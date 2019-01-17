Экономика

Центробанк: инфляция в январе вырастет до 5% в годовом выраженииГазета.Ru вчера в 12:16

Годовая инфляция в России вернется к таргету в 4% в первом квартале 2020 года, заявил во время сессии на Гайдаровском форуме глава департамента исследований и прогнозирования ЦБ Александр Морозов. Как пояснил он в кулуарах форума, в январе 2019 года инфляция в годовом выражении составит примерно 5%.
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Центробанк предупредил о резком росте цен

URA.Ruвчера в 13:32

Центробанк: инфляция в январе вырастет до 5% в годовом выражении

Газета.Ruвчера в 12:16

В ЦБ рассказали, когда инфляция в России вернется к 4%

Росбалтвчера в 04:05

Банк России сообщил, что инфляция в январе в годовом выражении составит около 5%

ТАССвчера в 05:18

В ЦБ заявили об ожидании инфляции около 5% в годовом выражении по итогам января

Интерфаксвчера в 04:46

ЦБ назвал сдержанным влияние повышения НДС на инфляцию

Ведомостивчера в 05:17

Уровень инфляции в России по итогам января достигнет 5 процентов

Вечерняя Москвавчера в 07:26
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Автоматически обработаны 7192 источника, обновлено в 02:13, Ашберн
Происшествия

Два Су-34 столкнулись на Дальнем Востоке

Два истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в воздухе в ходе плановых полетов на Дальнем Востоке, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах региона.
Обновлено в 02:01
Космос

Найден дефект в двигателях «Ангары-А5»

Двигатели ракеты «Ангара-А5» РД-191 способны привести к серьезной поломке на старте, сообщает «НПО Энергомаш» (.pdf).
Обновлено в 01:21
Происшествия

ИГ взяло ответственность за взрыв дома в Магнитогорске

Обновлено в 01:03
Происшествия

Настю Рыбку и Алекса Лесли задержали в аэропорту Шереметьево

Полиция задержала Анастасию Вашукевич (Настя Рыбка) и Александра Кириллова (Алекс Лесли) в аэропорту Шереметьево сразу по прибытии из Таиланда.
Обновлено вчера в 15:02
Общество

Жителям Чечни списали долги за газ на 9 млрд рублей

Районный суд Грозного обязал отделение «Газпрома» списать задолженность населения за газ в размере более 9 млрд рублей.
Обновлено вчера в 18:12
Космос

Япония запустила ракету «Эпсилон-4» с семью спутниками на борту

Япония запустила ракету «Эпсилон-4» с семью спутниками на борту. Трансляцию пуска вело японское аэрокосмическое агентство JAXA.
Обновлено вчера в 20:21
Космос

Ученые предупредили об угрозе падения астероида на Землю

Напомним, обнаруженный в 2004 году астероид Апофис размером с три с половиной футбольных поля (около 325 метров) сразу же привлек внимание астрономов NASA, так как первоначальные расчеты его орбиты указывали на 2,7% вероятности столкновения небесного тела с Землей во время сближения в 2029 году.
Обновлено в 00:51
Общество

Роскачество научило россиян выбирать средства для мытья посуды

Эксперты Роскачества дали россиянам рекомендации по выбору моющего средства для посуды и советы по правильному использованию бытовой химии.
Обновлено в 00:00
Авто

Mercedes-Benz остановил сборку микроавтобусов на ГАЗе

Выпуск приостановлен из-за отсутствия комплектующих.
Обновлено в 01:34
Авто

УАЗ Патриот получил новые опции

Обновлено в 00:10
Происшествия

После взрыва в столице Колумбии погибли 8 человек

Обновлено вчера в 11:35
Экономика

Суд отменил арест акций «Газпрома» в Nord Stream и Nord Stream 2

По словам компании, швейцарский суд полностью отменил свое постановление об аресте акций "Газпрома" в Nord Stream и Nord Stream 2.
Обновлено вчера в 13:09
Авто

Компания Geely показала кросс-купе на базе Volvo XC40

Новинка под рабочим названием Geely FY11 помимо «тележки» от Volvo получит также основные узлы и агрегаты шведского автомобиля.
Обновлено вчера в 14:00
Транспорт

Строители уложили почти треть рельсов на железнодорожной части Крымского моста

На готовые участки моста уложено около трети от общего числа рельсов, сообщил в пятницу инфоцентр "Крымский мост".
Обновлено в 01:17
Происшествия

Супруг королевы Елизаветы II попал в ДТП

97-летний супруг королевы Великобритании Елизаветы II герцог Эдинбургский принц Филипп попал в ДТП в графстве Норфолк, передает Reuters со ссылкой на заявление Букингемского дворца.
Обновлено вчера в 14:26
Космос

«Роскосмос» допустил прекращение работы аппарата «Спектр-Р»

Специалисты «Роскосмоса» намерены продолжить попытки восстановить связь с космическим аппаратом «Спектр-Р».
Обновлено вчера в 22:25
Авто

Toyota показала спецверсию внедорожника Land Cruiser Prado в России

Внедорожник получил стильные накладки на передний и задний бамперы, а также прозрачный корпус на задних фонарях.
Обновлено вчера в 10:06
Происшествия

Убийцу приемной внучки Моргана Фримана приговорили к 20 годам тюрьмы

Обновлено в 00:25
Общество

В Москве зафиксирована самая теплая ночь этой зимы

Обновлено вчера в 23:44
Происшествия

Для задержания Насти Рыбки потребовалась инвалидная коляска

Обновлено в 00:39
Авто

Компания Hyundai обновила гибридный Ioniq

Под капотом Hyundai Ioniq устанавливают 1,6-литровый бензиновый 103-сильный мотор и электрический двигатель мощностью 43 л.с. В Ioniq PHEV ДВС такой же, а вот электрический двигатель мощнее и его мощность составляет 60 л.с. Трансмиссия для хэтчбеков только роботизированная семиступенчатая с двумя сцеплениями.
Обновлено вчера в 13:59
Интернет

В Сеть выложили 21 млн взломанных паролей пользователей

Неизвестные хакеры опубликовали в Интернете 773 млн адресов электронной почты и более 21 млн паролей Первым о масштабной утечке данных рассказал эксперт по компьютерной безопасности Трой Хант — владелец сайта, на котором можно проверить, является ли ваш электронный адрес «скомпрометированным», то есть взломанным.
Обновлено вчера в 10:38
Происшествия

Карлоса Гона обвинили в незаконном получении 8 миллионов евро

Бывший глава автомобильного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлос Гон подозревается в незаконным получении около 7,82 млн евро через зарубежное совместное предприятие Mitsubishi.
Обновлено в 01:59
Общество

Стали известны отрасли с самыми высокими зарплатами за 2018 год

В этом году самая высокая средняя зарплата была зафиксирована в категории «строительство».
Обновлено в 01:38
Космос

Центр Хруничева: оборудование на МКС находится в критическом состоянии

Оборудование на функционально-грузовом блоке "Заря" МКС, запущенном в ноябре 1998 года, работает за пределами гарантийных сроков, в наиболее критичном состоянии находится система телеметрического контроля.
Обновлено вчера в 21:37
Экономика

Российские нефтяные компании пожаловались на Росгвардию

Главы крупнейших нефтяных компаний России пожаловались в Совет безопасности на Росгвардию.
Обновлено вчера в 23:31
Культура

В Нидерландах обнаружена неизвестная картина Ван Гога

Канал RTV Drenthe сообщил, что 92-летняя жительница Нидерландов передала дому-музею Ван Гога в Дренте ранее неизвестное полотно художника.
Обновлено в 01:39
Общество

«Росконтроль» проверил копченую скумбрию

Обновлено в 00:00
Технологии

Rambler перевыпустит «Живой журнал» с помощью ИИ

В категориях появятся разделы "Свежее", которые будут формироваться силами ИИ.
Обновлено в 00:47
Наука

Ученые воссоздали походку ящера, жившего 290 миллионов лет назад

Ученые, которые работают в Берлинском университете им. Гумбольдта, с помощью новейших технологий воссоздали походку ящера, жившего на Земле 290 миллионов лет назад.
Обновлено вчера в 07:43
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