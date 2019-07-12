Экономика
Центробанк докапитализирует Московский индустриальный банкМетагазета 06:51
Банк России докапитализирует Московский индустриальный банк на 128,7 млрд рублей. То есть, Центробанк приобретет более 99,9% акций финансово-кредитной организации. ЦБ внес соответствующие изменения в план мероприятий по предупреждению банкротства банка.
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Автоматически обработан 7321 источник, обновлено в 08:18, Вашингтон
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