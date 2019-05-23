Экономика
Центробанк готовит иски о возмещении убытков к собственникам ряда НПФРИА Новости вчера в 18:28
Банк России ведет юридическую работу для подачи исков к собственникам и менеджменту ряда негосударственных пенсионных фондов (НПФ) с требованием о возмещении убытков, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
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Центробанк готовит иски против разорившихся негосударственных пенсионных фондов
Парламентская газетавчера в 15:11
Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 02:10, Ашберн
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