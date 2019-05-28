Экономика
Центробанк изменит сторублевые купюрыURA.Ru вчера в 09:20
Центробанк намерен покрыть специальным лаком около 30% всех сторублевых банкнот, уточняет телеканал 360. Эту же технологию в будущем планируют применить и к купюрам номиналом 50 рублей.
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с чего всё началось
Банк России начал применять на сторублевых банкнотах лаковое покрытие, опробованное на недавно введенных купюрах номиналом 200 рублей, такую же технологию планирует использовать на банкнотах в 50 рублей.Российская газетавчера в 04:55
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Общество
Во Львове протестующие ворвались в горсовет
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Обновлено в 06:12
Здоровье
В Томске девушке удалили из желудка полкилограмма волос
Врачи больницы скорой помощи в Томске провели операцию и изъяли из желудка 16-летней девушки ком волос весом 500 граммов.
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Энергетика
В «Транснефти» прокомментировали слова Силуанова о «косяках» компании
Ранее в среду глава Минфина Антон Силуанов высказал мнение, что государство не должно платить "за косяки" Транснефти.
Обновлено в 06:23
Экономика
«Северсталь» начинает работать по-новому
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Экономика
ЦБ назвал сроки снижения комиссии за эквайринг в социальном сегменте
Комиссии за эквайринг при оплате товаров из социального сегмента и при крупных покупках могут быть снижены до декабря.
Обновлено в 06:01
Происшествия
«Прорывной» корабль ВМС Украины загорелся
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Обновлено в 06:18
Происшествия
Юрий Чайка заявил о серьезных проблемах в гражданской авиации
Юрий Чайка заявил о серьезных проблемах в гражданской авиации Выступая в Госдуме на «правительственном часе», генпрокурор Юрий Чайка заявил о серьезных проблемах в области обеспечения безопасности полетов.
Обновлено в 05:52
Политика
Глава ВЦИОМ назвал причину падения рейтинга Путина
Россияне не верят в то, что завтра будет лучше, чем сегодня, а на общественные настроения сильное воздействие оказывает "эффект черных очков" - именно этим можно объяснить падение личного рейтинга Владимира Путина, считает глава ВЦИОМ Валерий Федоров.
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Происшествия
«Аэрофлот» потребует от губернатора Сергея Фургала опровержения
«Аэрофлот» считает публичное заявление губернатора Хабаровского края Сергея Фургала о том, что причина катастрофы лайнера SSJ-100, выполнявшего рейс SU1492 Москва — Мурманск — «это на 100 процентов человеческий фактор», неприкрытой попыткой оказать давление на комиссию Межгосударственного авиационного комитета и следственные органы, а также подготовить определенным образом общественное мнение.
Обновлено в 05:05
Политика
Совфед прекратил полномочия сенатора Мезенцева
Совет Федерации досрочно прекратил полномочия председателя комитета по экономической политике Дмитрия Мезенцева, который стал новым послом России в Белоруссии.
Обновлено в 03:44
Политика
Матвиенко призвала уйти в отставку напавшего на журналиста чиновника
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала уйти в отставку главу Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева после нападения на корреспондента "России 24".
Обновлено в 05:25
Общество
Мэр Вилюйска подал в суд из-за шутки в КВН
Градоначальнику якутского города Вилюйска Нюргустану Афанасьеву не понравилась шутка игроков КВН, и он подал в суд.
Обновлено в 05:25
Авто
Hyundai Creta нового поколения показали без камуфляжа
Компания Hyundai продолжает финальные испытания серийной версии кроссовера Hyundai Creta (ix25) нового поколения.
Обновлено вчера в 22:34
Политика
Закрытые опросы выявили регион с самым низким рейтингом Путина
Самый низкий электоральный рейтинг президента Владимира Путина зафиксирован в Магаданской области, свидетельствуют данные закрытого опроса ФОМа, проведенного для администрации президента.
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Общество
Почти половине семей в России хватает денег только на еду и одежду
Многие семьи уже сталкиваются с трудностями при оплате услуг ЖКХ и одежды. У людей хватает денег только на еду.
Обновлено вчера в 03:03
Кино
Актер из «Игры престолов» попал в реабилитационную клинику
Звезда сериала «Игра престолов» Кит Харингтон попал в реабилитационную клинику на фоне проблем с алкоголем и стресса, сообщает The New York Post.
Обновлено в 06:25
Общество
В Петербурге победители кадрового конкурса получат работу в Смольном
Россиянам в возрасте от 20 до 35 лет дадут возможность устроиться на государственные и муниципальные должности в Санкт-Петербурге - 29 мая в Северной столице стартовал кадровый конкурс "Мой город - мои возможности", цель которого привлечь в правительство молодых и энергичных руководителей.
Обновлено в 06:32
Шоу-бизнес
Няня сына Меган Маркл уволилась после двух недель работы
Няня принца Арчи, сына герцогини Сассекской Меган Маркл и принца Гарри, уволилась после двух недель работы.
Обновлено в 02:10
Политика
Качиньского призывают ответить за оскорбления в адрес России
Политик убежден, что Качиньский за свои оскорбительные заявления в сторону России должен ответить перед судом, и угрозу сегодня для Польши представляет именно Украина, где сегодня активной поддержкой пользуются фашисты.
Обновлено в 01:31
Армия и оружие
Вооруженные силы России отмечают День военного автомобилиста
Военные автомобилисты успешно обеспечивают мобильность подразделений и своевременную доставку материальных средств.
Обновлено в 05:53
Происшествия
Названа причина сбоя на Солнцевской линии метро
Заммэр Москвы Максим Ликсутов заявил, что движение поездов от станции "Парк Победы" до станции "Савеловская" Солнцевской и Большой кольцевой линий метро было приостановлено в связи с человеческим фактором.
Обновлено в 05:56
Футбол
«Спартак» подпишет контракт с экс-нападающим «ПСЖ» Кутателадзе
По информации «Чемпионата», московский «Спартак» договорился о переходе нападающего юношеской сборной Грузии Николоза Кутателадзе.
Обновлено в 05:39
Музыка
Егор Крид признался в ненависти к российскому шоу-бизнесу
Рэпер Егор Крид в интервью Юрию Дудю рассказал о том, как именно он расстался с лейблом Black Star.
Обновлено в 06:29
Футбол
Новые правила футбола вступят в силу с 25 июня
УЕФА объявил, что изменения в правилах футбола вступят в силу с 25 июня.
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Экономика
США утратили лидерство в рейтинге конкурентоспособности стран
Сингапур занял первое место в рейтинге конкурентоспособности стран в 2019 году, который составляет Международный институт управленческого развития (International Institute for Management Development, IMD), в то время как США опустились с первой на третью строчку.
Обновлено вчера в 18:15
Происшествия
Уволенный из армии мужчина пытался взорвать сослуживцев в Ленобласти
В Ленобласти задержали мужчину, уволенного из армии по компрометирующим обстоятельствам.
Обновлено в 03:00
Общество
Роскачество нашло в мясном фарше антибиотики и листерии
Повышенное количество антибиотиков обнаружили в фарше еще двух торговых марок - из Московской и Челябинской областей.
Обновлено в 01:00
Музыка
Российская девочка на украинском «Голос. Дети» помирила две страны
Анна Ковтун, хореограф девочки, поделилась с нами, как на самом деле обстоят дела на украинском шоу.
Обновлено вчера в 11:19
Общество
Массовое захоронение армии князя Долгорукова обнаружили в Крыму
Археологи обнаружили захоронение русских солдат армии князя Василия Долгорукова на севере Крыма.
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