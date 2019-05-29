Центробанк Венесуэлы сообщил об инфляции 130000% в 2018 годуИнтерфакс вчера в 23:18

Инфляция в Венесуэле в 2018 году составила 130060%, следует из доклада Центрального банка страны, опубликованного впервые за три года.

Центробанк Венесуэлы сообщил об инфляции 130000% в 2018 году

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