Финансы

Центробанк допускает изменение процедуры продажи санированных банковРИА Новости вчера в 18:30

Банк России допускает донастройку механизма продажи санированных банков, нужны процедурные изменения, в том числе по расширению способов продажи кредитных организаций, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
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Центробанк допускает изменение процедуры продажи санированных банков

РИА Новостивчера в 18:30

Набиуллина рассказала о готовящихся изменениях в процедуре санации банков

Реальное время00:39

ЦБ РФ допускает изменение процедуры продажи санированных банков

Вести.Финанс03:05

Банк России готовит изменения, позволяющие продавать санируемые банки напрямую стратегу

Финмаркет02:56
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Отмечается, что ранее идея преобразования ПФР в публично-правовую компанию уже обсуждалась в российском правительстве — ещё в декабре 2017 года.
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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