Экономика
Центробанк изменит сторублевые купюрыURA.Ru вчера в 09:20
Центробанк намерен покрыть специальным лаком около 30% всех сторублевых банкнот, уточняет телеканал 360. Эту же технологию в будущем планируют применить и к купюрам номиналом 50 рублей.
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с чего всё началось
Банк России начал применять на сторублевых банкнотах лаковое покрытие, опробованное на недавно введенных купюрах номиналом 200 рублей, такую же технологию планирует использовать на банкнотах в 50 рублей.Российская газетавчера в 04:55
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