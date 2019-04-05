Экономика

Центробанк России отозвал лицензию у банка «Иваново»ФАН 01:49

Отмечается, что по величине активов кредитная организация занимала 294 место в банковской системе России. Банк является участником системы страхования вкладов.
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ЦБ отозвал лицензию у подконтрольного экс-конгрессмену США банка

РБК02:25

ЦБ отозвал лицензию у банка «Иваново»

ПРАЙМ01:43

ЦБ отозвал лицензию у коммерческого банка «Иваново»

ТАСС01:51

ЦБ отозвал лицензию у банка «Иваново»

Газета.Ru01:48

ЦБ отозвал лицензию у банка «Иваново»

RT на русском01:45

ЦБ отозвал лицензию у банка «Иваново»

Известия01:56

ЦБ отозвал лицензию у банка «Иваново»

Банки.ру01:35
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Двое китайских студентов из Орегона обманули компанию Apple почти на миллион долларов.
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Министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце отправил в отставку мэра Риги Нила Ушакова.
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WSJ: США намерены внести КСИР в список террористических организаций

Администрация президента США Дональда Трампа готовится внести иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) в список иностранных террористических организаций.
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Глава Boeing Деннис Мюленбург заявил, что с середины апреля компания временно сократит производство самолетов 737 МАХ с 52 до 42 в месяц.
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Исследователи разрабатывают способ управления скоростью света

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Скончался бывший директор ФСБ Николай Ковалев

Экс-директор ФСБ РФ Николай Ковалев скончался сегодня на 70-м году жизни, передает ТАСС.
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Полузащитник "Спартака" Михаил Игнатов заявил, что отпразднует гол в ворота ЦСКА в матче 22-го тура премьер-лиги.
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Ольга Бузова публично обвинила дизайнера Беллу Потемкину в плагиате

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Более 80 палестинцев получили ранения в стычках на границе Газы

Более 80 палестинцев были ранены во время столкновений с израильскими военными на востоке Газы.
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Четвёртую шайбу в ворота белорусов отправил Жафяров, оформивший дубль.
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