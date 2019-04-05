Экономика
Центробанк России отозвал лицензию у банка «Иваново»ФАН 01:49
Отмечается, что по величине активов кредитная организация занимала 294 место в банковской системе России. Банк является участником системы страхования вкладов.
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Экономика
Илон Маск за две минуты потерял 1 миллиард долларов
Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск потерял 1,1 миллиарда долларов на открытии торгов биржи NASDAQ из-за падения акций Tesla.
Обновлено в 00:20
Армия и оружие
Главы МИД G7 предостерегли армию Хафтара от военных действий
Главы МИД «Большой семерки» (G7) «решительно выступили» против военных действий в Ливии, а также предостерегли командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифа Хафтара о продолжении его наступления на столицу — Триполи.
Обновлено в 16:50
Авто
«Нива» сегодня отмечает свой 42-й день рождения
Напомним, что 5 апреля 1977 года был выпущен первый внедорожник ВАЗ 2121, а по-простому «Нива».
Обновлено в 06:27
Хоккей
ЦСКА вышел вперед в серии Кубка Гагарина против СКА
Московский ЦСКА вышел вперед в финальной серии Западной конференции КХЛ против петербургского СКА.
Обновлено в 15:27
Политика
Умер бывший директор ФСБ и депутат Госдумы Николай Ковалев
Депутат Госдумы и бывший директор ФСБ России генерал Николай Ковалев умер на 70-м году жизни.
Обновлено в 15:49
Важное за сутки
Названы самые полезные и вредные супы в России
Обновлено вчера в 22:38
Политика
Генсек Совета Европы предложил план восстановления прав России в ПАСЕ
Бывший премьер-министр Норвегии, генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что права российской делегации в Парламентской ассамблее СЕ (ПАСЕ) необходимо восстановить, и предложил подробный план выхода из кризиса.
Обновлено в 10:07
Политика
Соловьев выгнал из студии поляка Корейбу за ложь о евреях и СССР
Телеведущий Владимир Соловьев потребовал от польского политолога Якуба Корейбу уйти из студии "вместе со стулом" за то, что тот, по мнению Владимира Рудольфовича, оскорбил память евреев и позволил себе ложь о советской истории.
Обновлено в 07:52
Экономика
На развитие железных дорог Петербурга направят 88 миллиардов рублей
«Цифра в себя включает и грузовое направление, то есть развитие потенциала экономического, но что еще более важно — это 22 миллиарда рублей, которые направляются на развитие пассажирского движения, поскольку город большой, растет, очень активно развиваются территории, и связанность железнодорожный транспорт как раз может дополнительно обеспечить», — сказал Белозеров.
Обновлено в 16:26
Технологии
Более 70% россиян старше 55 лет пользуются Интернетом ежедневно
Опрос показал, что более 70% жителей России старше 55 лет ежедневно и несколько раз в течение дня пользуются Интернетом.
Обновлено в 10:09
Политика
Тимошенко возмутилась «хамством» Зеленского
Обновлено в 10:38
Происшествия
Сторонники «Артподготовки» получили реальные сроки в Волгограде
Обвиняемые намеревались принять участие в в массовых беспорядках в Москве Четверо сторонников "Артподготовки", которая является экстремистской организацией, запрещенной в РФ, приговорены Дзержинским районным судом Волгограда к реальным срокам.
Обновлено в 16:02
Политика
Time поместил на обложку Путина с земным шаром
Американский журнал Time посвятил новую обложку президенту России Владимиру Путину, на которой он изображён возвышающимся над земным шаром.
Обновлено в 16:35
Общество
В Тюмени семья выбросила на мусорку несколько миллионов рублей
Семья в Тюмени случайно выбросила на помойку несколько миллионов рублей, полученных от продажи квартиры, и для того, чтобы в итоге найти эти деньги, супругам пришлось перерыть 12 тонн мусора, передает местный портал "Наш Город".
Обновлено в 13:43
Политика
Эрдоган объяснил, почему Турция выбрала российский ЗРК С-400
Обновлено в 11:22
Кино
Сериал «Гоголь» покажут на Amazon Prime
Видеосервис Amazon Prime купил права на показ российского сериала «Гоголь» у холдинга «Газпром-медиа» и кинокомпании «Централ партнершип».
Обновлено в 10:26
Происшествия
Полковник-миллиардер Захарченко попросил завести дело на прокуроров
Бывший замначальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД, полковник Дмитрий Захарченко подал заявление в Следственный комитет.
Обновлено в 11:49
Общество
Москва полностью перейдет на цифровое телевещание 15 апреля
Вместе с Москвой на "цифру" 15 апреля перейдут еще 19 регионов.
Обновлено в 12:32
Политика
Отстранение Ушакова назвали политическим заказом
Отстранение мэра Риги Нила Ушакова от должности – политический заказ, считает зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Обновлено в 05:18
Политика
В Кремле изучили данные Росстата о нехватке у россиян денег на обувь
В Кремле ознакомились с разъяснениями Росстата по поводу исследования про обувь, сочли эти изыскания скорее академическими, а не прикладными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:28
Политика
Лидер группы «Океан Эльзы» высказался о дебатах Порошенко и Зеленского
Ситуацию, связанную с подготовкой дебатов между участниками второго тура президентских выборов на Украине Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, прокомментировал лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук.
Обновлено в 16:27
Политика
На Украине пообещали отменить поезда из Киева и Львова в Москву
Поезда из Киева и Львова в Москву отменят в ближайшие несколько лет, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
Обновлено в 13:20
Авто
BMW оштрафовали на миллиард евро
ИА «Ореанда-Новости» Компания BMW была оштрафована Еврокомиссией на миллиард евро по причине сговора с другими компаниями автомобильной отрасли.
Обновлено в 16:28
Происшествия
Суд арестовал скрывавшегося фигуранта дела Абызова
Басманный суд Москвы в пятницу заключил под стражу бывшего гендиректора новосибирской компании "Региональные электрические сети" Сергея Ильичева — шестого фигуранта дела Михаила Абызова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 11:24
Экономика
Минтруд задумал сократить число бедных россиян на 20%
Минтруд уже в текущем году планирует сократить число живущих за чертой бедности россиян с нынешних 19,3 млн до 15,3 млн человек (на 20%), следует из документов ведомства, с которыми ознакомились «Известия».
Обновлено вчера в 14:06
Политика
США ввели санкции против 34 венесуэльских танкеров
Минфин США ввел санкции против двух компаний, которые перевозили нефть из Венесуэлы на Кубу и 34 танкеров венесуэльской госкомпании PDVSA, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 16:53
Политика
Зеленский опубликовал результат анализа на наркотики с неверной датой
Кандидат в президенты Украины, лидер первого тура выборов Владимир Зеленский опубликовал результаты анализа крови, на которых датой сдачи значилось 2 апреля, хотя были сданы 5 апреля.
Обновлено в 11:00