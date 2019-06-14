Финансы
Центробанк России снизил ключевую ставку впервые с марта 2018 годаRT на русском 07:23
Денежный эффект Последнее изменение ключевой ставки ЦБ произошло в декабре 2018 года. Тогда Банк России повысил её с 7,5% до 7,75% годовых и объяснил это решение необходимостью снизить риски инфляции. Следующее заседание совета директоров Центробанка намечено на 26 июля.
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Происшествия
Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери
Напомним, ранее СМИ сообщали, что на причастность к убийству проверяется старший сын тренера, 18-летний Максим Соколов, голкипер команды «СКА-1946».
Обновлено в 04:08
Политика
Саакашвили встал на воинский учет на Украине
Обновлено в 04:28
Происшествия
МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ100 в Шереметьево
Межгосударственный авиационный комитет опубликовал предварительный отчет (.pdf) по результатам расследования катастрофы лайнера SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот» в Шереметьево.
Обновлено в 07:52
Общество
Школьников избавят от тяжелых рюкзаков с учебниками
Предполагается, что уже через пять лет российские школьники не будут носить тяжелые ранцы, для этого могут оборудовать индивидуальные шкафчики.
Обновлено в 00:39
Политика
Зеленский снова назвал мир в Донбассе своей главной целью
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Словакии Мирославом Лайчаком назвал прекращение огня на Донбассе своей главной целью.
Обновлено в 07:31
Транспорт
Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час
Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.
Обновлено в 01:00
Энергетика
МЭА повысило прогноз по спросу на российскую нефть в 2019 году
Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз по мировому спросу на российскую нефть в 2019 году до 3,57 млн баррелей в сутки, следует из ежемесячного доклада агентства.
Обновлено в 05:00
Общество
Сын Алибасова планирует вывезти отца за границу
Сын продюсера Бари Алибасова планирует перевезти отца на реабилитацию в частную клинику Европы.
Обновлено в 00:24
Происшествия
Подозреваемому в убийстве любовницы чиновнику отменили арест
Мосгорсуд 13 июня отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района Московской области Андрея Кулакова по обвинению в убийстве заместителя председателя палаты района Евгении Исаенковой и сократил срок содержания под стражей до 24 июня, сообщил его адвокат Артём Сарбашев, передает РИА Новости.
Обновлено в 03:38
Авто
Ателье Gemballa планирует выпустить свой суперкар
Немецкое тюнинг-ателье Gemballa, специализирующееся на доработках автомобилей Porsche, решило выпустить собственный суперкар.
Обновлено в 05:28
Политика
Британский суд рассмотрит вопрос экстрадиции Ассанжа в США в 2020 году
Накануне руководитель МВД Великобритании Саджид Джавид подписал решение о выдаче основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа США.
Обновлено в 07:06
Политика
Брюссель выявил российское вмешательство в выборы в Европарламент
Выборы в Европарламент, прошедшие в странах Евросоюза с 23 по 26 мая, подверглись вмешательству из России.
Обновлено в 04:11
Происшествия
В Улан-Удэ загорелся строительный рынок
Крупный пожар полыхает на строительном рынке Улан-Удэ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в МЧС по региону.
Обновлено в 05:36
Музыка
Little Big выпустили новый клип I’M OK
Режиссерами выступили фронтмен Little Big Илья Прусикин и режиссер Алина Пязок, знакомая многим по клипу Skibidi.
Обновлено в 07:07
Происшествия
Пожар в историческом здании на Пречистенке потушен
Обновлено в 05:52
Политика
Экс-глава ЦИК ДНР задержан за госизмену
Генеральная прокуратура при поддержке Службы безопасности Украины задержала Романа Лягина, организовавшего в мае 2014 года референдум о самоопределении Донецка.
Обновлено в 06:46
Экономика
Путин одобрил новые пенсионные изменения
Президент России Владимир Путин одобрил запуск системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), при которой россияне смогут делать пенсионные взносы из своего кармана.
Обновлено в 05:47
Политика
Число кандидатов на пост премьера Британии сократилось до шести
Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок снял свою кандидатуру на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра страны, передаёт Sky News.
Обновлено в 06:12
Политика
В Бишкеке началась встреча лидеров стран ШОС
После церемонии совместного фотографирования лидеры стран ШОС отправились в зал, где запланировано заседание в узком составе, которое традиционно проходит в закрытом режиме.
Обновлено в 00:31
Происшествия
Голунов пожаловался на панические атаки после уголовного дела
Голунов отметил, что «ему надо прийти в себя, понять, как жить дальше».
Обновлено в 07:24
Транспорт
В ЦОДД составили рейтинг самых загруженных по пятницам дорог Москвы
Ленинский проспект, Ленинградское и Варшавское шоссе оказались самыми загруженными столичными магистралями по пятницам во второй половине дня.
Обновлено в 07:02
Религия
Православные 15 июня отметят Троицкую родительскую субботу
На Троицкую родительскую субботу принято поминать покойных родственников.
Обновлено в 04:11
Общество
Летнее тепло вернется в Москву на следующей неделе
Летнее тепло вернется в столицу на следующей неделе. Воздух в городе прогреется до плюс 23–28 градусов, сообщает Гидрометцентр России.
Обновлено в 07:11
Происшествия
Активисты: полицейские угрожают семье аспиранта МГУ Мифтахова
Нижнекамские полицейские угрожают семье аспиранта МГУ Азата Мифтахова, которого обвиняют в хулиганстве за попытку поджога офиса «Единой России».
Обновлено в 07:43
Общество
Reuters: Сечин мог использовать самолеты «Роснефти» в личных целях
В кодексе деловой и корпоративной этики «Роснефти» говорится, что ее сотрудники не используют имущество и активы компании в личных целях.
Обновлено в 02:43
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил миллионный автомобиль
Сегодня, 14 июня, с конвейера линии В0 АО ''АвтоВАЗ'' сошел миллионный автомобиль c момента ее запуска в 2012 году.
Обновлено в 05:11
Политика
Суд: Порошенко превысил полномочия и нарушил конституцию
Бывший президент Украины Петр Порошенко нарушил конституцию страны, когда своим указом образовал национальную комиссию по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг – к такому выводу пришел Конституционный суд Украины, передает РИА Новости.
Обновлено в 05:49