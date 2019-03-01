Центробанк Венесуэлы открыл обменники для граждан страныРБК 00:40

Центробанк Венесуэлы впервые открыл для венесуэльцев пункты обмены валюты по официальному курсу. Об этом сообщил глава банка Хосе Хавьер Моралес, передает Ultimas Noticias.

Экономика ЦБ аннулировал лицензию Жилстройбанка Банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка Жилстройбанк.

Экономика В России вступает в силу обязательная маркировка сигарет Маркировка сигарет и папирос становится обязательной в России с 1 марта.

Происшествия Сотрудник ГИБДД погиб при оформлении ДТП в Москве По предварительным данным, около 23:00 во время оформления ДТП в Гагаринском тоннеле водитель за рулем автомобиля Lexus допустил столкновение со служебным авто ГИБДД.

Политика Климкин заявил об украинском происхождении России и Белоруссии Россия и Белоруссия произошли от Украины, считает глава МИД страны Павел Климкин.

Экономика Голодец оценила разницу в зарплатах мужчин и женщин в России Средняя зарплата женщин в России составляет 70% от зарплаты мужчин. Об этом заявила вице-премьер Ольга Голодец, передает ТАСС.

Политика Порошенко ущипнул за нос мужчину На записи видно, как Порошенко хлопает мужчину по плечу и улыбается. После этого он ущипнул его за нос.

Происшествия Лыжник Полторанин признался в кровяном допинге Известный лыжник, участник трех Олимпиад Алексей Полторанин, представляющий сборную Казахстана, по данным австрийских СМИ, признался в применении кровяного допинга.

Авто Tesla закроет все розничные магазины Компания Tesla закроет все магазины и переведет продажи в интернет-магазин.

Экономика В «Ростехе» назвали потери России после закрытия рынка патронов США До санкций около 80% российской продукции шло на рынки США и стран Европы, в которых разрешено гражданское оружие, рассказал РБК источник на одном из предприятий отрасли.

Армия и оружие Самолет ВВС США пролетел над территорией России Американский военный самолет провел наблюдательный полет над территорией России. Об этом сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar.

Политика Зеленский признал неизбежность переговоров Украины и России Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский считает, что Киеву не избежать переговоров с Москвой.

Армия и оружие Российская армия в ближайшее время получит ЗРК С-500 Новейшие отечественные зенитные ракетные системы С-500 в ближайшее время поступят на вооружение Минобороны РФ.

Происшествия Под Волгоградом пять человек погибли в ДТП Авария произошла в пятницу утром на 765-м километре трассы Волгоград — Москва.

Происшествия Российская школьница умерла в приемном покое психбольницы Жительница Гусева умерла на руках матери в приемном покое психбольницы Калининграда.

Происшествия Пожар на одном из горящих в Черном море танкеров потушен Пожар на танкере «Канди», который загорелся в Черном море 21 января, полностью потушен.

Политика Названа позиция США по украинским кораблям в Керченском проливе США не намерены помогать президенту Украины Петру Порошенко в случае, если корабли ВМС Украины вновь войдут в Керченский пролив, сообщает "Страна.ua".

Политика Госдеп пообещал миллион долларов за информацию о сыне бен Ладена Соединенные Штаты пообещали миллион долларов тому, кто сообщит, где сейчас находится сын известного террориста Усамы бен Ладена - Хамза.

Транспорт На Ленинградке водителям не оставили времени, чтобы сбросить скорость Долгое время, несмотря на временные знаки ограничения скорости, камера видеофиксации была настроена на 90 км/ч.

Экономика На развитие Крыма из федерального бюджета выделят еще 50 млрд рублей Правительство России планирует увеличить финансирование федеральной целевой программы (ФЦП) развития Республики Крым и Севастополя еще примерно на 50 млрд рублей, сообщил в пятницу замминистра экономического развития Сергей Назаров.

Музыка Умер обладатель четырех «Оскаров» композитор Андре Превин Четырехкратный лауреат престижной премии «Оскар», композитор и дирижер Андре Превин ушел из жизни в возрасте 89 лет.

Происшествия У сбежавшего экс-чиновника Минкультуры нашли активы в Европе на €14 млн Австрийский след Минкультуры Спецслужбы России получили от финансовых разведок Австрии и Испании данные о счетах и недвижимости, которые принадлежат бывшему главе департамента управления имуществом и инвестиционной политики Министерства культуры Борису Мазо.

Финансы Рубль в начале торгов растёт к доллару и евро На открытии торгов 1 марта рубль растёт к доллару и евро.