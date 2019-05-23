Центробанк готовит иски о возмещении убытков к собственникам ряда НПФРИА Новости вчера в 18:28

Банк России ведет юридическую работу для подачи исков к собственникам и менеджменту ряда негосударственных пенсионных фондов (НПФ) с требованием о возмещении убытков, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

Центробанк готовит иски о возмещении убытков к собственникам ряда НПФ

Религия Екатеринбургская епархия оценила опрос ВЦИОМ о храме Екатеринбургская епархия прокомментировала результаты опроса ВЦИОМ о строительстве храма Святой Екатерины.

Политика В НАТО призвали Россию покинуть Крым НАТО по-прежнему не признает принадлежность Крыма к России и требует вывести российские войска с полуострова, заявил глава военного комитета альянса Стюарт Пич.

Авто Кросс-купе Renault Arkana: премьера уже сегодня Сегодня, в 15 часов по московскому времени, компания Renault официально представит новый купе-кроссовер Arkana для России.

Футбол «Арсенал» впервые в истории выступит в Лиге Европы Тульский "Арсенал" впервые в истории примет участие в матчах Лиги Европы.

Общество В Перми проверяют гимназию, где завысили проходной балл для девочек В Перми сотрудники прокуратуры проверяют информацию о том, что приемная комиссия гимназии № 4 утвердила разный проходной балл для мальчиков и девочек при поступлении в первый класс.

Общество Большинство россиян оказались не против «зарплатного рабства» Абсолютное большинство россиян (84%), получающих жалованье на зарплатные карты, не интересуется условиями, которые предлагают другие банки, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Левада-центром.

Происшествия СК задержал подозреваемых в создании экстремистской группы в Астрахани По версии следствия, двое жителей Астраханской области и житель Краснодарского края, «разделяя экстремистские идеи», создали в Астрахани преступную группу, а также вовлекли в нее других участников.

Армия и оружие Украинские силовики потерялись и попали в плен в ДНР По данным военных, инцидент произошел 22 мая, украинские силовики отклонились от маршрута во время движения на грузовом автомобиле.

Шоу-бизнес Потап и Настя подтвердили свадьбу Украинские поп-исполнители Потап и Настя подтвердили, что поженятся 23 мая.

Энергетика Козак ответил на заявления независимых АЗС о росте цен на бензин Биржевые цены на топливо в России выросли вслед за мировыми, заявил вице-премьер Дмитрий Козак.

Происшествия В Удмуртии при пожаре погибли пять человек В Удмуртии при пожаре в одном из домов села Пудем Ярского района погибли пять человек.

Политика Поставщика спецсвязи для Кремля объявили в международный розыск Совладельца предприятия «Каскад», гражданина Израиля Чингиза Агаронова объявили в международный розыск по обвинению во взятках в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ).

Политика Вице-премьер Белоруссии 23 мая встретится в Москве с Козаком Заместитель белорусского премьера Игорь Ляшенко в четверг, 23 мая, проведёт переговоры с вице-премьером России Дмитрием Козаком по нефтяным вопросам.

Политика На Украине опубликовали петицию об отставке Зеленского На сайте украинского лидера появилась петиция «за отставку президента Украины Владимира Зеленского».

Политика Против Порошенко будет подано заявление об отмывании $300 млн Ранее Государственное бюро расследований начало следствие по заявлению Андрея Портнова, в котором Порошенко обвиняется в государственной измене в связи с инцидентом в Керченском проливе.

Наука Самый древний в мире гриб нашли в Канаде Ранее самыми древними окаменелыми грибами считались находки из Шотландии, которые относились к девонскому периоду (410 млн лет назад), и Висконсина (ордовикский период, 450 млн лет назад).

Общество Краснодарский журналист вызвал Соловьева на дуэль и обозвал его бесом Краснодарский журналист Кирилл Гурьев вызвал телеведущего Владимира Соловьева на дуэль за оскорбление народа.