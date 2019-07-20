Финансы
Центробанк Узбекистана сохранил ставку рефинансирования на уровне 16%ТАСС 09:08
Правление Центрального банка Узбекистана 20 июля на своем заседании приняло решение сохранить ставку рефинансирования на прежнем уровне в 16%. Сообщение об этом в субботу разместила на своем сайте пресс-служба финансового регулятора.
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