Без лицензии остался московский «Златкомбанк», капитал которого по состоянию на 1 декабря оказался 405-м среди банков России. Причиной аннуляции разрешения на финансовую деятельность стало регулярное указание администрацией банка намеренно заниженных параметров кредитного риска.

Энергетика Энергетика Страны ОПЕК договорились о сокращении добычи нефти Страны ОПЕК одобрили предварительную сделку по сокращению добычи нефти, передает Reuters.

Экономика Экономика ЦБ обвинил сотрудника Сбербанка в манипулировании рынком ценных бумаг Сотрудник управляющей компании Сбербанка на протяжении почти трех лет манипулировал рынками 50 ценных бумаг, говорится в сообщении Банка России.

Экономика Экономика Путин поручил дать право на возврат НДС при экспорте работ и услуг Президент России Владимир Путин поручил правительству сделать возможным возврат налога на добавленную стоимость (НДС) за экспорт работ и услуг, сообщается на сайте Кремля.

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Финансы Финансы Международные резервы России выросли до $462,1 млрд За неделю международные резервы России выросли незначительно и на 30 ноября составили $462,1 млрд против $461,8 млрд на 23 ноября.

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Экономика Экономика Почта Банк предупредил о предлагающих социальную помощь мошенниках В социальных сетях и мессенджерах прошла новая серия попыток мошеннической деятельности: под видом Пенсионного фонда и Почта Банка злоумышленники заманивают достигших 40 лет граждан выплатами компенсаций в размере 5 тыс. руб. якобы по программе социальной поддержки населения.

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