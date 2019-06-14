Финансы

Центробанк России снизил ключевую ставку впервые с марта 2018 годаRT на русском 07:23

Денежный эффект Последнее изменение ключевой ставки ЦБ произошло в декабре 2018 года. Тогда Банк России повысил её с 7,5% до 7,75% годовых и объяснил это решение необходимостью снизить риски инфляции. Следующее заседание совета директоров Центробанка намечено на 26 июля.
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Рубль обрадовался снижению ставки ЦБ

Инвест-Форсайт07:44

ЦБ снизил ключевую ставку: что будет с ипотекой

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Реакция рубля на решение ЦБ может оказаться неожиданной

Profinance.ru04:51

Банк России был «обязан» пойти на снижение ключевой ставки

Finam.Ru08:00
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Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери

Напомним, ранее СМИ сообщали, что на причастность к убийству проверяется старший сын тренера, 18-летний Максим Соколов, голкипер команды «СКА-1946».
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В ближайшие дни через Волго-Донской судоходный канал пройдут три артиллерийских катера проекта 1204 Каспийской флотилии.
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Сегодня врачам Брянщины вручают ключи от новых квартир

Ключи от 18 квартир брянские врачи от губернатора области Александра Богомаза получают на торжественном совещании, которое проходит в канун Дня медицинского работника в концертном зале «Дружба».
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Самым популярным мобильным устройством среди российских покупателей стал смартфон Honor 7A производства Huawei.
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Происшествия

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Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович договорились создать рабочую группу, которая будет продвигать вопрос перевода расчетов во взаимной торговле на рубли и евро.
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Скончалась звезда сериала «Богатые тоже плачут» Эдит Гонсалес

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Энергетика

МЭА повысило прогноз по спросу на российскую нефть в 2019 году

Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз по мировому спросу на российскую нефть в 2019 году до 3,57 млн баррелей в сутки, следует из ежемесячного доклада агентства.
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Миодраг Божович останется главным тренером самарского футбольного клуба «Крылья Советов», сообщил заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов.
Обновлено в 07:42
Политика

Украинский суд признал действия Порошенко неконституционными

Конституционный Суд Украины (КСУ) признал не соответствующим конституции страны принятое в 2014 году решение президента Петра Порошенко создать Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
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Экономика

Путин одобрил новые пенсионные изменения

Президент России Владимир Путин одобрил запуск системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), при которой россияне смогут делать пенсионные взносы из своего кармана.
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Пентагон показал «доказательства» атаки Ирана на танкеры

Обновлено вчера в 23:16
Авто

«АвтоВАЗ» выпустил миллионный автомобиль

Сегодня, 14 июня, с конвейера линии В0 АО ''АвтоВАЗ'' сошел миллионный автомобиль c момента ее запуска в 2012 году.
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Умерла старейшая жительница Великобритании

В британской деревне Бродвей, графство Вустершир, в пятницу, 7 июня, скончалась старейшая жительница страны в возрасте 112 лет.
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Жителям ЛНР и ДНР начали выдавать российские паспорта на границе

Жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР и ДНР) начали получать российские паспорта в двух временных пунктах пропуска на границе России и Украины в Ростовской области, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники, близкие к МВД.
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Общество

ФОМ: число патриотически настроенных россиян за 7 лет выросло на 9%

Более 73% россиян, опрошенных Фондом "Общественное мнение", называют себя патриотами - это на 9% больше, чем в декабре 2012 года.
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Ольга была замужем 14 лет, а познакомилась со своим мужем еще будучи студенткой второго курса Славянской академии культуры.
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В Петербурге голландские актёры проведут перформанс в метро

Сообщается, что данный вид мероприятия будет проведен актерами из Gajes (Нидерланды).
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С 2013 года в России действует закон «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», который позволяет изымать в пользу государства объекты недвижимости, автомобили и ценные бумаги чиновников и работников госкорпораций.
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Агапитова рассказала о разврате в детском лагере под Выборгом

Обновлено в 07:55
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Суд ограничил в родительских правах мать брошенной в квартире девочки

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В смартфонах Huawei появилась реклама на экране блокировки

Владельцы устройств Huawei начали жаловаться на то, что на экранах блокировки смартфонов появилась реклама.
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Происшествия

В Петербурге из горящего приюта спасли 300 кошек и семь собак

Как сообщает пресс-служба ведомства, из здания было эвакуировано около 300 кошек и семь собак. Никто из животных не пострадал.
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Экономика

Сбербанк откажется от банкоматов

Все банкоматы в самое ближайшее время будут заменены на ресайклеры — устройства, которые не только выдают, но и принимают наличные средства, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 22:34
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