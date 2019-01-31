Центробанк Венесуэлы намерен продать в ОАЭ 15 т золотаИнфорос 04:16

По информации агентства Reuters, Центробанк Венесуэлы в ближайшие дни планирует отправить 15 т золота в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), чтобы продать для пополнения запасов иностранной валюты. Сообщается, что Каракас 26 января уже продал 3 т золота из своих резервов.

Центробанк Венесуэлы намерен продать в ОАЭ 15 т золота

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