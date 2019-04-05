Финансы
Центробанк РФ установил курсы доллара и евро на 6 апреляАргументы и Факты 08:57
Стоимость рубля в выражении доллара и евро снизилась Центробанк РФ установил на официальный курс доллара США по отношению к рублю на 6 апреля в размере 65,4072 рубля.
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 12:21, Ашберн
Политика
Россия выиграла у Украины спор в ВТО по транзиту
Как пояснили в ВТО, решение третейской группы по спору Украины и России по транзиту товаров должно быть одобрено Органом по разрешению споров в течение 20-60 дней.
Обновлено в 09:59
Театры
Врачи рассказали о состоянии Сухорукова после госпитализации
В справочной службе отметили, что актер остается в больнице в удовлетворительном состоянии, сообщает Агентство "Москва".
Обновлено в 03:35
Армия и оружие
США рассматривают возможность продажи F-35 Греции, Румынии и Польше
Обновлено вчера в 16:33
Общество
Интернет-магазин «Плеер.ру» приостановил работу по решению суда
Работа интернет-магазина «Плеер.ру» была приостановлена на 30 дней из-за «махинаций с чеками».
Обновлено в 06:58
Общество
Миллионы рублей случайно выбросили в контейнер с мусором в Тюмени
Как рассказал на пресс-конференции начальник цеха мусоросортировочного завода Виктор Загидулин, к ним обратилась семейная пара, которая случайно выбросила пакет со средствами, вырученными от продажи квартиры.
Обновлено в 05:14
Армия и оружие
Франция, США и Британия предостерегли Асада от использования химоружия
Париж, Лондон и Вашингтон предостерегают сирийские власти от использования химического оружия и намерены действовать решительно в случае его применения, говорится в совместном коммюнике, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Обновлено в 10:33
Единоборства
Кокляев пообещал положить Емельяненко с одного удара
В свою очередь Кокляев опубликовал ответное видео с тренажером-грушей, показывающим силу удару.
Обновлено в 07:07
Технологии
«ВКонтакте» открыл сервис майнинга виртуальной валюты
Социальная сеть «ВКонтакте» отчиталась о первых результатах сервиса для заработка виртуальной валюты VK Coin.
Обновлено в 11:57
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у коммерческого банка «Иваново»
Банк России приказом от 5 апреля 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка "Иваново", являющегося участником системы страхования вкладов.
Обновлено в 01:51
Кино
В сети появились первые кадры из нового «Терминатора»
В сети появились первые кадры из нового "Терминатора", премьера которого запланирована на октябрь 2019 года.
Обновлено в 08:03
Политика
В Госдуме предложили исключить Эстонию из ООН
Чернышов в своем обращении к Гутеррешу попросил исключить Эстонию из состава ООН, так как руководство этой страны потворствует развитию фашизма и способствует геноциду русскоговорящего населения, не говоря уже о нарушениях прав русскоязычных граждан.
Обновлено вчера в 23:02
Авто
Госдума отменила транспортный налог с угнанных автомобилей
Госдума приняла закон, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога вплоть до момента их возврата.
Обновлено вчера в 04:36
Политика
Анализы Порошенко и Зеленского проверят на алкоголь и наркотики
Действующий президент Украины Петр Порошенко и лидер первого тура голосования шоумен Владимир Зеленский сдали анализы на предмет употребления алкоголя и наркотических веществ.
Обновлено в 06:40
Шоу-бизнес
Шарлиз Терон заявила, что одинока уже 10 лет
Американская актриса Шарлиз Терон заявила, что одинока уже целых 10 лет, поэтому готова снова выйти замуж.
Обновлено в 11:37
Политика
Тимошенко отказалась вести дебаты Порошенко и Зеленского
Обновлено в 11:50
Политика
Прилепин: Зеленский отпустит Донбасс
Обновлено вчера в 15:34
Политика
ЕСПЧ принял жалобы родственников жертв крушения MH17 к России
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) коммунницировал два иска к России родственников пассажиров самолета Malaysia Airlines, который 17 июля 2014 года разбился под Донецком.
Обновлено вчера в 14:23
Происшествия
Во Владивостоке горит склад стройматериалов
Обновлено в 10:53
Футбол
Сулейманов признан лучшим игроком «Краснодара» в марте
В сентябрьском и октябрьском голосовании всех опередил атакующий полузащитник Виктор Классон, а лучшим игроком Краснодара по итогам июля-августа 2018 года был признан вратарь Станислав Крицюк.
Обновлено в 11:30
Футбол
Кадыров объяснил появление флага Косово на стадионе в Грозном
Обновлено в 12:01
Политика
Волкер заявил, что Россия «влияет» на Украину с помощью RT и Sputnik
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил в эфире PBSNews, что Россия использует RT и Sputnik для влияния на ситуацию на Украине.
Обновлено в 10:23
Происшествия
Глава ГИБДД Москвы ушел в отставку
Обновлено в 04:53
Армия и оружие
В Ливии остановили наступление Хафтара
В Ливии проправительственные силы заявили, что сумели остановить продвижение армии под командованием маршала Халифы Хафтара, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в окружении премьера Фаеза Сарраджа.
Обновлено в 09:22
Происшествия
В Тверском суде Москвы произошла массовая драка
Обновлено в 08:31
Авто
Китайская марка GAC придет в Россию с двумя кроссоверами и минивэном
«На автосалоне GAC Motor представит полную линейку автомобилей марки, включая новый электрический SUV GE3 версии 530, минивэны GM8 и GM6, седаны GA4 и GA8, а также четыре SUV — GS8, GS5, GS4 и GS3», — отмечается в пресс-релизе марки.
Обновлено 03 апреля в 05:08
Культура
В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина
В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено вчера в 10:11
Шоу-бизнес
Волочкова назвала Собчак мерзавкой после унижений во время интервью
Балерина Анастасия Волочкова после интервью с телеведущей Ксенией Собчак в своем Instagram выразила недовольство поведением журналистки во время съемки.
Обновлено в 10:53