Экономика

Центробанк изменит сторублевые купюрыURA.Ru вчера в 09:20

Центробанк намерен покрыть специальным лаком около 30% всех сторублевых банкнот, уточняет телеканал 360. Эту же технологию в будущем планируют применить и к купюрам номиналом 50 рублей.
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с чего всё началось

ЦБ применил на банкнотах новое покрытие

Банк России начал применять на сторублевых банкнотах лаковое покрытие, опробованное на недавно введенных купюрах номиналом 200 рублей, такую же технологию планирует использовать на банкнотах в 50 рублей.
Российская газетавчера в 04:55

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Новости с купюрами

Российская газетавчера в 11:58

Центробанк модернизирует сторублевые купюры

РИА Новостивчера в 07:34

Центробанк начнет выпуск лакированных сторублевых купюр

Известиявчера в 08:41

ЦБ покроет лаком сторублевые купюры

Телеканал 360°вчера в 07:54

ЦБ начал применять на сторублёвых банкнотах новое покрытие

RT на русскомвчера в 08:57

Сторублевые купюры покроют защитным лаком

ТАССвчера в 06:37

ЦБ отлакирует треть сторублевых купюр

РБКвчера в 06:28
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 12:08, Ашберн
Политика

Михаил Саакашвили вернулся на Украину

Обновлено в 12:05
Финансы

Минфин ожидает снижения ставок по ипотеке уже во втором полугодии

Минфин РФ ожидает снижения ставок по ипотеке крупными банками во втором полугодии текущего года, сообщил в интервью РИА Новости замминистра финансов Алексей Моисеев.
Обновлено в 03:22
Общество

Роскачество нашло в мясном фарше антибиотики и листерии

Повышенное количество антибиотиков обнаружили в фарше еще двух торговых марок - из Московской и Челябинской областей.
Обновлено в 01:00
Наука

Плагиат нашли в 75% диссертаций из случайной репрезентативной выборки

Ученые взяли случайную выборку из 2468 диссертаций — 10% от всех, защищенных в России в 2006—2015 годах.
Обновлено 27 мая в 09:54
Происшествия

В Башкирии ищут кассира, укравшую из банка 23 млн рублей

Обновлено вчера в 12:15
Происшествия

Школьница умерла на ЕГЭ по математике

В Чебоксарах ученица 11 класса скончалась во время прохождения единого государственного экзамена (ЕГЭ) по математике.
Обновлено в 09:07
Происшествия

В Косово требуют отозвать иммунитет у российского сотрудника ООН

Главный прокурор Косовска-Митровицы Шчикири Сила заявил, что потребует лишить иммунитета сотрудника миссии ООН россиянина Михаила Краснощекова.
Обновлено в 11:02
Шоу-бизнес

Денис Никифоров рассказал, почему расстался с певицей МакSим

Рассказывая о своих романах и влюбленностях, актер корректно умалчивает об актрисах, с которыми был в отношениях.
Обновлено в 08:24
Политика

Спецпрокурор Мюллер заявил об отставке

Спецпрокурор США Роберт Мюллер, занимавшийся расследованием «российского вмешательства» в американские выборы, заявил об официальном закрытии офиса спецпрокурора и своём увольнении из Минюста.
Обновлено в 11:45
Общество

Незамужних женщин признали самой счастливой категорией общества

Обновлено в 06:49
Шоу-бизнес

У актера Олега Меньшикова пытаются отсудить половину квартиры в Москве

Обновлено в 08:39
Политика

Еврокомиссия признала тупиковыми переговоры о вступлении Турции в ЕС

Еврокомиссия признала, что переговоры с Турцией о вступлении страны в Евросоюз зашли в тупик, говорится в докладе ведомства.
Обновлено в 08:59
Шоу-бизнес

Егор Крид рассказал о расставании с Нюшей и ее меркантильности

Егор Крид поведал о своем романе с Нюшей.
Обновлено в 03:45
Происшествия

Суд арестовал напавшего на школьницу в Вольске подростка

Обновлено в 11:54
Политика

Глава ВЦИОМа прокомментировал причину падения рейтинга Путина

Как сообщил в эфире передачи Hard Day's Night на телеканале «Дождь» руководитель Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров, главная причина падения рейтинга действующего президента РФ Владимира Путина в том, что граждане страны перестали верить в то, что жить им станет лучше.
Обновлено вчера в 18:15
Общество

Генпрокуратура проведет масштабную проверку российских школ

Генпрокуратура России до конца года в рамках комплексной проверки школ оценит, как там следят за безопасностью, кормят детей и ведут профилактику преступности, сообщил в среду глава ведомства Юрий Чайка.
Обновлено в 07:07
Происшествия

В Екатеринбурге присяжные оправдали обвиняемого в убийстве бизнесмена

Обновлено в 08:04
Футбол

«Арсенал» и «Челси» сыграют в Баку в финале Лиги Европы

Два лондонских клуба «Арсенал» и «Челси» сыграют в финале Лиги Европы. Матч пройдёт 29 мая в Баку на 70-тысячном стадионе «Олимпийский».
Обновлено в 05:48
Шоу-бизнес

Гоген Солнцев заявил о желании жениться на Алле Пугачевой

Обновлено в 11:40
Происшествия

Появилось видео горящего на бывшем заводе Порошенко военного корабля

Серьезный пожар произошел на военном корабле, пришвартованном у судостроительного завода «Кузница на Рыбальском» в Киеве, который ранее принадлежал пятому президенту Украины Петру Порошенко.
Обновлено в 05:16
Армия и оружие

Украина прекратила выпуск БТР из европейской бронестали

Обновлено в 11:47
Общество

Российская компания ввела премии для женщин за ношение коротких юбок

Обновлено в 11:58
Здоровье

В Пензе приостановлена «итальянская забастовка» сотрудников «скорой»

Как рассказал Павел Кузнецов корреспонденту РИА «ПензаСМИ», решение о приостановке было принято в связи с тем, что участники акции, которая получила широкий резонанс не только в регионе, но и по России в целом, смогли предварительно добиться нужного результата.
Обновлено в 10:39
Энергетика

Новый подрядчик «Газпрома» получит первый крупный контракт от монополии

Первый подряд "Газпром" планирует заключить контракт на обустройство Харасавэйского месторождения на Ямале со своим новым единым подрядчиком — "Газстройпромом".
Обновлено в 11:04
Авто

Завод Haval начинает серийное производство

В Тульской области на территории индустриального парка «Узловая» 5 июня состоится открытие завода Haval.
Обновлено в 10:26
Происшествия

В Росгвардии назвали адекватными ситуации действия своих сотрудников на музыкальном фестивале HipHop Mayday

В стычках с силовиками во время фестиваля, который проходил 1 мая, пострадали 30 человек.
Обновлено в 11:31
Общество

Минобороны и Тимати представили совместную коллекцию одежды

Бренд Black Star Wear, владельцем которого является рэп-исполнителя Тимати совместно с сетью магазинов "Военторг" представил новую коллекцию одежды "Черная звезда".
Обновлено 27 мая в 23:59
Энергетика

Венгрия возобновила прокачку нефти по «Дружбе»

Венгрия возобновила прокачку нефти по трубопроводу "Дружба". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение "Транснефти".
Обновлено в 03:52
Культура

Ксения Собчак может стать ведущей на Первом канале

Обновлено вчера в 12:47
Технологии

В России представили первый квантовый телефон за 30 млн рублей

Базовый набор аппаратуры (один сервер и два телефона) стоит около 30 млн рублей, сообщают «Ведомости».
Обновлено вчера в 20:49
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