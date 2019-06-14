Финансы
Центробанк России снизил ключевую ставку впервые с марта 2018 годаRT на русском 07:23
Денежный эффект Последнее изменение ключевой ставки ЦБ произошло в декабре 2018 года. Тогда Банк России повысил её с 7,5% до 7,75% годовых и объяснил это решение необходимостью снизить риски инфляции. Следующее заседание совета директоров Центробанка намечено на 26 июля.
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Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери
Напомним, ранее СМИ сообщали, что на причастность к убийству проверяется старший сын тренера, 18-летний Максим Соколов, голкипер команды «СКА-1946».
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В ближайшие дни через Волго-Донской судоходный канал пройдут три артиллерийских катера проекта 1204 Каспийской флотилии.
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Сегодня врачам Брянщины вручают ключи от новых квартир
Ключи от 18 квартир брянские врачи от губернатора области Александра Богомаза получают на торжественном совещании, которое проходит в канун Дня медицинского работника в концертном зале «Дружба».
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Обновлено в 07:34
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Глава CD PROJEKT RED Марчин Ивински подтвердил, что трансгендерность станет частью создания персонажа в Cyberpunk 2077.
Обновлено в 03:56
Экономика
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Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович договорились создать рабочую группу, которая будет продвигать вопрос перевода расчетов во взаимной торговле на рубли и евро.
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Энергетика
МЭА повысило прогноз по спросу на российскую нефть в 2019 году
Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз по мировому спросу на российскую нефть в 2019 году до 3,57 млн баррелей в сутки, следует из ежемесячного доклада агентства.
Обновлено в 05:00
Футбол
Божович останется главным тренером «Крыльев Советов»
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Обновлено в 07:42
Политика
Украинский суд признал действия Порошенко неконституционными
Конституционный Суд Украины (КСУ) признал не соответствующим конституции страны принятое в 2014 году решение президента Петра Порошенко создать Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
Обновлено в 08:06
Экономика
Путин одобрил новые пенсионные изменения
Президент России Владимир Путин одобрил запуск системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), при которой россияне смогут делать пенсионные взносы из своего кармана.
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Армия и оружие
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Обновлено вчера в 23:16
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил миллионный автомобиль
Сегодня, 14 июня, с конвейера линии В0 АО ''АвтоВАЗ'' сошел миллионный автомобиль c момента ее запуска в 2012 году.
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Общество
Умерла старейшая жительница Великобритании
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Политика
Жителям ЛНР и ДНР начали выдавать российские паспорта на границе
Жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР и ДНР) начали получать российские паспорта в двух временных пунктах пропуска на границе России и Украины в Ростовской области, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники, близкие к МВД.
Обновлено в 05:10
Общество
ФОМ: число патриотически настроенных россиян за 7 лет выросло на 9%
Более 73% россиян, опрошенных Фондом "Общественное мнение", называют себя патриотами - это на 9% больше, чем в декабре 2012 года.
Обновлено в 06:01
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Звезда «Кухни» Ольга Кузьмина развелась с мужем
Ольга была замужем 14 лет, а познакомилась со своим мужем еще будучи студенткой второго курса Славянской академии культуры.
Обновлено в 05:44
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В Петербурге голландские актёры проведут перформанс в метро
Сообщается, что данный вид мероприятия будет проведен актерами из Gajes (Нидерланды).
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Экономика
Минюст решил изымать необоснованные доходы чиновников
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Два часа природы в неделю намного укрепляют здоровье
Обновлено в 07:00
Гаджеты
В смартфонах Huawei появилась реклама на экране блокировки
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Обновлено в 07:37
Происшествия
В Петербурге из горящего приюта спасли 300 кошек и семь собак
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Обновлено в 05:35
Экономика
Сбербанк откажется от банкоматов
Все банкоматы в самое ближайшее время будут заменены на ресайклеры — устройства, которые не только выдают, но и принимают наличные средства, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 22:34