТО в Брюсселе.
Обновлено вчера в 20:14
Политика

Panasonic решила приостановить сотрудничество с Huawei

Японский производитель электроники и бытовой техники Panasonic решил приостановить поставки некоторых компонентов в китайскую компанию Huawei, сообщает Nikkei Asia Review в четверг, 23 мая.
Обновлено в 00:08
Общество

В США разрешили пускать умерших людей на удобрения

Власти американского штата Вашингтон разрешили использовать тела умерших людей в качестве удобрения.
Обновлено вчера в 07:29
Общество

Участник протестной акции в Екатеринбурге пожаловался в ЕСПЧ

Обновлено вчера в 23:33
Наука

Создан самый громкий звук под водой

Обновлено 21 мая в 00:30
Баскетбол

УНИКС обыграл «Химки» в первом матче полуфинала Единой лиги ВТБ

Обновлено вчера в 15:33
Политика

Ведущий российского ТВ выгнал украинского эксперта

Михеев в передаче, запись которой доступна на YouTube, говорил о фальсификации истории о голодоморе, на котором украинские власти пытаются обосновать неприязнь к советскому периоду.
Обновлено вчера в 14:08
Авто

Москвичи стали реже покупать новые автомобили

В топ-10 самых покупаемых новых автомобилей в Москве попали только иномарки - по итогам апреля чаще всего в столице покупали Volkswagen Polo, а на втором месте оказался Kia Rio, выступавший лидером еще в марте.
Обновлено вчера в 10:51
Гаджеты

Apple приглашает на большой анонс 3 июня

Презентация начнётся в 20:00 по московскому времени 3 июня.
Обновлено вчера в 14:05
Общество

Теплая погода с грозами ожидается в четверг в Московском регионе

Облачно с прояснениями, дождь и местами грозы ожидаются в Московском регионе в четверг, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Обновлено вчера в 23:07
Общество

Почти половина россиян выступили за равные права для геев

За равные права для ЛГБТ Социологи Левада-центра спросили россиян об их отношении к людям нетрадиционной сексуальной ориентации.
Обновлено в 00:00
Футбол

Капаррос покинул пост главного тренера «Севильи», но останется в клубе

"Севилья" объявила об отставке главного тренера Хоакина Капарроса. 63-летний специалист возглавил команду в марте.
Обновлено вчера в 10:50
Экономика

В России на развитие квантовых технологий направят 43 млрд рублей

Российский квантовый центр (РКЦ) и НИТУ МИСиС совместно с экспертами разработали проект "дорожной карты" развития квантовых технологий.
Обновлено в 00:20
Политика

Вакарчук оценил идею Зеленского о референдуме по переговорам с Россией

Лидер украинской группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук подверг критике идею избранного президента Украины Владимира Зеленского провести референдум по вопросу возможных переговоров с Россией.
Обновлено вчера в 21:55
Интернет

Пользователи сообщили о сбое в работе YouTube

Пользователи видеохостинга YouTube в некоторых странах сообщили о сбое в работе сервиса.
Обновлено вчера в 23:20
Общество

Трудовое лето: где в Бийске подросткам найти работу

Дело близится к лету, и если взрослые с нетерпением ждут отпуска, то школьники, наоборот. ищут места, где можно подработать.
Обновлено вчера в 22:49
Общество

Екатеринбургская епархия прокомментировала опрос ВЦИОМ о храме

Екатеринбургская епархия обнародовала заявление в связи публикацией результатов опроса ВЦИОМ по строительству храма в Екатеринбурге, раскритиковав его результаты.
Обновлено вчера в 17:49
Происшествия

Автобус с российскими туристами опрокинулся на трассе в Италии

По данным посольства РФ в Италии, среди пострадавших могут быть российские туристы. Всего в автобусе находилось 60 пассажиров.
Обновлено вчера в 06:02
Кино

Тарантино представил новый фильм в Каннах спустя 25 лет

Тарантино вернулся на Лазурный берег спустя 25 лет после триумфа фильма «Криминальное чтиво» в 1994 году.
Обновлено 21 мая в 15:42
Армия и оружие

США поставили Турции ультиматум из-за покупки С-400

В случае, если сделка по покупке С-400 будет завершена, "Турция столкнется с реальными и негативными последствиями", пообещали в Вашингтоне.
Обновлено 21 мая в 19:49
Политика

The Times: Тереза Мэй может уйти в отставку 24 мая

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уже завтра может уйти в отставку.
Обновлено вчера в 23:22
Политика

Пушков предрек крах «украинской мечты»

Сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал слова заместителя главы администрации президента Украины Вадима Пристайко о том, что ЕС и НАТО являются для страны партнерами, без которых она "не выживет", выразив мнение, что надеждам украинских властей на "хорошую жизнь за чужой счет" не суждено сбыться.
Обновлено вчера в 21:27
Шоу-бизнес

Со счетов Элины Быстрицкой исчезли 38 миллионов рублей

Обновлено вчера в 05:07
Финансы

Набиуллина опровергла подозрения США в манипулировании валютным курсом

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что у Министерства финансов США нет оснований для обвинения России в манипулировании валютным курсом рубля.
Обновлено вчера в 19:23
Как работают Яндекс.Новости?
Главное