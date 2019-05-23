Центробанк готовит иски о возмещении убытков к собственникам ряда НПФРИА Новости вчера в 18:28

Банк России ведет юридическую работу для подачи исков к собственникам и менеджменту ряда негосударственных пенсионных фондов (НПФ) с требованием о возмещении убытков, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

Центробанк готовит иски о возмещении убытков к собственникам ряда НПФ

Политика МИД Турции опроверг сообщения об ультиматуме США по С-400 Ранее телеканал CNBC сообщил, что Вашингтон дал Анкаре две недели на то, чтобы отказаться от С-400.

Финансы Россияне оказались владельцами большей части госдолга России в евро Министерство финансов России в конце прошлого года выпустило редкие еврооблигации на 1 млрд евро.

Хоккей Россия сыграет с США в четвертьфинале ЧМ по хоккею Все четвертьфинальные матчи пройдут завтра, 23 мая. Начало нашей встречи — в 17:15.

Игры Лаунчер GOG объединит в себе библиотеки из других магазинов Магазин GOG Galaxy получит крупное обновление и сможет объединить библиотеки разных площадок – Steam, Epic Games Store, Origin и других.

Авто Представлены 9 необычных модификаций УАЗа Издание «За рулём» представило девять самых интересных модификации на базе «Патриота» и «Пикапа».

Общество Прокуратура разрешила машинам ездить по Шарташскому лесопарку Свердловская прокуратура запретила запрещать ездить по территории Шарташского лесопарка на автомобиле.

Кино Новый фильм Тарантино встретили в Каннах 6-минутной овацией Режиссер Квентин Тарантино представил на Каннском кинофестивале новый фильм "Однажды в Голливуде", который был восторженно принят зрителями, сообщает Variety.

Авто В АвтоВАЗе рассказали о новой Lada Granta Cross Новый кросс-универсал LADA Granta Cross, продажи которого начнутся в России уже в июне, предложат в трех комплектациях.

Общество В Пензе Последний звонок прозвенит для 2000 выпускников школ В пензенских школах 23 мая для выпускников учебных учреждений пройдет Последний звонок (0+).

Политика Указ Зеленского о роспуске Рады вступил в силу Указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады восьмого созыва опубликован в правительственной газете "Урядовый курьер" и вступил в силу.

Политика Британские СМИ назвали дело Бутиной провалом политики США Дело осужденной в США россиянки Марии Бутиной стало провалом американских СМИ, правоохранительных органов и политики.

Экономика Гендиректор «Яндекс.Такси» занял второй по значимости пост в «Яндексе» На вновь созданную должность управляющего директора группы компаний «Яндекс» назначили руководившего «Яндекс.Такси» Тиграна Худавердяна.

Шоу-бизнес Долг семьи Жанны Фриске Русфонду заплатил ее маленький сын Решение суда семья Фриске не выполняла, и приставы в прошлом году арестовали банковские счета должников.

Технологии В работе YouTube произошел сбой Пользователи по всему миру пожаловались на сбой в работе видеохостинга YouTube. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

Экономика Forbes назвал самых богатых наследников российских миллиардеров Финансово-экономический журнал Forbes составил рейтинг самых богатых детей российских миллиардеров.

Наука Ранний зауропод ходил на двух ногах Большинство зауроподов с длинной шеей всю жизнь ходили на четырех ногах – только такой способ позволял этим огромным существам передвигаться.

Политика НАТО потребовало от России покинуть Крым Глава военного комитета Североатлантического альянса (НАТО) сэр Стюарт Пич заявил, что организация никогда не согласится с присоединением Крыма к России.

Футбол Как «Локомотив» обыграл «Урал» и в восьмой раз выиграл Кубок России Московский "Локомотив" одержал минимальную победу над екатеринбургским "Уралом" в финале Олимп Кубка России и завоевал свой третий трофей за три года.

Авто Составлен рейтинг лучших летних шин Проведя специальный онлайн-опрос, эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» составили рейтинг лучших летних шин на рынке.

Происшествия Оппозиционера Леонида Волкова арестовали на 20 суток Оппозиционный политик, глава штаба ФБК Леонид Волков получил 20 суток административного ареста.

Культура Алсу прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети» С чего все началось В конце апреля дочь Алсу, десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы, победила в финале проекта, набрав 56,5 процента голосов.

Спорт Чемпионат России по фигурному катанию проведут в Красноярске Как рассказали в краевом министерстве спорта, правительством Красноярского края было подано предложение о проведении чемпионата России в новом современном объекте Зимней универсиады-2019 – ледовом дворце «Платинум Арена Красноярск» было подано в апреле.