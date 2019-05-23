Экономика

Центробанк готовит иски о возмещении убытков к собственникам ряда НПФРИА Новости вчера в 18:28

Банк России ведет юридическую работу для подачи исков к собственникам и менеджменту ряда негосударственных пенсионных фондов (НПФ) с требованием о возмещении убытков, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
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Центробанк потребует возмещения убытков от разорившихся пенсионных фондов

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Центробанк готовит иски против разорившихся негосударственных пенсионных фондов

Парламентская газетавчера в 15:11

Набиуллина надеется, что законопроект о санации НПФ внесут в ГД осенью

РИА Новостивчера в 18:45
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 02:10, Ашберн
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МИД Турции опроверг сообщения об ультиматуме США по С-400

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Лаунчер GOG объединит в себе библиотеки из других магазинов

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Авто

Представлены 9 необычных модификаций УАЗа

Издание «За рулём» представило девять самых интересных модификации на базе «Патриота» и «Пикапа».
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Прокуратура разрешила машинам ездить по Шарташскому лесопарку

Свердловская прокуратура запретила запрещать ездить по территории Шарташского лесопарка на автомобиле.
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Кино

Новый фильм Тарантино встретили в Каннах 6-минутной овацией

Режиссер Квентин Тарантино представил на Каннском кинофестивале новый фильм "Однажды в Голливуде", который был восторженно принят зрителями, сообщает Variety.
Обновлено 21 мая в 20:51
Авто

В АвтоВАЗе рассказали о новой Lada Granta Cross

Новый кросс-универсал LADA Granta Cross, продажи которого начнутся в России уже в июне, предложат в трех комплектациях.
Обновлено вчера в 02:17
Общество

В Пензе Последний звонок прозвенит для 2000 выпускников школ

В пензенских школах 23 мая для выпускников учебных учреждений пройдет Последний звонок (0+).
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Политика

Указ Зеленского о роспуске Рады вступил в силу

Указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады восьмого созыва опубликован в правительственной газете "Урядовый курьер" и вступил в силу.
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Дело осужденной в США россиянки Марии Бутиной стало провалом американских СМИ, правоохранительных органов и политики.
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Экономика

Гендиректор «Яндекс.Такси» занял второй по значимости пост в «Яндексе»

На вновь созданную должность управляющего директора группы компаний «Яндекс» назначили руководившего «Яндекс.Такси» Тиграна Худавердяна.
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Долг семьи Жанны Фриске Русфонду заплатил ее маленький сын

Решение суда семья Фриске не выполняла, и приставы в прошлом году арестовали банковские счета должников.
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В работе YouTube произошел сбой

Пользователи по всему миру пожаловались на сбой в работе видеохостинга YouTube. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.
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Экономика

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Финансово-экономический журнал Forbes составил рейтинг самых богатых детей российских миллиардеров.
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НАТО потребовало от России покинуть Крым

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Тиллерсон рассказал, что Путин лучше подготовился к встрече с Трампом

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Как «Локомотив» обыграл «Урал» и в восьмой раз выиграл Кубок России

Московский "Локомотив" одержал минимальную победу над екатеринбургским "Уралом" в финале Олимп Кубка России и завоевал свой третий трофей за три года.
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Проведя специальный онлайн-опрос, эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» составили рейтинг лучших летних шин на рынке.
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Оппозиционный политик, глава штаба ФБК Леонид Волков получил 20 суток административного ареста.
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Алсу прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»

С чего все началось В конце апреля дочь Алсу, десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы, победила в финале проекта, набрав 56,5 процента голосов.
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Чемпионат России по фигурному катанию проведут в Красноярске

Как рассказали в краевом министерстве спорта, правительством Красноярского края было подано предложение о проведении чемпионата России в новом современном объекте Зимней универсиады-2019 – ледовом дворце «Платинум Арена Красноярск» было подано в апреле.
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Краснодарский журналист Кирилл Гурьев вызвал на дуэль телеведущего Владимира Соловьева.
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США дважды за сутки засекали российские военные самолеты у Аляски

Американские F-22 сопроводили Ту-95 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ в небе у штата Аляска. Об этом информирует командование США NORAD.
Обновлено вчера в 12:15
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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