с чего всё началось

27 декабря Центробанк аннулировал лицензии пяти крупнейших российских форекс-дилеров за предоставление недостоверной отчётности и неисполнение предписаний регулятора. Теперь компании обязаны прекратить работу на рынке ценных бумаг и выполнить все обязательства перед клиентами до 27 января 2019 года.

Происшествия Происшествия Неизвестные напали на церковь в Вене Неизвестные напали в четверг вечером на прихожан церкви в 21-м районе Вены, в результате нападения есть пострадавшие.

Армия и оружие Армия и оружие Названы предельные показатели скорости ракетного комплекса «Авангард» Гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард» в ходе контрольных испытаний существенно превысил ранее обнародованные показатели скорости, достигнув отметки 27 Махов.

Экономика Экономика Центробанк аннулировал лицензии пяти крупных форекс-дилеров В четверг, 27 декабря, Банк России аннулировал лицензии пяти крупнейших российских форекс-дилеров — ООО «Форекс Клуб», ООО «Фикс Трейд», ООО «Трастфорекс», ООО «Телетрейд Групп» и ООО «Альпари Форекс».

Происшествия Происшествия В офисе магазинов «Красное и Белое» проходят обыски Сеть магазинов "Красное&Белое" подтвердила факт обысков на складах компании и в офисе, сообщает РИА "Новости".

Происшествия Происшествия В Финляндии по запросу США задержали россиянку Гражданку РФ задержали в Финляндии по обращению американских властей. Об этом сообщил в четверг консульский отдел посольства РФ в Финляндии.

Политика Политика Путин встретился с артистами и руководителями Большого театра Российский президент Владимир Путин в четверг, 27 декабря, встретился с солистами и руководителями Большого театра по окончании балета «Щелкунчик».

Происшествия Происшествия Вокзал в Страсбурге эвакуировали из-за угрозы взрыва Как отмечается, сотрудники полиции проверяют здание вокзала. Ранее сообщалось, что в США из-за угрозы взрыва эвакуировали здание Facebook.

Политика Политика Украинский политолог Ковтун объяснил попадание в базу «Миротворца» Украинский политолог Вячеслав Ковтун, который часто участвует в российских ток-шоу, в прямом эфире программы "Время покажет" на Первом канале отреагировал на попадание в базу данных сайта "Миротворец".

Армия и оружие Армия и оружие NI оценил испытания «Авангарда» Журнал The National Interest прокомментировал испытания российской ракеты с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком комплекса "Авангард".

Общество Общество Компания Пригожина лишилась контракта на новогодний прием в Кремле Восьмимесячная компания Контракт на обслуживание новогоднего приема в Кремле в 2018 году достался компании ООО "МСК", следует из размещенного на сайте госзакупок договора.

Энергетика Энергетика Стоимость нефти Brent выросла на 4% В понедельник, 24 декабря, стоимость нефти марки Brent упала более чем на 6% и впервые с августа 2017 г. опустилась ниже $51 за баррель.

Шоу-бизнес Шоу-бизнес Марат Башаров снова избил свою жену Известный актер Марат Башаров жестоко избил свою новую жену Елизавету Шевыркову, сломав ей нос, сообщают СМИ.

Транспорт Транспорт Минтранс поддержит ужесточение скоростного режима Минтранс РФ поддержит снижение нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч.

Хоккей Хоккей Хоккеист Савелий Ольшанский сыграет на молодежном чемпионате мира В канадских Ванкувере и Виктории стартовал чемпионат мира по хоккею среди молодежных сборных.

Происшествия Происшествия В Ханты-Мансийске экстренно сел летевший в Москву самолет

Путешествия Путешествия Турция вводит для туристов налог на безопасность Налог будет взиматься по прилету в аэропортах с 1 января 2019 года и составит 1,5 евро, передает портал tornosnews.

Происшествия Происшествия Немецкие СМИ назвали виновных в ЧП с самолетом Меркель

Общество Общество Второй блок Симферопольской ТЭС выведен на номинальную мощность Второй блок Симферопольской (Таврической) теплоэлектростанции выведен на номинальную мощность, оба блока подают энергию в сеть, сообщили ТАСС в пресс-службе Ростеха.

Происшествия Происшествия В Петербурге произошло ДТП с участием маршрутки и локомотива В результате ДТП с участием маршрутки и локомотива на одном из железнодорожных переездов в Санкт-Петербурге пострадали четыре человека.

Культура Культура Песков пошутил, что пришлось сбежать с работы ради премьеры шоу Навки Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков приехал на премьерный показ шоу "Аленький цветочек" своей жены-фигуристки Татьяны Навки и пошутил, что ради этого пришлось сбежать с работы.

Общество Общество МВД хочет внести изменения в паспорта россиян МВД намерено внести изменения в паспорта российских граждан.

Происшествия Происшествия Источник сообщил об ограблении в Москве экс-резидента Comedy Club Бывшего резидента юмористического шоу Comedy Club, участника дуэта «Сёстры Зайцевы» Романа Юнусова обокрали в столице, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Происшествия Происшествия Суд назначил штраф за недонесение о подготовке теракта в Петербурге Калининский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к штрафу в 70 тысяч рублей Ягуба Вагиф Оглы Сулейманова, который знал о готовящемся теракте в Казанском соборе, но не сообщил в правоохранительные органы, сообщает в четверг объединенная пресс-служба судов Петербурга (ОПС).

Происшествия Происшествия Директор российского Burger King подвезла попутчика и пропала «В розыск объявлен 39-летний мужчина, ранее судимый за сексуальные преступления и мошенничество, — рассказала Иванова, — Установлено, что именно он сел в машину пропавшей без вести, после чего они вместе выехали из Москвы в Тулу».

Политика Политика Путин назвал Крымский мост и ЧМ по футболу событиями года Президент перечислил события года: открытие Крымского моста и чемпионат мира по футболу, который прошел блестяще.

Политика Политика Лолита объяснила своё высказывание о Крыме

Спорт Спорт Глава РУСАДА предупредил Путина об угрозе самоизоляции Глава РУСАДА Юрий Ганус отправил письмо Владимиру Путину, в котором предупредил президента о надвигающейся угрозе изоляции российского спорта.