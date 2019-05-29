Экономика
Экономика Венесуэлы за пять лет сократилась вдвоеТАСС 00:04
Динамика венесуэльской экономики с 2013 по 2018 год оказалась отрицательной - она сократилась на 47,7% за указанный период. Такие данные во вторник опубликовал Центральный банк Боливарианской Республики. Согласно данным доклада, показатель инфляции в 2018 году достиг 130060%.
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Армия и оружие
На Украине рассказали об отмене операции в Крыму в марте 2014 года
Бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана, которого подозревают в государственной измене, рассказал, что 1 марта 2014 года планировалась операция по "разблокированию" военных в Крыму, однако ее прекратили в тот же день.
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Няня первенца принца Гарри и Меган Маркл уволилась через две недели
Няня, нанятая королевской семьёй сразу после рождения первого ребёнка принца Гарри и Меган Маркл, рассказала, что не выдержала испытательного срока и приняла решение об увольнении через 2 недели после трудоустройства.
Обновлено вчера в 08:47
Футбол
Кононов остался на посту главного тренера «Спартака»
"Все остаются, все хорошо", - ответил Андрей Федун на вопрос, остаются ли на своих должностях Олег Кононов, Михаил Вартапетов (руководитель медицинского департамента клуба), Алексей Лунин (главный тренер молодежной команды "Спартака") и Виктор Булатов (главный тренер "Спартака-2").
Обновлено вчера в 09:05
Происшествия
В Забайкалье главу уранодобывающего предприятия задержали за взятку
В Забайкальском крае возбуждено уголовное дело в отношении гендиректора крупного уранодобывающего предприятия — Приаргунского производственного горно-химического объединения, который подозревается в получении взятки в восемь миллионов рублей, а также депутата Краснокаменского муниципального совета, сообщает СК.
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Музыка
Макаревич призвал не искать «политический подтекст» в его выступлениях
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Шоу-бизнес
Лобода в ультракоротких шортах устроила странные танцы — видео
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Обновлено вчера в 14:12
Общество
В России могут ввести «отцовский капитал»
Новый вид выплат — «отцовский капитал» — предложено выплачивать после рождения третьего ребенка, пишет 29 мая газета «Известия».
Обновлено вчера в 21:18
Общество
В приморской школе завершили проверку после скандального флешмоба
Управление образования администрации Владивостока завершило проверку в школе, где ученики сняли на видео скандальную вечеринку, с ними провели профилактические беседы, сообщил РИА Новости представитель мэрии.
Обновлено вчера в 21:27
Экономика
США потеряли лидерство в рейтинге конкурентоспособности стран
Соединённые Штаты утратили лидерство в рейтинге конкурентоспособности стран, опустившись с первой строчки на третью.
Обновлено вчера в 23:55
Хоккей
Хоккеисты сборной Финляндии сломали кубок за победу в чемпионате мира
Сборная Финляндии со счетом 3:1 обыграла команду Канады в финальном матче чемпионата мира по хоккею 2019 года, который прошел в Словакии.
Обновлено вчера в 17:36
Экономика
Экономисты предсказали падение реальных доходов россиян в 2019 году
В начале 2019 года реальные доходы резко ушли в минус — по итогам первого квартала показатель сократился на 2,3%, сообщил Росстат.
Обновлено вчера в 17:01
Общество
Роскачество рассказало, как выбрать мороженое
Обновлено вчера в 01:48
Общество
В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах
Как пояснили в департаменте образования города Заречного, в единственной школе, где выпускники могут сдать ЕГЭ, в разгар экзаменов решили заменить сломанные двери в туалетах.
Обновлено вчера в 09:33
Политика
В Киеве пропали серверы из ситуационной комнаты президента
Пропали также мониторы, ситуационная комната пуста, продемонстрировал пустое помещение новоназначенный секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Данилюк.
Обновлено вчера в 16:04
Кино
Звезда «Игры престолов» попал в клинику из-за алкоголизма и стресса
Актер Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу в сериале "Игра престолов", проходит лечение от алкоголизма и стресса в элитной клинике, сообщает Page Six со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 21:01
Политика
Зампреда главы Коми заподозрили в коррупции
По информации издания, Сергей Гапликов подписал об этом соответствующий распоряжение. Сам глава на запрос «РБК» пока не ответил.
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Кино
Как HBO рефлексирует над катастрофой в Чернобыле
Угроза ядерной войны Руководство HBO после ознакомления с проектом пришло к тем же выводам, что и Мазин: события на расположенной где-то в Восточной Европе (локация загадочна для многих американцев) Чернобыльской АЭС, да ещё произошедшие более 30 лет назад, всё же будут актуальны для западного зрителя.
Обновлено вчера в 14:11
Музыка
Российская девочка на украинском «Голос. Дети» помирила две страны
Анна Ковтун, хореограф девочки, поделилась с нами, как на самом деле обстоят дела на украинском шоу.
Обновлено вчера в 11:19
Общество
Названы самые востребованные в России профессии
Самой востребованной профессией среднего звена оказался продавец-кассир. Порядка 980 респондентов заявили о необходимости данных работников.
Обновлено вчера в 20:50
Футбол
Пирло считает, что Конте подходит «Интеру» больше Моуринью
Бывший полузащитник «Интера» Андреа Пирло предположил, кто больше подходит на пост главного тренера клуба — Антонио Конте или Жозе Моуринью.
Обновлено вчера в 23:42
Политика
Климкин заявил о «сломанной логике» России из-за решения трибунала ООН
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что решение Международного трибунала ООН по украинским морякам, задержанным в Керченском проливе, якобы нарушило планы Москвы и «сломало российскую логику».
Обновлено вчера в 19:08
Политика
Руководитель ВЦИОМа назвал причину падения рейтинга Путина
Что касается пенсионной реформы, сказал руководитель ВЦИОМа, то она «носила символический характер».
Обновлено вчера в 15:41
Наука
В реках по всему миру обнаружили антибиотики в опасных концентрациях
Канадскими учёными после проведенных масштабных исследований обнаружено превышение максимально допустимой концентрации антибиотиков в водах рек на всех шести континентах нашей планеты.
Обновлено вчера в 17:10
Общество
Составлен рейтинг самых фотографируемых мест в мире
Лидером рейтинга стала самая романтичная высотка в мире – Эйфелева башня. Ее выбрали 18% участников опроса.
Обновлено вчера в 16:03
Происшествия
В Ростовской области мужчина с ножом напал на полицейского
В Ростовской области разыскивают мужчину, напавшего с ножом на полицейского.
Обновлено в 00:35
Происшествия
Студента, пробравшегося в резиденцию Трампа, оштрафовали на $25 тысяч
Инцидент произошел в ноябре 2018 года: студент Висконсинского университета Марк Слэттери Линдблом незаконно пробрался на территорию резиденции Мар-а-Лаго через туннель и был обнаружен сотрудниками Секретной службы.
Обновлено вчера в 22:59
Шоу-бизнес
Звезда «Кадетства» Емельянов прошел ДНК-тест в эфире Первого канала
Российский актёр театра и кино Кирилл Емельянов сдал ДНК-тест в программе Дмитрия Шепелева «На самом деле».
Обновлено вчера в 13:50
Политика
Политический скандал в Австрии. Русскую изображала студентка из Боснии
Обновлено вчера в 19:57
Происшествия
Российский дипломат в Косове получил тяжелые травмы головы
Российский сотрудник миссии ООН в Косово получил при задержании серьезные ранения головы.
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Ссора в эфире «60 минут». Платошкин покинул студию
Два политолога – российский и украинский – поссорились в эфире программы "60 минут".
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