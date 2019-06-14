Центробанк России снизил ключевую ставку впервые с марта 2018 годаRT на русском 07:23

Денежный эффект Последнее изменение ключевой ставки ЦБ произошло в декабре 2018 года. Тогда Банк России повысил её с 7,5% до 7,75% годовых и объяснил это решение необходимостью снизить риски инфляции. Следующее заседание совета директоров Центробанка намечено на 26 июля.

Центробанк России снизил ключевую ставку впервые с марта 2018 года

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