Экономика
Центробанк России отозвал лицензию у банка «Иваново»ФАН 01:49
Отмечается, что по величине активов кредитная организация занимала 294 место в банковской системе России. Банк является участником системы страхования вкладов.
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Политика
Орешкин высмеял оправдания Климкина после поражения Украины в ВТО
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин высмеял в Facebook оправдания главы МИД Украины Павла Климкина после поражения в ВТО.
Обновлено в 16:17
Гаджеты
Видео белорусских продавцов салона связи серьезно разозлило Xiaomi
Видео было обнаружено на новом смартфоне, купленном клиентом в «Связном» в универмаге «Беларусь».
Обновлено в 13:09
Космос
На Марсе работают буровые установки инопланетян – уфологи
Обновлено вчера в 21:44
Общество
Власти предложили приостанавливать подозрительные операции на 10 дней
Росфинмониторинг разработал законопроект, согласно которому госорганам предлагают разрешить без суда приостанавливать подозрительные банковские операции на срок до 10 рабочих дней.
Обновлено в 17:43
Общество
В Тюмени семья случайно выкинула миллионы рублей
В Тюмени семья выкинула миллионы рублей в мусор, рассказал на пресс-конференции начальник цеха мусоросортировочного завода Виктор Загидулин.
Обновлено в 08:38
Шоу-бизнес
Собчак отреагировала на скандал с фаллоимитатором Волочковой
Ранее Волочкова заявила, что Собчак во время интервью разместила в ее бане скрытые камеры и микрофоны, а также нашла в ее спальне фаллоимитатор.
Обновлено в 08:44
Политика
Зеленский рассказал о «казусе» с анализами на наркотики
Обновлено в 11:31
Армия и оружие
Совбез ООН призвал Хафтара избежать военного столкновения в Ливии
Совет Безопасности (СБ) ООН обращается с призывом к Ливийской национальной армии, подконтрольной фельдмаршалу Халифе Хафтару, избежать военного столкновения.
Обновлено в 18:23
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл переехали в новый дом
Перед появлением на свет малыша будущие родители переехали в новый дом. Об этом сообщает британский телеканал ITV.
Обновлено в 11:01
Гаджеты
Китайские студенты обманули Apple почти на $1 млн
Двое китайских студентов из Орегона обманули компанию Apple почти на миллион долларов.
Обновлено в 14:43
Политика
Мэра Риги Ушакова отправили в отставку
Министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце отправил в отставку мэра Риги Нила Ушакова.
Обновлено вчера в 17:47
Политика
США ввели новые санкции против Венесуэлы по запросу оппозиции
Накануне Вашингтон ввел санкции в отношении двух компаний, которые осуществляют поставки нефти из Венесуэлы на Кубу, и 34 судов PDVSA.
Обновлено в 19:21
Политика
WSJ: США намерены внести КСИР в список террористических организаций
Администрация президента США Дональда Трампа готовится внести иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) в список иностранных террористических организаций.
Обновлено в 19:30
Общество
Глава Boeing: компания сократит производство самолетов 737 МАХ
Глава Boeing Деннис Мюленбург заявил, что с середины апреля компания временно сократит производство самолетов 737 МАХ с 52 до 42 в месяц.
Обновлено в 17:19
Происшествия
У близких Захарченко изъяли еще полмиллиарда рублей
Обновлено в 12:31
Наука
Останки древнего четвероногого кита нашли в Перу
В Перу обнаружили останки четвероного кита, который жил 42,6 млн лет назад.
Обновлено в 12:04
Наука
Исследователи разрабатывают способ управления скоростью света
Обновлено в 04:50
Политика
Скончался бывший директор ФСБ Николай Ковалев
Экс-директор ФСБ РФ Николай Ковалев скончался сегодня на 70-м году жизни, передает ТАСС.
Обновлено в 15:31
Футбол
Михаил Игнатов: «Точно отпраздную гол в ворота ЦСКА, если забью»
Полузащитник "Спартака" Михаил Игнатов заявил, что отпразднует гол в ворота ЦСКА в матче 22-го тура премьер-лиги.
Обновлено в 12:48
Общество
Минздрав хочет блокировать публичные призывы к отказу от прививок
Минздрав России готовит пакет законопроектов, предусматривающих запрет на распространение информации с призывами к отказу от вакцинации.
Обновлено в 07:55
Шоу-бизнес
Ольга Бузова публично обвинила дизайнера Беллу Потемкину в плагиате
Ольга Бузова публично обвинила дизайнера Беллу Потемкину в плагиате Стоит отметить, что Ольга Бузова часто оказывается в центре различных конфликтов.
Обновлено в 12:12
Музыка
Афиша Новороссийска на неделю: спектакль по пьесам Зощенко и соревнования десантников
Театр Старого парка 6 апреля, 16.00 Спектакль "Заповедная зона" по мотивам произведений Сергея Довлатова представят артисты петербургского театра Vertumn (18 +) Билет в Театр Старого парка дает право на бесплатное посещение культурного центра в день представления.
Обновлено в 09:18
Происшествия
Более 80 палестинцев получили ранения в стычках на границе Газы
Более 80 палестинцев были ранены во время столкновений с израильскими военными на востоке Газы.
Обновлено в 18:34
Хоккей
Олимпийская сборная России переиграла Беларусь, Жафяров оформил дубль
Четвёртую шайбу в ворота белорусов отправил Жафяров, оформивший дубль.
Обновлено в 15:19
Хоккей
Кубок Гагарина. ЦСКА вышел вперед в серии со СКА
Обновлено в 14:42
Кино
Роберт Паттинсон похвалил Кристофера Нолана
Обновлено в 14:28
Космос
Японский зонд «Хаябуса-2» сбросил бомбу на астероид
Японский космический зонд «Хаябуса-2» успешно сбросил взрывное устройство на 500-метровый астероид Рюгу, который находится в 300 миллионах километрах от Земли.
Обновлено в 11:25
Шоу-бизнес
Шарлиз Терон призналась, что уже десять лет как одинока
Как сообщает Daily Mail, Шарлиз, определенно одна из самых одаренных и желанных женщин в индустрии, будучи пойманной на красной дорожке CinemaCon Awards 2019 в Лас-Вегасе, призналась, что уже десять лет как одинока.
Обновлено в 09:35
Политика
Лидер группы «Океан Эльзы» высказался о дебатах Порошенко и Зеленского
Ситуацию, связанную с подготовкой дебатов между участниками второго тура президентских выборов на Украине Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, прокомментировал лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук.
Обновлено в 16:27