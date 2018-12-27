Экономика
Центробанк аннулировал лицензии пяти крупных форекс-дилеров
Центробанк аннулировал лицензии пяти крупных форекс-дилеровRT на русском09:58
27 декабря Центробанк аннулировал лицензии пяти крупнейших российских форекс-дилеров за предоставление недостоверной отчётности и неисполнение предписаний регулятора. Теперь компании обязаны прекратить работу на рынке ценных бумаг и выполнить все обязательства перед клиентами до 27 января 2019 года.
RT на русском09:58
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с чего всё началось
Поводом для аннуляции документов стали «неоднократные в течение одного года нарушения требований законодательства о ценных бумагах», говорится в пояснительной записке регулятора.Телеканал 360°12:03
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Происшествия
Россиянка задержана в Финляндии по запросу США
Гражданка России Тэрада Мира задержана в аэропорту Хельсинки по запросу властей США, сообщили 27 декабря в консульском отделе при посольстве России в Финляндии.
Обновлено в 16:00
Общество
Компания Пригожина лишилась контракта на новогодний прием в Кремле
Восьмимесячная компания Контракт на обслуживание новогоднего приема в Кремле в 2018 году достался компании ООО "МСК", следует из размещенного на сайте госзакупок договора.
Обновлено в 09:53
Политика
Путин подписал закон о частичном смягчении статьи об экстремизме
Владимир Путин подписал закон о частичном смягчении 282 статьи Уголовного кодекса, по которой возбуждают дела за экстремистские действия.
Обновлено в 15:52
Транспорт
Минтранс поддержал ужесточение скоростного режима
Минтранс поддержит введение штрафов за превышение скорости на десять километров в час и более, сообщил глава ведомства Евгений Дитрих.
Обновлено в 10:06
Экономика
Центробанк аннулировал лицензии пяти крупных форекс-дилеров
В четверг, 27 декабря, Банк России аннулировал лицензии пяти крупнейших российских форекс-дилеров — ООО «Форекс Клуб», ООО «Фикс Трейд», ООО «Трастфорекс», ООО «Телетрейд Групп» и ООО «Альпари Форекс».
Обновлено в 09:58
Энергетика
Стоимость нефти марки Brent снизилась на 3%
В ходе торгов на Интерконтинентальной бирже стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent по состоянию на 1:07 мск снизилась на 3,007% — до $52,88 за баррель.
Обновлено в 17:07
Армия и оружие
В США оценили испытания российского «Авангарда»
Американские СМИ отреагировали на успешные испытания российской ракеты комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком.
Обновлено в 16:27
Шоу-бизнес
Марат Башаров снова избил свою жену
Известный актер Марат Башаров жестоко избил свою новую жену Елизавету Шевыркову, сломав ей нос, сообщают СМИ.
Обновлено в 04:53
Общество
Путин подписал закон об ответственном обращении с животными
Президент России Владимир Путин подписал закон об ответственном обращении с животными, который призван решать задачи защиты животных, а также способствовать соблюдению принципов гуманности в их отношении.
Обновлено в 16:06
Космос
Ракета «Союз» стартовала с космодрома Восточный
Обновлено вчера в 21:07
Армия и оружие
В Госдуме прокомментировали испытания комплекса «Авангард»
Ранее вице-премьер России Юрий Борисов сказал, что испытания комплекса «Авангард» подтвердили его способность развивать скорость в 27 Махов.
Обновлено в 11:32
Политика
Украинский политолог Ковтун объяснил попадание в базу «Миротворца»
Украинский политолог Вячеслав Ковтун, который часто участвует в российских ток-шоу, в прямом эфире программы "Время покажет" на Первом канале отреагировал на попадание в базу данных сайта "Миротворец".
Обновлено в 09:04
Происшествия
В компании «Красное и Белое» проходят обыски
Обновлено вчера в 11:22
Путешествия
Турция вводит для туристов налог на безопасность
Налог будет взиматься по прилету в аэропортах с 1 января 2019 года и составит 1,5 евро, передает портал tornosnews.
Обновлено в 12:55
Происшествия
Неизвестные напали на церковь в Вене
Неизвестные напали в четверг вечером на прихожан церкви в 21-м районе Вены, в результате нападения есть пострадавшие.
Обновлено в 11:54
Происшествия
В Страсбурге закрыли железнодорожный вокзал из-за сообщений о бомбе
Железнодорожный вокзал Страсбурга эвакуирован из-за СМС-сообщения с угрозой взорвать спрятанную бомбу, сообщает 27 декабря интернет-портал Alsace.
Обновлено в 15:18
Баскетбол
«Химки» проиграли «Басконии» в Евролиге
«Химки» потерпели поражение от «Басконии» в матче баскетбольной Евролиги.
Обновлено в 16:26
Происшествия
Экс-резидента Comedy Club обокрали в Москве
Экс-резидент популярного телешоу Comedy Club, участник дуэта «Сёстры Зайцевы» Роман Юнусов не досчитался 92 тысяч рублей на своей банковской карте.
Обновлено в 16:27
Политика
Путин посмотрит балет «Щелкунчик» в Большом театре
В новогодний праздничный вечер на сцене Большого театра будет представлен балет «Щелкунчик» в постановке Юрия Григоровича.
Обновлено в 00:06
Армия и оружие
Американский самолет-разведчик приблизился к границам Крыма
Самолет радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135W совершил полет вдоль побережья Крыма.
Обновлено в 12:44
Общество
МВД хочет внести изменения в паспорта россиян
МВД намерено внести изменения в паспорта российских граждан.
Обновлено вчера в 13:11
Политика
Путин подписал закон о взаимном признании образования с Абхазией
Российский лидер Владимир Путин подписал закон о взаимном признании образования и квалификации России с Абхазией.
Обновлено в 15:47
Общество
Второй блок Симферопольской ТЭС выведен на номинальную мощность
Второй блок Симферопольской (Таврической) теплоэлектростанции выведен на номинальную мощность, оба блока подают энергию в сеть, сообщили ТАСС в пресс-службе Ростеха.
Обновлено в 13:50
Происшествия
На Украине семья лишилась квартиры из-за кредита на мобильный телефон
Жительница Киевской области лишилась квартиры из-за кредита на покупку мобильного телефона, полученного в 2006 году, пишет издание Politeka.
Обновлено в 15:37
Политика
В Раде заявили о приближении Украины к лидерству в рейтинге должников
Украина вплотную приблизилась к лидерству в антирейтинге крупнейших должников в мире, заявил депутат Верховной рады Валентин Наливайченко.
Обновлено в 15:14
Политика
Путин подписал закон об отмене платы за национальный роуминг
Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене платы за национальный роуминг.
Обновлено в 17:01
Спорт
Глава РУСАДА предупредил Путина об угрозе самоизоляции
Глава РУСАДА Юрий Ганус отправил письмо Владимиру Путину, в котором предупредил президента о надвигающейся угрозе изоляции российского спорта.
Обновлено в 12:20
Происшествия
Директор российского Burger King подвезла попутчика и пропала
«В розыск объявлен 39-летний мужчина, ранее судимый за сексуальные преступления и мошенничество, — рассказала Иванова, — Установлено, что именно он сел в машину пропавшей без вести, после чего они вместе выехали из Москвы в Тулу».
Обновлено в 13:15
Общество
Фарватерные опоры Крымского моста обезопасили от столкновения с судами
Фарватерные опоры Крымского моста оборудовали специальной защитой от возможного столкновения с проходящими судами, сообщили в инфоцентре «Крымский мост».
Обновлено в 05:17
Кино
Скончался актер и мастер дубляжа Дмитрий Матвеев
Российский актер Дмитрий Матвеев скончался в возрасте 65 лет. Об этом в Facebook сообщил его друг Олег Хартулари.
Обновлено в 00:15