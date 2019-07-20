Финансы

Центробанк Узбекистана сохранил ставку рефинансирования на уровне 16%ТАСС 09:08

1 фото
Правление Центрального банка Узбекистана 20 июля на своем заседании приняло решение сохранить ставку рефинансирования на прежнем уровне в 16%. Сообщение об этом в субботу разместила на своем сайте пресс-служба финансового регулятора.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Центробанк Узбекистана сохранил ставку рефинансирования на уровне 16%

ТАСС09:08

ЦБ Узбекистана сохранил ставку рефинансирования на уровне 16 процентов

Sputnik Узбекистан07:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 23:34, Вашингтон
Футбол

Ростов — Спартак 2:2

Московский "Спартак" не смог удержать победу над "Ростовом" в матче второго тура чемпионата России.
Обновлено в 16:26
Политика

Зеленский показал на видео состояние крейсера «Украина»

Украинский лидер Владимир Зеленский продемонстрировал состояние ракетного крейсера «Украина».
Обновлено в 23:26
Экономика

ЦБ сохранил поправки о запрете на покупку акций зарубежных компаний

Центробанк не стал удалять из текста законопроекта о категориях инвесторов поправки, запрещающие россиянам покупать акции зарубежных компаний, сообщает РБК со ссылкой на последнюю версию документа, подготовленную ко второму чтению в Госдуме.
Обновлено в 14:35
Общество

Собчак раскритиковала россиян за равнодушие к репутации

Телеведущая Ксения Собчак упрекнула россиян в безответственном отношении к репутации. Об этом она написала в Instagram-аккаунте.
Обновлено в 23:07
Кино

«Мстители: финал» станут самым кассовым фильмом в истории

Обновлено в 23:31
Общество

В Иркутской области горят леса на площади более 200 тысяч гектаров

Обновлено в 22:59
Политика

Mirror: Британия заподозрила Россию в причастности к захвату танкера

Британская разведка MI6 и Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) расследуют версию о «причастности» России к задержанию иранскими властями британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе.
Обновлено в 22:31
Энергетика

Цены на бензин в Грузии установили исторический рекорд

Цена на бензин на автозаправочных станциях Грузии достигла в субботу исторического максимума, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 12:23
Политика

Замглавы МИДа Рябков встретился с Мадуро в Каракасе

Замглавы МИДа Сергей Рябков сообщил, что провел встречу с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро в Каракасе.
Обновлено в 20:50
Политика

Посол Украины рассказал о подрыве доверия к Германии из-за России

Украинский посол в ФРГ Андрей Мельник объяснил, чего от Европы ожидает Украина и почему страна больше не хочет полагаться на Германию и европейцев.
Обновлено в 21:37
Космос

«Союз МС-13» пристыковался к МКС

Корабль «Союз МС-13» совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС). Об этом сообщили в «Роскосмосе».
Обновлено в 18:53
Шоу-бизнес

Михалкова из «Уральских пельменей» разделась ради «острых заголовков»

Артистка шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова объяснила поклонникам, зачем выкладывает откровенные фотографии в соцсети.
Обновлено в 13:15
Кино

Пьер Ришар прилетел в Ессентуки

Пьер Ришар прибыл в Ессентуки 20 июля, пишет информагентство «Победа26».
Обновлено в 11:31
Космос

Магнетар SGR 1900+14 может за секунду превратить Землю в пыль

Обновлено в 07:21
Наука

Потребление соли увеличивает случаи инсультов и инфарктов

Американские специалисты провели новое исследование, в ходе которого пришли к выводу, что «верхнее» систолическое артериальное давление и «нижнее» диастолическое в одинаковой степени влияют на вероятность сердечного приступа и инсульта.
Обновлено вчера в 02:17
Путешествия

В России появился новый вид туризма

Обновлено в 21:00
Общество

British Airways и Lufthansa приостановили полёты в Каир

«Поскольку безопасность является для Lufthansa наивысшим приоритетом, авиакомпания сегодня временно приостановила полеты в Каир, пока проводится оценка ситуации», — сказал представитель компании.
Обновлено в 17:15
Единоборства

Дадашев находится в медикаментозной коме после операции

Российский боксер Максим Дадашев, который перенес операцию по поводу внутричерепной гематомы после поединка с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом в США, находится в медикаментозной коме, сообщает Washington Post.
Обновлено в 17:01
Общество

В Японии из-за ливневых дождей эвакуировали более 110 тыс. человек

На юго-западе Японии из-за ливневых дождей эвакуировали более 110 тыс. человек, сообщает телеканал NHK.
Обновлено в 23:18
Кино

Блэйд, женщина Тор и Вечные: Студия Marvel рассказала о планах

Во время презентации студии Marvel стали известны фильмы и сериалы, которые войдут в четвёртую фазу Кинематографической вселенной.
Обновлено в 22:45
Космос

Китайская космическая лаборатория «Тяньгун-2» вошла в атмосферу Земли

Модуль был запущен в космос 15 сентября 2016 года, с его помощью проверялась технология жизнеобеспечения для будущей китайской орбитальной станции и отработка стыковки с грузовыми кораблями.
Обновлено вчера в 10:14
Политика

В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму

Обновлено в 09:15
Происшествия

В Приамурье из-за ливней провалился участок федеральной трассы «Амур»

Из-за сильных ливней 10-метровый участок дороги практически по всей ширине провалился на два метра. Объехать место провала невозможно.
Обновлено в 23:25
Единоборства

Уайт пережил нокдаун, но победил Риваса

Британский тяжеловес Диллиан Уайт (26-1, 18 КО) победил по очкам колумбийца Оскара Риваса (26-1, 18 КО) и сохранил титул временного чемпиона мира по версии WBC.
Обновлено в 22:46
Политика

Путин перенес саммиты ШОС и БРИКС из Челябинска в Петербург

Напомним, Челябинск был определен местом проведения заседания совета глав государств — членов ШОС и встречи лидеров БРИКС в 2020 году в соответствии с подписанным указом президента РФ.
Обновлено вчера в 14:46
Футбол

Появилось фото из барака Кокорина и Мамаева

Журналистка Ольга Скабеева опубликовала в Telegram-канале фотографию из колонии, в которой отбывают срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено в 13:32
Происшествия

Количество пропавших во время наводнения в Иркутской области выросло

Число без вести пропавших в зоне наводнения в Иркутской области выросло до 8 человек, сообщает Главное управление МЧС по региону в воскресенье.
Обновлено в 21:56
Футбол

«Фенербахче» наказан УЕФА за несоблюдение правил безубыточности

Судебная палата УЕФА по финансовому контролю клубов (CFCB) установила, что "Фенербахче" не выполнил целевой показатель безубыточности за отчетный период, заканчивающийся в 2018 году.
Обновлено в 21:27
Единоборства

Дерек Чисора нокаутировал Артура Шпильку

Обновлено в 16:21
Авто

В продаже появились новые кузова для VW Transporter первого поколения

Отныне любой желающий может отреставрировать легендарный микроавтобус Volkswagen Transporter первого поколения.
Обновлено в 04:43
ещё по теме
Узбекистан
Государство
Государство, расположенное в центральной части Средней Азии. Сопредельные государства: на востоке - Киргизия; на северо-востоке, севере и северо-западе - Казахстан; на юго-западе и юге - Туркмения на юге - Афганистан и на юго-востоке - Таджикистан.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное