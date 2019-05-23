Экономика

Центробанк готовит иски о возмещении убытков к собственникам ряда НПФРИА Новости вчера в 18:28

Банк России ведет юридическую работу для подачи исков к собственникам и менеджменту ряда негосударственных пенсионных фондов (НПФ) с требованием о возмещении убытков, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
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«Нет оснований обвинять нас в манипулировании валютным курсом»

Известиявчера в 17:01

ЦБ готовится к судам с менеджерами некоторых НПФ

Коммерсантъ02:34

Набиуллина надеется на внесение закона о санации НПФ в Госдуму

News.ruвчера в 20:05

Набиуллина надеется, что законопроект о санации НПФ внесут в ГД осенью

РИА Новостивчера в 18:45

Набиуллина заявила о подготовке исков к владельцам убыточных НПФ

РБК03:44

Владельцам разорившихся негосударственных пенсионных фондов грозит суд

Ридусвчера в 15:25

Центробанк готовит иски против разорившихся негосударственных пенсионных фондов

Парламентская газетавчера в 15:11
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Политика

Парубий заявил, что чувствует «запах горящих шин»

Спикер Верховной рады Андрей Парубий призвал украинцев «принюхаться».
Обновлено вчера в 08:31
Религия

Екатеринбургская епархия оценила опрос ВЦИОМ о храме

Екатеринбургская епархия прокомментировала результаты опроса ВЦИОМ о строительстве храма Святой Екатерины.
Обновлено в 02:40
Политика

В НАТО призвали Россию покинуть Крым

НАТО по-прежнему не признает принадлежность Крыма к России и требует вывести российские войска с полуострова, заявил глава военного комитета альянса Стюарт Пич.
Обновлено в 02:26
Авто

Кросс-купе Renault Arkana: премьера уже сегодня

Сегодня, в 15 часов по московскому времени, компания Renault официально представит новый купе-кроссовер Arkana для России.
Обновлено в 02:06
Футбол

«Арсенал» впервые в истории выступит в Лиге Европы

Тульский "Арсенал" впервые в истории примет участие в матчах Лиги Европы.
Обновлено вчера в 14:49
Общество

В Перми проверяют гимназию, где завысили проходной балл для девочек

В Перми сотрудники прокуратуры проверяют информацию о том, что приемная комиссия гимназии № 4 утвердила разный проходной балл для мальчиков и девочек при поступлении в первый класс.
Обновлено в 02:10
Общество

Большинство россиян оказались не против «зарплатного рабства»

Абсолютное большинство россиян (84%), получающих жалованье на зарплатные карты, не интересуется условиями, которые предлагают другие банки, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Левада-центром.
Обновлено вчера в 22:45
Общество

В московском районе Раменки появилась клумба с надписью «Собянин, уйди»

Обновлено в 04:02
Происшествия

СК задержал подозреваемых в создании экстремистской группы в Астрахани

По версии следствия, двое жителей Астраханской области и житель Краснодарского края, «разделяя экстремистские идеи», создали в Астрахани преступную группу, а также вовлекли в нее других участников.
Обновлено в 03:50
Музыка

Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса

Обновлено вчера в 14:14
Армия и оружие

Украинские силовики потерялись и попали в плен в ДНР

По данным военных, инцидент произошел 22 мая, украинские силовики отклонились от маршрута во время движения на грузовом автомобиле.
Обновлено вчера в 22:44
Шоу-бизнес

Потап и Настя подтвердили свадьбу

Украинские поп-исполнители Потап и Настя подтвердили, что поженятся 23 мая.
Обновлено в 03:46
Энергетика

Козак ответил на заявления независимых АЗС о росте цен на бензин

Биржевые цены на топливо в России выросли вслед за мировыми, заявил вице-премьер Дмитрий Козак.
Обновлено 21 мая в 14:38
Общество

В WWF сообщили об угрозе исчезновения шести видов животных в России

Обновлено в 01:49
Происшествия

В Удмуртии при пожаре погибли пять человек

В Удмуртии при пожаре в одном из домов села Пудем Ярского района погибли пять человек.
Обновлено в 03:18
Политика

Поставщика спецсвязи для Кремля объявили в международный розыск

Совладельца предприятия «Каскад», гражданина Израиля Чингиза Агаронова объявили в международный розыск по обвинению во взятках в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ).
Обновлено в 02:58
Политика

Вице-премьер Белоруссии 23 мая встретится в Москве с Козаком

Заместитель белорусского премьера Игорь Ляшенко в четверг, 23 мая, проведёт переговоры с вице-премьером России Дмитрием Козаком по нефтяным вопросам.
Обновлено в 02:54
Технологии

Раскрыты особенности работы модераторов на порносайтах

Обновлено в 03:35
Политика

На Украине опубликовали петицию об отставке Зеленского

На сайте украинского лидера появилась петиция «за отставку президента Украины Владимира Зеленского».
Обновлено в 03:50
Происшествия

Заклинивший аппарат лучевой терапии убил пациентку в Воронеже

Обновлено в 02:47
Авто

Автомобили Ravon начнут собирать в России

Обновлено вчера в 22:57
Политика

Против Порошенко будет подано заявление об отмывании $300 млн

Ранее Государственное бюро расследований начало следствие по заявлению Андрея Портнова, в котором Порошенко обвиняется в государственной измене в связи с инцидентом в Керченском проливе.
Обновлено в 02:32
Происшествия

Появилось видео с места смертельного пожара в Кузбассе

Обновлено в 03:34
Происшествия

Священник Троице-Сергиевой лавры напал с ножом на монаха

Пострадавший, доставленный в больницу, — монах из Троице-Сергиевой лавры, сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 03:41
Политика

Первый приговор причастному к убийству Гиви вынесли в ДНР

Обновлено вчера в 22:35
Шоу-бизнес

Виктория Лопырева уехала в Канны, несмотря на советы фанатов

Обновлено в 03:55
Наука

Самый древний в мире гриб нашли в Канаде

Ранее самыми древними окаменелыми грибами считались находки из Шотландии, которые относились к девонскому периоду (410 млн лет назад), и Висконсина (ордовикский период, 450 млн лет назад).
Обновлено в 01:02
Происшествия

На проспекте Ударников ночью сгорели четыре иномарки

Обновлено в 00:28
Общество

Краснодарский журналист вызвал Соловьева на дуэль и обозвал его бесом

Краснодарский журналист Кирилл Гурьев вызвал телеведущего Владимира Соловьева на дуэль за оскорбление народа.
Обновлено в 03:26
Недвижимость

Количество ипотечных кредитов в РФ в апреле снизилось на 21%

Количество новых ипотечных кредитов, средства по которым были фактически перечислены на счета заемщиков в апреле, снизилось в годовом выражении на 21%, денежные объемы кредитования снизились на 12%.
Обновлено в 02:37
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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