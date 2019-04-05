Экономика

Центробанк России отозвал лицензию у банка «Иваново»ФАН 01:49

Банк России принял решение об отзыве лицензии в связи с тем, что финансовая организация много раз нарушала нормативы регулятора в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также и финансирования терроризма.
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ЦБ отозвал лицензии у страховой компании «Кристалл»

ПРАЙМ06:31

Банк России отозвал лицензии у страховой компании «Кристалл»

ТАСС01:59

ЦБ отозвал лицензию у банка «Иваново»

Газета.Ru01:48

ЦБ отозвал лицензию у банка «Иваново»

RT на русском01:45

ЦБ отозвал лицензии у страховой компании «Кристалл»

Банки.ру02:20

ЦБ отозвал лицензию у подконтрольного экс-конгрессмену США банка

РБК02:25

ЦБ отозвал лицензию у банка «Иваново»

Говорит Москва01:55
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Происшествия

В Краснодаре задержали уродовавшую пациенток «доктора Франкенштейна»

Обновлено в 06:58
Политика

Стал известен результат экспресс-теста анализов Порошенко

Главный врач Киевской городской наркологической клинической больницы «Социотерапия» Владимир Яровой рассказал о результатах экспресс-теста анализов действующего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 03:20
Общество

Установлены причины затопления Тушинского тоннеля в Москве

Причины затопления Тушинского тоннеля на севере Москвы установлены – это грубые ошибки при проектировании и применение материалов низкого качества при строительстве, сообщил РИА Новости руководитель "Канала имени Москвы" Герман Елянюшкин.
Обновлено в 04:53
Политика

Эрдоган сравнил условия по поставкам Patriot и С-400 Турции

США не смогли убедить Турцию отказаться от закупок российских ЗРК «Триумф» в пользу систем Patriot.
Обновлено в 08:59
Единоборства

Силач Кокляев принял вызов Емельяненко

Обновлено в 08:11
Происшествия

Пациентка психбольницы едва не улетела из Уфы без билета и паспорта

Транспортная прокуратура выясняет, каким образом в аэропорте Уфы в самолет рейсом до Москвы попала женщина без билета и паспорта, сообщили РИА Новости в Приволжской транспортной прокуратуре.
Обновлено в 07:35
Экономика

«Магнит» предложил за «Ленту» больше Мордашова

Почему Мордашов, а не "Магнит" Как указывается в сообщении "Ленты", независимые директора компании попросили "Магнит" подтвердить, желает ли он провести сделку с "Лентой" в свете того, что "Севергрупп" согласилась приобрести примерно 42% "Ленты" у TPG и ЕБРР, и если да, обеспечить ясность в отношении сроков и условия такой транзакции.
Обновлено в 04:49
Энергетика

Правительство и нефтяники подписали новое соглашение о заморозке цен

Вице-премьер Дмитрий Козак сообщил, что правительство и нефтяники подписали соглашение о заморозке цен на бензин и дизельное топливо.
Обновлено в 05:43
Здоровье

Здоровую жительницу Таганрога признали психбольной

В Таганроге здоровую женщину признали психбольной. Теперь она через суд пытается добиться отмены диагноза.
Обновлено в 07:35
Футбол

Семак поддержал арестованного игрока «Зенита» Кокорина

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что ждёт возвращения в футбол Александра Кокорина, а также надеется, что клуб будет всячески поддерживать спортсмена.
Обновлено в 05:04
Наука

Квантовый компьютер Михаила Лукина решил первую серьезную задачу

Квантовая вычислительная машина, созданная в Гарварде группой Михаила Лукина, решила первую серьезную задачу, экспериментально подтвердив теорию, описывающую рождение Вселенной и переходы между разными формами материи.
Обновлено 02 апреля в 09:27
Политика

Порошенко призвал Зеленского «быть мужиком»

Одним из условий Владимира Зеленского перед дебатами стала сдача анализов для подтверждения, что ни один из кандидатов не является алкоголиком или наркоманом.
Обновлено в 04:53
Армия и оружие

Ливийская армия начала наступление на Триполи

Обновлено в 09:00
Авто

Китайский бренд GAC выходит на российский рынок с тремя новинками

Стоит отметить, что стенд GAC Motor на питерском моторшоу стал самым крупным, обогнав по площади даже лидера российского рынка — компанию АВТОВАЗ.
Обновлено вчера в 10:52
Происшествия

Задержан скрывавшийся от следствия фигурант дела Абызова

Сотрудники следственных органов задержали экс-гендиректора компании «Региональные электрические сети» Сергея Ильичёва, единственного фигуранта дела бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова.
Обновлено в 07:51
Важное за сутки

Названы самые полезные и вредные супы в России

Обновлено вчера в 22:38
Происшествия

В Дагестане мальчик умер после укола в больнице

Семилетний мальчик умер после укола в одной из больниц Махачкалы, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России по Дагестану.
Обновлено в 06:26
Здоровье

Четыре новых сосудистых центра откроют в Подмосковье до 2021 года

В Подмосковье до 2021 года планируют открыть четыре новых сосудистых центра, а пять первичных сосудистых отделений появятся в Щелкове, Орехово-Зуеве, Шатуре, Зарайске и Коломне, сообщил в пятницу на коллегии министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев.
Обновлено в 05:59
Футбол

«Ахмат» убрал флаг Косова со стадиона в Грозном

Обновлено в 06:11
Общество

Названы самые популярные имена для новорождённых в России

Обновлено в 00:32
Происшествия

Пьяный посетитель кафе в Перми избил инвалида и его собаку-поводыря

Обновлено в 07:29
Политика

Прилепин: Зеленский отпустит Донбасс

Обновлено вчера в 15:34
Общество

Суд закрыл интернет-магазин «Плеер.ру»

Савеловский суд Москвы на 30 дней приостановил работу интернет-магазина «Плеер.ру» за нарушения при продажах.
Обновлено в 08:25
Политика

В Кремле изучили данные Росстата о нехватке у россиян денег на обувь

В Кремле ознакомились с разъяснениями Росстата по поводу исследования про обувь, сочли эти изыскания скорее академическими, а не прикладными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:28
Происшествия

Главбух университета в Дагестане заподозрена в хищении 13 миллионов

В ходе проверки стало ясно, что в период с февраль по ноябрь 2017 года главбух университета давала поручения работникам бухгалтерии на получение из банка наличных денег, которые были предназначены для выплат стипендий и материальной помощи студентам учреждения.
Обновлено в 07:57
Путешествия

Конюхов не смог добраться до мыса Горн на весельной лодке в срок

Путешественник Федор Конюхов, совершающий кругосветное одиночное плавание на весельной лодке, не успел завершить переход через Южный океан до мыса Горн за 120 дней, как планировал ранее.
Обновлено в 07:35
Происшествия

Глава ГИБДД Москвы ушел в отставку

Обновлено в 04:53
Политика

Мэром Кургана единогласно избран Андрей Потапов

В результате прошло голосование депутатов, по итогам которого единогласно был избран градоначальником Андрей Потапов.
Обновлено в 08:48
Происшествия

Мужчина в США погиб от попадания в него лопасти вертолёта

Фрагмент лопасти вертолёта, совершавшего экстренную посадку на автомагистрали, попал в пассажира проезжавшего автомобиля.
Обновлено в 09:10
Недвижимость

Семьи с детьми смогут брать ипотеку под 6% на весь срок кредита

Семьям с детьми начнут предоставлять льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита.
Обновлено в 02:37
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