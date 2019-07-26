Ставку решили снизить на 0,25 процентных пункта - с 7,5 процента годовых до 7,25. Решение вступает в действие с понедельника, 29 июля.

Происшествия У мэрии Москвы еще до начала митинга начались задержания К двенадцати часам дня у мэрии Москвы, где 27 июля должен пройти несанкционированный митинг оппозиции, задержали как минимум шесть человек, сообщает «ОВД-инфо».

Здоровье Врач рассказал, как пережить жару Эксперт рассказал, как пережить духоту и от каких продуктов рекомендуется отказаться.

Общество Лингвист назвала самые «позорные» речевые ошибки Профессор, заведующая кафедрой сценической речи Екатеринбургского театрального института Азалия Блинова в комментарии "Российской газете" назвала самые "позорные" речевые ошибки.

Общество Рекордную жару в Москве сменит аномальный холод Глава отдела краткосрочных прогнозов и опасных явлений Гидрометцентра Александр Голубев отметил, что последние дни июля считаются в Москве самыми теплыми днями лета по климатическим меркам, но в этом году всё будет наоборот.

Политика Суд в США отклонил иск школьника к Washington Post Федеральный суд в США отклонил иск школьника из американского штата Кентукки Николаса Сандмана на 250 миллионов долларов против газеты Washington Post за клевету, который он подал после публикации статьи, где говорится, что Сандман якобы спровоцировал ссору с одним из демонстрантов на акции протеста в Вашингтоне, сообщает газета Politico.

Общество В Приамурье из-за паводка эвакуировали почти 1 тыс. человек Около 980 человек эвакуированы в Амурской области, где объявлен режим ЧС из-за паводка, сообщила в субботу журналистам пресс-служба регионального главного управления МЧС России.

Политика ЦАР отозвала признание независимости Косова Центральноафриканская республика отозвала признание самопровозглашенной республики Косово, заявил первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич в эфире национального телевидения, продемонстрировав соответствующую дипломатическую ноту из ЦАР.

Происшествия Проходят обыски в министерстве финансов Астраханской области На прошлой неделе Следком России возбудил 43 уголовных дела в отношении чиновников и бизнесменов о превышении должностных полномочий и мошенничестве при расселении аварийного жилья.

Политика В Крыму приветствуют идею пустить поезда с Украины на полуостров Напомним, что на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с просьбой восстановить железнодорожное сообщение с Крымом и пустить туда железнодорожные поезда.

Происшествия Пять человек погибли во время землетрясения на Филиппинах Пять человек погибли и 12 пострадали в время двух землетрясений на Филиппинах, сообщает 27 июля агентство «Синьхуа».

Происшествия В США обнаружили мужское тело с пришитой женской головой В центре биологических ресурсов, расположенном в Аризоне (штат США), оперативники ФБР осуществили расследование, в рамках которого обнаружили тело мужчины с пришитой к нему головой женщины.

Здоровье В Минздраве назвали три самые опасные инфекции в России Как сообщает RT со ссылкой на главного специалиста Минздрава России по инфекционным болезням Елену Малинникову, речь идет о гепатите, кори и ВИЧ.

Происшествия В Южной Корее два человека погибли при обрушении в ночном клубе В ночном клубе южнокорейского города Кванджу произошло обрушение навесного этажа, из-за чего погибли два гражданина страны.

Происшествия Сотрудники СК провели обыск у оппозиционера Ильи Яшина Ранее Яшин сообщил "Интерфаксу", что сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском в московский штаб оппозиционера.

Политика Российские дипломаты посетили моряков с танкера Stena Impero Российские дипломаты встретились с гражданами России, задержанными властями Ирана в составе экипажа танкера Stena Impero.

Общество Путин подписал закон о наказании для водителей, не пропустивших скорую Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание для водителей, отказавшихся пропустить машины скорой медицинской помощи и других экстренных служб с включенными мигалками и сиренами, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Политика МИД РФ назвал вбросом обвинения Австрии в адрес россиянина В МИД РФ выразили сожаление по поводу ситуации вокруг россиянина Игоря Зайцева, которого Австрия обвинила в шпионаже в пользу ГРУ.

Экономика Акции «Яндекса» упали из-за законопроекта о значимых IT-компаниях Акции компании «Яндекс» рухнули на американской бирже Nasdaq после сообщений СМИ о внесении в Госдуму законопроекта, ограничивающего долю иностранного капитала в интернет-компаниях.

Происшествия В Черновицкой области Украины упал легкомоторный самолет Легкомоторный самолет "Бекас" упал в Черновицкой области Украины, пострадали пилот и пассажир, сообщила в субботу Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Общество Названы минимальные баллы ЕГЭ для поступления Рособрнадзор определил минимальные баллы, необходимые выпускнику для получения аттестата и поступления вузы.

Происшествия В Башкирии врач выстрелил из травматики в устроившего скандал мужчину Правоохранители Башкирии выясняют причину и обстоятельства инцидента в одной из больниц, где доктор выстрелил в мужчину, устроившего в медучреждении скандал, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по республике.

Общество Сергей Собянин: порядок в Москве будет обеспечен В связи с призывами прийти в субботу на несанкционированную акцию в центре столицы мэр Москвы Сергей Собянин предупредил в своем Twitter о возможности провокаций.

Футбол Агент Андре Шюррле: мы ведем переговоры со «Спартаком» Агент немецкого полузащитника дортмундской "Боруссии" Андре Шюррле Инго Хаспел подтвердил информацию о том, что его клиент близок к переходу в клуб российской премьер-лиги – московский "Спартак".

Политика Основатель Bellingcat обвинил Россию в попытке взлома проекта "Bellingcat считает себя мишенью кибератак", - такое заявление сделал в своем Твиттере британский журналист Элиот Хоггинс, являющийся основателем проекта.