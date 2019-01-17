Экономика
Центробанк: инфляция в январе вырастет до 5% в годовом выраженииГазета.Ru 12:16
Годовая инфляция в России вернется к таргету в 4% в первом квартале 2020 года, заявил во время сессии на Гайдаровском форуме глава департамента исследований и прогнозирования ЦБ Александр Морозов. Как пояснил он в кулуарах форума, в январе 2019 года инфляция в годовом выражении составит примерно 5%.
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Вечером 17 января после заката Луна пройдет рядом с одной из самых ярких звезд созвездия Тельца — Альдебараном.
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Технологии
Оксфорд прекратил получение финансирования от «Huawei»
Оксфордский университет заявил о приостановке получения финансовой помощи от китайской компании «Huawei Technologies Co. Ltd» на фоне растущего неодобрения мировым сообществом деятельности корпорации.
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Эксперты WADA завершили работу в московской антидопинговой лаборатории
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Порошенко выбил телефон из рук снимавшего его украинца
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